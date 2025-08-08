Які знаки Зодіаку вабитимуть удачу і достаток у повню 9 серпня 2025 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже у суботу, 9 серпня, на небі засяє повня, яка, за прогнозами астрологів, беде особлива. Саме цього дня Всесвіт активує потужні потоки удачі, які надзвичайно сильно торкнуться чотирьох знаків Зодіаку. Місяць у Водолії підсилюватиме інтуїцію, даруватиме натхнення, а ще — допоможе залучити фінансовий достаток і стабільність.

Яким знакам Зодіаку повня принесе не лише удачу, а й можливість примножити фінанси, знайти кохання чи зробити прорив у кар'єрі, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Times of India.

Повний місяць у серпні 2025 року — чотири знаки Зодіаку, які будуть щасливі

Лев

Для Левів настає період підйому — енергетичного, емоційного та фінансового. Ви, як ніхто, відчуєте прилив сил та натхнення. Повня активує вашу зону кохання, тому не виключено, що ви отримаєте пропозицію руки і серця або розпочнете нові романтичні стосунки, які матимуть серйозне продовження. У фінансах очікується зростання: можливий новий проєкт, прибуткова угода або підвищення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Після періоду тривог і сумнівів, для Дів нарешті настає світла смуга. Повня подарує вам душевний спокій і допоможе знайти баланс. Якщо раніше ви багато думали, сумнівалися у виборі, то тепер усе почне ставати на свої місця. Очікується позитив у сфері кохання та грошей. Ви зможете вийти з фінансової кризи або принаймні побачите чіткий шлях до стабільності. А ще це чудовий період для оновлення звичок, турботи про здоров'я і роботи над собою.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

Під впливом повного Місяця ваш керівник — Юпітер — активізує зону грошей, кар'єри та можливостей. Якщо ви давно думали про зміну роботи або початок нового проєкту, серпень — саме той момент. У особистому житті також можливі приємні несподіванки: нові знайомства або ясність у вже існуючих стосунках. Хтось із самотніх може зустріти "ту саму" людину, а пари — нарешті зробити крок до заручин чи весілля.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Водолій

Повня у вашому знаку — це ваш зоряний момент. Ви давно працюєте над чимось важливим, але не бачили результатів? Настав час, коли Всесвіт скаже: "Так!" Ваша праця, наполегливість і витримка почнуть приносити плоди. Очікується прорив у фінансах — прибуток, нові джерела доходу або перспективна пропозиція. Також можливий старт нової справи або кар'єрне зростання. Не бійтеся ризикувати — фортуна на вашому боці.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

