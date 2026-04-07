Великдень 2026 у Києві: коли і де святити кошик, розклад богослужінь

Великдень 2026 у Києві: коли і де святити кошик, розклад богослужінь

Дата публікації: 7 квітня 2026 08:09
Коли і де святити великодній кошик у Києві: розклад богослужінь 2026 року
Віряни в Україні освячують великодні кошики. Фото: Evgeniy Maloletka/AP

Великдень — одне з найважливіших християнських свят, яке цьогоріч ми зустрінемо 12 квітня. У Києві віряни зможуть відвідати богослужіння та освятити святкові кошики як у Велику суботу, так і в неділю. 

Новини.LIVE допоможе вам зорієнтуватися, де у столиці та коли ви матимете змогу побувати на святковому богослужінні та освятити великодні кошики.

Коли святити паски та крашанки у Києві

До війни традиційно нічна великодня служба тривала від вечора суботи до ранку неділі, а після неї освячували кошики. Але через військовий стан та комендантську годину богослужіння скорочені, тож у більшості храмів проводяться:

  • вечірні служби в суботу — можна освятити паску вже ввечері, з 15:00 і до 23:00.
  • ранкові літургії в неділю — освятити кошик можна приблизно з 7:00.

Священники наголошують, що принципової різниці між суботою та неділею немає. Важливо прийти до храму з вірою і дотримуватися посту до настання Великодня. А от освячену паску та інші продукти можна куштувати тільки в неділю.

Освячення святкових кошиків на Великдень 2026
Освячення святкових кошиків на Великдень 2026. Фото: proslav.info

Розклад богослужінь у храмах Києва на 11 та 12 квітня 2026

Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій. Актуальну інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок варто перевіряти на офіційному сайті або у соціальних мережах тієї церкви, яку плануєте відвідати.

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир (Видубицька вулиця, 40)

11 квітня:

  • 15:00 — Освячення пасок;
  • 22:00 — Читання книги Діянь Апостолів;
  • 23:30 — Пасхальна Полуношниця.

12 квітня, неділя:

  • 00:00 — Пасхальна Утреня;
  • 02:00 — Нічна Пасхальна Літургія святителя Івана Золотоустого;
  • 05:00 — Освячення пасок;
  • 08:00 — Божественна Літургія святителя Івана Золотоустого та освячення пасок (до вечірнього часу);
  • 17:00 — Пасхальна Вечірня.
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5)

11 квітня:

  • 08:00 — Часи;
  • 09:00 — Вечірня з Літургією Василія Великого;
  • 15:00–21:00 — Освячення пасок.

12 квітня:

  • 07:00 — Надгробне;
  • 07:15 — Пасхальна Утрення;
  • 08:30 — Божественна Літургія і освячення пасхальних кошиків (пряма трансляція на "Живому телебаченні");
  • 11:00 — Божественна Літургія та освячення пасхальних кошиків;
  • 18:00 — Велика вечірня.
Михайлівський Золотоверхий монастир (ПЦУ)

11 квітня:

  • 07.40 — Часи, Зображальні та Вечірня з Літургією святителя Василія Великого;
  • 21.00 — Читання книги Діянь апостольських;
  • 23.00 — Пасхальна Полуношниця.

12 квітня:

  • 00.00 — Пасхальна Утреня;
  • 01.00 — Часи і Літургія святителя Івана Золотоустого;
  • 09.00 — Пізня Літургія;
  • 17.00 — Пасхальна Вечірня.

Києво-Печерська лавра публікує офіційний розклад богослужінь на Великдень ближче до самої дати, тому перевіряйте інформацію на офіційному сайті.

Де освячувати кошики у спальних районах Києва

Печерський район

  • Михайлівська церква при Олександрівській лікарні: вул. Шовковична, 39/1
  • Свято-Михайлівська церква (Видубицький монастир): вул. Видубицька, 41-в
  • Церква Пророка Данила (Видубицький монастир): вул. Видубицька, 40
  • Храм Серафима Саровського: бульв. Лесі Українки, 25

Подільський район

  • Храм св. Миколи Притиски: вул. Хорива, 5а
  • Церква апостолів Петра і Павла: вул. Стеценка, 14
  • Парафія св. Юрія Побідоносця: бульв. Кольцова, 15, к. 356
  • Церква Покрови Богородиці: вул. Світлицького, 30/20-а
  • Свято-Покровська церква: вул. Покровська, 7
  • Церква Успіння Богородиці Пирогощі: Контрактова площа, 1
  • Церква Миколи Набережного: вул. Григорія Сковороди, 12/8
  • Церква Різдва Богородиці: Поштова площа, 2
  • Церква Святого Духа (Києво-Могилянська Академія): вул. Григорія Сковороди, 2

Солом'янський район

  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці: вул. Каменярів, 13-15
  • Храм Покрови Богородиці: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1
  • Парафія Івана Хрестителя: вул. Гарматна, 37

Святошинський район

  • Каплиця святого Миколи Святоші: бульв. Академіка Вернадського, 85
  • Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці: бульв. Ромена Роллана, 10-а
  • Церква Святої Трійці: вул. Робітнича, 115
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці: вул. Якуба Коласа, 27-а
  • Храм Казанської ікони Божої Матері: вул. Симиренка, 12
  • Храм Святого Духа: вул. Генерала Наумова, 68

Голосіївський район

  • Храм Бориса та Гліба: вул. Василя Касіяна, 2а/1 (м. "Іподром")
  • Спасо-Преображенський собор: вул. Самійла Кішки, 3-а
  • Церкви ПЦУ в музеї Пирогово: вул. Академіка Тронька, 1
  • Храм Святого Миколая: вул. Новопирогівська, 25-а

Шевченківський район

  • Храм Святителя Миколая: вул. Нагірна, 1
  • Михайлівський Золотоверхий монастир: вул. Трьохсвятительська, 8

Деснянський район

  • Церква Івана Предтечі: вул. Олександри Екстер, 7
  • Церква Усіх Святих: просп. Червоної Калини, 4

Дарницький район

  • Храм Петра і Павла: просп. Миколи Бажана, 1
  • Храм Почаївської ікони Божої Матері: вул. Бориспільська, 30-а
  • Храм Святого Миколая: вул. Харченка, 39

Дніпровський район

  • Храм Святителя Миколая Чудотворця: вул. Чорних Запорожців, 26
  • Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері: Дарницький бульвар, 11-а

Оболонський район

  • Парафія Собору Київських святих: просп. Степана Бандери, 29А (біля Йорданського озера)

  • Церква Преображення Господнього: вул. Петра Калнишевського, 2.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
