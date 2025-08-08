Какие знаки Зодиака приманят удачу и достаток в полнолуние 9 августа 2025 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в субботу, 9 августа, на небе засияет полнолуние, которое, по прогнозам астрологов, будет особенным. Именно в этот день Вселенная активирует мощные потоки удачи, которые чрезвычайно сильно коснутся четырех знаков Зодиака. Луна в Водолее будет усиливать интуицию, дарить вдохновение, а еще — поможет привлечь финансовый достаток и стабильность.

Каким знакам Зодиака полнолуние принесет не только удачу, но и возможность приумножить финансы, найти любовь или сделать прорыв в карьере, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Times of India.

Реклама

Читайте также:

Полнолуние в августе 2025 года — четыре знака Зодиака, которые будут счастливы

Лев

Для Львов наступает период подъема — энергетического, эмоционального и финансового. Вы, как никто, почувствуете прилив сил и вдохновения. Полнолуние активирует вашу зону любви, поэтому не исключено, что вы получите предложение руки и сердца или начнете новые романтические отношения, которые будут иметь серьезное продолжение. В финансах ожидается рост: возможен новый проект, прибыльная сделка или повышение.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева

После периода тревог и сомнений, для Дев наконец-то наступает светлая полоса. Полнолуние подарит вам душевное спокойствие и поможет обрести баланс. Если раньше вы много думали, сомневались в выборе, то теперь все начнет становиться на свои места. Ожидается позитив в сфере любви и денег. Вы сможете выйти из финансового кризиса или по крайней мере увидите четкий путь к стабильности. А еще это отличный период для обновления привычек, заботы о здоровье и работы над собой.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

Под влиянием полной Луны ваш руководитель — Юпитер — активизирует зону денег, карьеры и возможностей. Если вы давно думали о смене работы или начале нового проекта, август — именно тот момент. В личной жизни также возможны приятные неожиданности: новые знакомства или ясность в уже существующих отношениях. Кто-то из одиноких может встретить "того самого" человека, а пары — наконец сделать шаг к помолвке или свадьбе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Водолей

Полнолуние в вашем знаке — это ваш звездный момент. Вы давно работаете над чем-то важным, но не видели результатов? Настало время, когда Вселенная скажет: "Да!" Ваш труд, настойчивость и выдержка начнут приносить плоды. Ожидается прорыв в финансах — прибыль, новые источники дохода или перспективное предложение. Также возможен старт нового дела или карьерный рост. Не бойтесь рисковать — фортуна на вашей стороне.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Также делимся с вами: