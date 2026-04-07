Когда и где святить пасхальную корзину в Киеве: расписание богослужений 2026 года

Верующие в Украине освящают пасхальные корзины. Фото: Evgeniy Maloletka/AP

Пасха — один из важнейших христианских праздников, который в этом году мы встретим 12 апреля. В Киеве верующие смогут посетить богослужения и освятить праздничные корзины как в Великую субботу, так и в воскресенье.

Новини.LIVE поможет вам сориентироваться, где в столице и когда вы сможете побывать на праздничном богослужении и освятить пасхальные корзины.

Когда святить паски и крашанки в Киеве

До войны традиционно ночная пасхальная служба продолжалась с вечера субботы до утра воскресенья, а после нее освящали корзины. Но из-за военного положения и комендантского часа богослужения сокращены, поэтому в большинстве храмов проводятся:

вечерние службы в субботу — можно освятить пасху уже вечером, с 15:00 и до 23:00.

утренние литургии в воскресенье — освятить корзину можно примерно с 7:00.

Священники отмечают, что принципиальной разницы между субботой и воскресеньем нет. Важно прийти в храм с верой и соблюдать пост до наступления Пасхи. А вот освященный кулич и другие продукты можно пробовать только в воскресенье.

Читайте также:

Освящение праздничных корзин на Пасху 2026. Фото: proslav.info

Расписание богослужений в храмах Киева на 11 и 12 апреля 2026 года

Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящения пасок стоит проверять на официальном сайте или в социальных сетях той церкви, которую планируете посетить.

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь (Выдубицкая улица, 40)

11 апреля:

15:00 — Освящение куличей;

22:00 — Чтение книги Деяний Апостолов;

23:30 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля, воскресенье:

00:00 — Пасхальная Утреня;

02:00 — Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста;

05:00 — Освящение куличей;

08:00 — Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого и освящение куличей (до вечернего времени);

17:00 — Пасхальная Вечерня.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5)

11 апреля:

08:00 — Часы;

09:00 — Вечерня с Литургией Василия Великого;

15:00-21:00 — Освящение куличей.

12 апреля:

07:00 — Надгробное;

07:15 — Пасхальная Утреня;

08:30 — Божественная Литургия и освящение пасхальных корзин (прямая трансляция на "Живом телевидении");

11:00 — Божественная Литургия и освящение пасхальных корзин;

18:00 — Великая вечерня.

Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ)

11 апреля:

07.40 — Часы, Образные и Вечерня с Литургией святителя Василия Великого;

21.00 — Чтение книги Деяний апостольских;

23.00 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля:

00.00 — Пасхальная Утреня;

01.00 — Часы и Литургия святителя Иоанна Златоуста;

09.00 — Поздняя Литургия;

17.00 — Пасхальная Вечерня.

Киево-Печерская лавра публикует официальное расписание богослужений на Пасху ближе к самой дате, поэтому проверяйте информацию на официальном сайте.

Где освящать корзинки в спальных районах Киева

Печерский район

Михайловская церковь при Александровской больнице: ул. Шелковичная, 39/1

Свято-Михайловская церковь (Выдубицкий монастырь): ул. Выдубицкая, 41-в

Церковь Пророка Даниила (Выдубицкий монастырь): ул. Выдубицкая, 40

Храм Серафима Саровского: бульв. Леси Украинки, 25

Подольский район

Храм св. Николая Притиски: ул. Хорива, 5а

Церковь апостолов Петра и Павла: ул. Стеценко, 14

Приход св. Юрия Победоносца: бульв. Кольцова, 15, к. 356

Церковь Покрова Богородицы: ул. Светлицкого, 30/20-а

Свято-Покровская церковь: ул. Покровская, 7

Церковь Успения Богородицы Пирогощи: Контрактовая площадь, 1

Церковь Николая Набережного: ул. Григория Сковороды, 12/8

Церковь Рождества Богородицы: Почтовая площадь, 2

Церковь Святого Духа (Киево-Могилянская Академия): ул. Григория Сковороды, 2

Соломенский район

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы: ул. Каменяров, 13-15

Храм Покрова Богородицы: ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1

Приход Иоанна Крестителя: ул. Гарматная, 37

Святошинский район

Часовня святого Николая Святоши: бульв. Академика Вернадского, 85

Приход Введения во храм Пресвятой Богородицы: бульв. Ромена Роллана, 10-а

Церковь Святой Троицы: ул. Рабочая, 115

Храм Рождества Пресвятой Богородицы: ул. Якуба Коласа, 27-а

Храм Казанской иконы Божьей Матери: ул. Симиренко, 12

Храм Святого Духа: ул. Генерала Наумова, 68

Голосеевский район

Храм Бориса и Глеба: ул. Василия Касияна, 2а/1 (м. "Ипподром")

Спасо-Преображенский собор: ул. Самойла Кошки, 3-а

Церкви ПЦУ в музее Пирогово: ул. Академика Тронько, 1

Храм Святого Николая: ул. Новопироговская, 25-а

Шевченковский район

Храм Святителя Николая: ул. Нагорная, 1

Михайловский Златоверхий монастырь: ул. Трехсвятительская, 8

Деснянский район

Церковь Иоанна Предтечи: ул. Александры Экстер, 7

Церковь Всех Святых: просп. Красной Калины, 4

Дарницкий район

Храм Петра и Павла: просп. Николая Бажана, 1

Храм Почаевской иконы Божьей Матери: ул. Бориспольская, 30-а

Храм Святого Николая: ул. Харченко, 39

Днепровский район

Храм Святителя Николая Чудотворца: ул. Черных Запорожцев, 26

Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери: Дарницкий бульвар, 11-а

Оболонский район

Приход Собора Киевских святых: просп. Степана Бандеры, 29А (возле Иорданского озера)

Церковь Преображения Господня: ул. Петра Калнышевского, 2.

