Великдень 2026: коли мити вікна за народними прикметами для щастя та достатку

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Великдень 2026: коли мити вікна, щоб щастя не оминуло вашу оселю

Великдень 2026: коли мити вікна, щоб щастя не оминуло вашу оселю

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 07:32
Усміхнена жінка миє вікна. Фото: depositphotos.com

Одна з головних традицій перед Великоднем — генеральне прибирання оселі. Особливе значення має миття вікон. За народними прикметами, від того, коли і як ви це зробите, може залежати достаток, гармонія і навіть настрій у родині на весь рік.

Новини.LIVE розповідає, коли мити вікна перед Великоднем 2026, щоб залучити щастя і добробут.

Чому перед Великоднем важливо мити вікна

Чисті шибки — це не лише про охайність. У народі вірили, що вікна — це своєрідний "портал" для світла, енергії та достатку. Саме через них у дім заходить сонце, яке символічно очищає простір від усього поганого. А от брудні вікна можуть ніби "затримувати" удачу.

Коли мити вікна перед Великоднем 2026

Особливо сприятливий для миття вікон день — Чистий четвер. Робити це потрібно вранці, який символізує новий початок.

Водночас важливо пам'ятати:

Читайте також:
  • не варто мити вікна ввечері або вночі;
  • не прибирайте перед дощем, щоб уникнути дрібних негараздів;
  • не залишайте прибирання на останній момент перед святом;
  • уникайте робіт у п'ятницю та суботу перед Великоднем.

Як правильно мити вікна, щоб залучити достаток

За традиціями важливо не тільки коли, а й як саме ви миєте вікна. Головні поради:

  • починайте з внутрішньої сторони, а потім переходьте до зовнішньої;
  • спершу очистіть рами та підвіконня, щоб уникнути розводів;
  • використовуйте нову ганчірку;
  • використовуйте теплу воду та м'які засоби;
  • покладіть у відро з водою кілька монет, а після миття залишити їх на підвіконні;
  • додайте у воду трохи кориці як символ достатку;
  • витирайте скло насухо для ідеального блиску.

народні прикмети мити вікна Великдень 2026
Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації