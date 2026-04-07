Коли і де святити великодній кошик у Києві: розклад богослужінь 2026 року

Великдень 2026 у Києві: коли і де святити кошик, розклад богослужінь
Великдень — одне з найважливіших християнських свят, яке цьогоріч ми зустрінемо 12 квітня. У Києві віряни зможуть відвідати богослужіння та освятити святкові кошики як у Велику суботу, так і в неділю.
Новини.LIVE допоможе вам зорієнтуватися, де у столиці та коли ви матимете змогу побувати на святковому богослужінні та освятити великодні кошики.
Коли святити паски та крашанки у Києві
До війни традиційно нічна великодня служба тривала від вечора суботи до ранку неділі, а після неї освячували кошики. Але через військовий стан та комендантську годину богослужіння скорочені, тож у більшості храмів проводяться:
- вечірні служби в суботу — можна освятити паску вже ввечері, з 15:00 і до 23:00.
- ранкові літургії в неділю — освятити кошик можна приблизно з 7:00.
Священники наголошують, що принципової різниці між суботою та неділею немає. Важливо прийти до храму з вірою і дотримуватися посту до настання Великодня. А от освячену паску та інші продукти можна куштувати тільки в неділю.
Розклад богослужінь у храмах Києва на 11 та 12 квітня 2026
Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій. Актуальну інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок варто перевіряти на офіційному сайті або у соціальних мережах тієї церкви, яку плануєте відвідати.
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир (Видубицька вулиця, 40)
11 квітня:
- 15:00 — Освячення пасок;
- 22:00 — Читання книги Діянь Апостолів;
- 23:30 — Пасхальна Полуношниця.
12 квітня, неділя:
- 00:00 — Пасхальна Утреня;
- 02:00 — Нічна Пасхальна Літургія святителя Івана Золотоустого;
- 05:00 — Освячення пасок;
- 08:00 — Божественна Літургія святителя Івана Золотоустого та освячення пасок (до вечірнього часу);
- 17:00 — Пасхальна Вечірня.
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5)
11 квітня:
- 08:00 — Часи;
- 09:00 — Вечірня з Літургією Василія Великого;
- 15:00–21:00 — Освячення пасок.
12 квітня:
- 07:00 — Надгробне;
- 07:15 — Пасхальна Утрення;
- 08:30 — Божественна Літургія і освячення пасхальних кошиків (пряма трансляція на "Живому телебаченні");
- 11:00 — Божественна Літургія та освячення пасхальних кошиків;
- 18:00 — Велика вечірня.
Михайлівський Золотоверхий монастир (ПЦУ)
11 квітня:
- 07.40 — Часи, Зображальні та Вечірня з Літургією святителя Василія Великого;
- 21.00 — Читання книги Діянь апостольських;
- 23.00 — Пасхальна Полуношниця.
12 квітня:
- 00.00 — Пасхальна Утреня;
- 01.00 — Часи і Літургія святителя Івана Золотоустого;
- 09.00 — Пізня Літургія;
- 17.00 — Пасхальна Вечірня.
Києво-Печерська лавра публікує офіційний розклад богослужінь на Великдень ближче до самої дати, тому перевіряйте інформацію на офіційному сайті.
Де освячувати кошики у спальних районах Києва
Печерський район
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні: вул. Шовковична, 39/1
- Свято-Михайлівська церква (Видубицький монастир): вул. Видубицька, 41-в
- Церква Пророка Данила (Видубицький монастир): вул. Видубицька, 40
- Храм Серафима Саровського: бульв. Лесі Українки, 25
Подільський район
- Храм св. Миколи Притиски: вул. Хорива, 5а
- Церква апостолів Петра і Павла: вул. Стеценка, 14
- Парафія св. Юрія Побідоносця: бульв. Кольцова, 15, к. 356
- Церква Покрови Богородиці: вул. Світлицького, 30/20-а
- Свято-Покровська церква: вул. Покровська, 7
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі: Контрактова площа, 1
- Церква Миколи Набережного: вул. Григорія Сковороди, 12/8
- Церква Різдва Богородиці: Поштова площа, 2
- Церква Святого Духа (Києво-Могилянська Академія): вул. Григорія Сковороди, 2
Солом'янський район
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці: вул. Каменярів, 13-15
- Храм Покрови Богородиці: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1
- Парафія Івана Хрестителя: вул. Гарматна, 37
Святошинський район
- Каплиця святого Миколи Святоші: бульв. Академіка Вернадського, 85
- Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці: бульв. Ромена Роллана, 10-а
- Церква Святої Трійці: вул. Робітнича, 115
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці: вул. Якуба Коласа, 27-а
- Храм Казанської ікони Божої Матері: вул. Симиренка, 12
- Храм Святого Духа: вул. Генерала Наумова, 68
Голосіївський район
- Храм Бориса та Гліба: вул. Василя Касіяна, 2а/1 (м. "Іподром")
- Спасо-Преображенський собор: вул. Самійла Кішки, 3-а
- Церкви ПЦУ в музеї Пирогово: вул. Академіка Тронька, 1
- Храм Святого Миколая: вул. Новопирогівська, 25-а
Шевченківський район
- Храм Святителя Миколая: вул. Нагірна, 1
- Михайлівський Золотоверхий монастир: вул. Трьохсвятительська, 8
Деснянський район
- Церква Івана Предтечі: вул. Олександри Екстер, 7
- Церква Усіх Святих: просп. Червоної Калини, 4
Дарницький район
- Храм Петра і Павла: просп. Миколи Бажана, 1
- Храм Почаївської ікони Божої Матері: вул. Бориспільська, 30-а
- Храм Святого Миколая: вул. Харченка, 39
Дніпровський район
- Храм Святителя Миколая Чудотворця: вул. Чорних Запорожців, 26
- Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері: Дарницький бульвар, 11-а
Оболонський район
- Парафія Собору Київських святих: просп. Степана Бандери, 29А (біля Йорданського озера)
Церква Преображення Господнього: вул. Петра Калнишевського, 2.
Читайте Новини.LIVE!