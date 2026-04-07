Когда и где святить пасхальную корзину в Киеве: расписание богослужений 2026 года

Пасха 2026 в Киеве: когда и где святить корзину, график богослужений
Пасха — один из важнейших христианских праздников, который в этом году мы встретим 12 апреля. В Киеве верующие смогут посетить богослужения и освятить праздничные корзины как в Великую субботу, так и в воскресенье.
Новини.LIVE поможет вам сориентироваться, где в столице и когда вы сможете побывать на праздничном богослужении и освятить пасхальные корзины.
Когда святить паски и крашанки в Киеве
До войны традиционно ночная пасхальная служба продолжалась с вечера субботы до утра воскресенья, а после нее освящали корзины. Но из-за военного положения и комендантского часа богослужения сокращены, поэтому в большинстве храмов проводятся:
- вечерние службы в субботу — можно освятить пасху уже вечером, с 15:00 и до 23:00.
- утренние литургии в воскресенье — освятить корзину можно примерно с 7:00.
Священники отмечают, что принципиальной разницы между субботой и воскресеньем нет. Важно прийти в храм с верой и соблюдать пост до наступления Пасхи. А вот освященный кулич и другие продукты можно пробовать только в воскресенье.
Расписание богослужений в храмах Киева на 11 и 12 апреля 2026 года
Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящения пасок стоит проверять на официальном сайте или в социальных сетях той церкви, которую планируете посетить.
Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь (Выдубицкая улица, 40)
11 апреля:
- 15:00 — Освящение куличей;
- 22:00 — Чтение книги Деяний Апостолов;
- 23:30 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля, воскресенье:
- 00:00 — Пасхальная Утреня;
- 02:00 — Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста;
- 05:00 — Освящение куличей;
- 08:00 — Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого и освящение куличей (до вечернего времени);
- 17:00 — Пасхальная Вечерня.
Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5)
11 апреля:
- 08:00 — Часы;
- 09:00 — Вечерня с Литургией Василия Великого;
- 15:00-21:00 — Освящение куличей.
12 апреля:
- 07:00 — Надгробное;
- 07:15 — Пасхальная Утреня;
- 08:30 — Божественная Литургия и освящение пасхальных корзин (прямая трансляция на "Живом телевидении");
- 11:00 — Божественная Литургия и освящение пасхальных корзин;
- 18:00 — Великая вечерня.
Михайловский Златоверхий монастырь (ПЦУ)
11 апреля:
- 07.40 — Часы, Образные и Вечерня с Литургией святителя Василия Великого;
- 21.00 — Чтение книги Деяний апостольских;
- 23.00 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля:
- 00.00 — Пасхальная Утреня;
- 01.00 — Часы и Литургия святителя Иоанна Златоуста;
- 09.00 — Поздняя Литургия;
- 17.00 — Пасхальная Вечерня.
Киево-Печерская лавра публикует официальное расписание богослужений на Пасху ближе к самой дате, поэтому проверяйте информацию на официальном сайте.
Где освящать корзинки в спальных районах Киева
Печерский район
- Михайловская церковь при Александровской больнице: ул. Шелковичная, 39/1
- Свято-Михайловская церковь (Выдубицкий монастырь): ул. Выдубицкая, 41-в
- Церковь Пророка Даниила (Выдубицкий монастырь): ул. Выдубицкая, 40
- Храм Серафима Саровского: бульв. Леси Украинки, 25
Подольский район
- Храм св. Николая Притиски: ул. Хорива, 5а
- Церковь апостолов Петра и Павла: ул. Стеценко, 14
- Приход св. Юрия Победоносца: бульв. Кольцова, 15, к. 356
- Церковь Покрова Богородицы: ул. Светлицкого, 30/20-а
- Свято-Покровская церковь: ул. Покровская, 7
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи: Контрактовая площадь, 1
- Церковь Николая Набережного: ул. Григория Сковороды, 12/8
- Церковь Рождества Богородицы: Почтовая площадь, 2
- Церковь Святого Духа (Киево-Могилянская Академия): ул. Григория Сковороды, 2
Соломенский район
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы: ул. Каменяров, 13-15
- Храм Покрова Богородицы: ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1
- Приход Иоанна Крестителя: ул. Гарматная, 37
Святошинский район
- Часовня святого Николая Святоши: бульв. Академика Вернадского, 85
- Приход Введения во храм Пресвятой Богородицы: бульв. Ромена Роллана, 10-а
- Церковь Святой Троицы: ул. Рабочая, 115
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы: ул. Якуба Коласа, 27-а
- Храм Казанской иконы Божьей Матери: ул. Симиренко, 12
- Храм Святого Духа: ул. Генерала Наумова, 68
Голосеевский район
- Храм Бориса и Глеба: ул. Василия Касияна, 2а/1 (м. "Ипподром")
- Спасо-Преображенский собор: ул. Самойла Кошки, 3-а
- Церкви ПЦУ в музее Пирогово: ул. Академика Тронько, 1
- Храм Святого Николая: ул. Новопироговская, 25-а
Шевченковский район
- Храм Святителя Николая: ул. Нагорная, 1
- Михайловский Златоверхий монастырь: ул. Трехсвятительская, 8
Деснянский район
- Церковь Иоанна Предтечи: ул. Александры Экстер, 7
- Церковь Всех Святых: просп. Красной Калины, 4
Дарницкий район
- Храм Петра и Павла: просп. Николая Бажана, 1
- Храм Почаевской иконы Божьей Матери: ул. Бориспольская, 30-а
- Храм Святого Николая: ул. Харченко, 39
Днепровский район
- Храм Святителя Николая Чудотворца: ул. Черных Запорожцев, 26
- Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери: Дарницкий бульвар, 11-а
Оболонский район
- Приход Собора Киевских святых: просп. Степана Бандеры, 29А (возле Иорданского озера)
-
Церковь Преображения Господня: ул. Петра Калнышевского, 2.
