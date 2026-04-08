Великдень 2026: коли мити вікна за народними прикметами для щастя та достатку

Великдень 2026: коли мити вікна, щоб щастя не оминуло вашу оселю
Одна з головних традицій перед Великоднем — генеральне прибирання оселі. Особливе значення має миття вікон. За народними прикметами, від того, коли і як ви це зробите, може залежати достаток, гармонія і навіть настрій у родині на весь рік.
Новини.LIVE розповідає, коли мити вікна перед Великоднем 2026, щоб залучити щастя і добробут.
Чому перед Великоднем важливо мити вікна
Чисті шибки — це не лише про охайність. У народі вірили, що вікна — це своєрідний "портал" для світла, енергії та достатку. Саме через них у дім заходить сонце, яке символічно очищає простір від усього поганого. А от брудні вікна можуть ніби "затримувати" удачу.
Коли мити вікна перед Великоднем 2026
Особливо сприятливий для миття вікон день — Чистий четвер. Робити це потрібно вранці, який символізує новий початок.
Водночас важливо пам'ятати:
- не варто мити вікна ввечері або вночі;
- не прибирайте перед дощем, щоб уникнути дрібних негараздів;
- не залишайте прибирання на останній момент перед святом;
- уникайте робіт у п'ятницю та суботу перед Великоднем.
Як правильно мити вікна, щоб залучити достаток
За традиціями важливо не тільки коли, а й як саме ви миєте вікна. Головні поради:
- починайте з внутрішньої сторони, а потім переходьте до зовнішньої;
- спершу очистіть рами та підвіконня, щоб уникнути розводів;
- використовуйте нову ганчірку;
- використовуйте теплу воду та м'які засоби;
- покладіть у відро з водою кілька монет, а після миття залишити їх на підвіконні;
- додайте у воду трохи кориці як символ достатку;
- витирайте скло насухо для ідеального блиску.
Також ділимося іншими цікавими темами до Великодня
Що слід зробити у Чистий четвер, щоб гроші водилися увесь рік.
Коли пекти паски до Великодня, щоб здоба вийшла пишною та смачною.
Яку кількість яєць класти у великодній кошик, щоб рік був щедрий.
