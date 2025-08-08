Видео
Главная Праздники Выходные 9-10 августа устроят "встряску" двум знакам Зодиака

Выходные 9-10 августа устроят "встряску" двум знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 22:43
Какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в выходные 9-10 августа 2025 — гороскоп
Гороскоп на два знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные, которых все так ждут, могут стать непростыми для двух знаков Зодиака. Полнолуние в знаке Водолея, приходящееся на 9 августа, — это эмоциональный катализатор, который способен поднять на поверхность то, что давно пряталось внутри. Это астрологическое событие станет толчком к переоценке, откровенным разговорам и даже конфликтам.

Какие знаки Зодиака уже в этот уикенд столкнутся с трудностями и как пройти этот период без потерь, узнавайте далее в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые переживут испытания на выходных

Скорпион

Для Скорпионов эти выходные станут эмоциональной точкой кипения. Вы давно держите все в себе, но полнолуние 9 августа буквально выжимает все лишнее изнутри. Возможны резкие споры, раздражение по пустякам, желание все бросить или уйти в полную изоляцию. Но на самом деле это не конец — это очищение. Вселенная будто говорит: если не скажешь правду себе сейчас, потом будет больнее. Как в субботу, так и в воскресенье особое внимание следует обратить на здоровье. Стресс может вызвать головную боль, напряжение в теле, бессонницу.

Что поможет Скорпионам:

  • откровенный разговор, даже если он кажется рискованным;
  • физическая активность — идеально, если получится поплавать или прогуляться у воды;
  • пауза в общении с людьми, которые вас истощают — сейчас это критически важно.

 

Какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в выходные 9-10 августа 2025 — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Близнецы

Близнецам 9 и 10 августа могут принести испытания в сфере отношений, доверия и морального выбора. Вы можете оказаться перед ситуацией, где надо будет выбирать: удобное или правильное, приятное или честное. Случайное сообщение, неожиданный флирт, старая история из прошлого — все это может всколыхнуть ваш внутренний мир. Особенно сложно будет тем, кто уже чувствует нестабильность в отношениях или неудовлетворенность собой. Но эта "встряска" — шанс увидеть, куда вы реально движетесь, и стоит ли продолжать в том же направлении.

Что поможет Близнецам:

  • задать себе вопрос: "Чего я на самом деле хочу?" и честно ответить;
  • не играть ролей — быть собой, даже если это не удобно;
  • не говорить того, чего не чувствуете;
  • не обещать, если не собираетесь выполнять.

 

Какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в выходные 9-10 августа 2025 — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Также советуем узнать:

гороскоп выходные прогнозы Астрология советы знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
