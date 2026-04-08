Великдень 2026: коли мити вікна за народними прикметами для щастя та достатку

Одна з головних традицій перед Великоднем — генеральне прибирання оселі. Особливе значення має миття вікон. За народними прикметами, від того, коли і як ви це зробите, може залежати достаток, гармонія і навіть настрій у родині на весь рік.

Чому перед Великоднем важливо мити вікна

Чисті шибки — це не лише про охайність. У народі вірили, що вікна — це своєрідний "портал" для світла, енергії та достатку. Саме через них у дім заходить сонце, яке символічно очищає простір від усього поганого. А от брудні вікна можуть ніби "затримувати" удачу.

Коли мити вікна перед Великоднем 2026

Особливо сприятливий для миття вікон день — Чистий четвер. Робити це потрібно вранці, який символізує новий початок.

Водночас важливо пам'ятати:

не варто мити вікна ввечері або вночі;

не прибирайте перед дощем, щоб уникнути дрібних негараздів;

не залишайте прибирання на останній момент перед святом;

уникайте робіт у п'ятницю та суботу перед Великоднем.

Як правильно мити вікна, щоб залучити достаток

За традиціями важливо не тільки коли, а й як саме ви миєте вікна. Головні поради:

починайте з внутрішньої сторони, а потім переходьте до зовнішньої;

спершу очистіть рами та підвіконня, щоб уникнути розводів;

використовуйте нову ганчірку;

використовуйте теплу воду та м'які засоби;

покладіть у відро з водою кілька монет, а після миття залишити їх на підвіконні;

додайте у воду трохи кориці як символ достатку;

витирайте скло насухо для ідеального блиску.

