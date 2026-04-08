Пасха 2026: когда мыть окна по народным приметам для счастья и достатка

Пасха 2026: когда мыть окна, чтобы счастье не обошло ваш дом
Одна из главных традиций перед Пасхой — генеральная уборка дома. Особое значение имеет мытье окон. По народным приметам, от того, когда и как вы это сделаете, может зависеть достаток, гармония и даже настроение в семье на весь год.
Новини.LIVE рассказывает, когда мыть окна перед Пасхой 2026, чтобы привлечь счастье и благополучие.
Почему перед Пасхой важно мыть окна
Чистые стекла — это не только об опрятности. В народе верили, что окна — это своеобразный "портал" для света, энергии и достатка. Именно через них в дом заходит солнце, которое символически очищает пространство от всего плохого. А вот грязные окна могут как бы "задерживать" удачу.
Когда мыть окна перед Пасхой 2026 года
Особенно благоприятный для мытья окон день — Чистый четверг. Делать это нужно утром, который символизирует новое начало.
В то же время важно помнить:
- не стоит мыть окна вечером или ночью;
- не убирайте перед дождем, чтобы избежать мелких неурядиц;
- не оставляйте уборку на последний момент перед праздником;
- избегайте работ в пятницу и субботу перед Пасхой.
Как правильно мыть окна, чтобы привлечь достаток
По традициям важно не только когда, но и как именно вы моете окна. Главные советы:
- начинайте с внутренней стороны, а затем переходите к внешней;
- сперва очистите рамы и подоконники, чтобы избежать разводов;
- используйте новую тряпку;
- используйте теплую воду и мягкие средства;
- положите в ведро с водой несколько монет, а после мытья оставить их на подоконнике;
- добавьте в воду немного корицы как символ достатка;
- вытирайте стекло насухо для идеального блеска.
