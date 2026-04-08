Пасха 2026: когда мыть окна по народным приметам для счастья и достатка

Дата публикации 8 апреля 2026 07:32
Улыбающаяся женщина моет окна. Фото: depositphotos.com

Одна из главных традиций перед Пасхой — генеральная уборка дома. Особое значение имеет мытье окон. По народным приметам, от того, когда и как вы это сделаете, может зависеть достаток, гармония и даже настроение в семье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, когда мыть окна перед Пасхой 2026, чтобы привлечь счастье и благополучие.

Почему перед Пасхой важно мыть окна

Чистые стекла — это не только об опрятности. В народе верили, что окна — это своеобразный "портал" для света, энергии и достатка. Именно через них в дом заходит солнце, которое символически очищает пространство от всего плохого. А вот грязные окна могут как бы "задерживать" удачу.

Когда мыть окна перед Пасхой 2026 года

Особенно благоприятный для мытья окон день — Чистый четверг. Делать это нужно утром, который символизирует новое начало.

В то же время важно помнить:


  • не стоит мыть окна вечером или ночью;
  • не убирайте перед дождем, чтобы избежать мелких неурядиц;
  • не оставляйте уборку на последний момент перед праздником;
  • избегайте работ в пятницу и субботу перед Пасхой.

Как правильно мыть окна, чтобы привлечь достаток

По традициям важно не только когда, но и как именно вы моете окна. Главные советы:

  • начинайте с внутренней стороны, а затем переходите к внешней;
  • сперва очистите рамы и подоконники, чтобы избежать разводов;
  • используйте новую тряпку;
  • используйте теплую воду и мягкие средства;
  • положите в ведро с водой несколько монет, а после мытья оставить их на подоконнике;
  • добавьте в воду немного корицы как символ достатка;
  • вытирайте стекло насухо для идеального блеска.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

