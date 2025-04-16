Коли краще пекти паски на Великдень 2025 — найкращі дні Страсного тижня, поради

Господиня, яка замішує тісто на паски на Великдень. Фото: Freepik

Світле свято Великодня цього року припадає на 20 квітня, тому саме час починати підготовку до цього важливого дня, зокрема, наводити лад вдома, пекти паски і фарбувати яйця, але не в усі дні можна це робити. Дізнайтеся, в який день Страсного тижня варто готувати паски.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

В який день краще пекти паски на Великдень

Згідно з церковними традиціями, пекти паски краще наприкінці Страсного тижня, коли люди закінчують буденні справи і концентрують свою увагу на підготовці до Великодня. Якщо ви збираєтеся пекти паски, то робити це краще в певні дні тижня.

Четвер, який в Страсний тиждень називається Чистим, вважається найсприятливішим днем для готування пасок. У народі вірять, що цього дня потрібно очищати душу і дім. Багато господинь роблять паски до Великодня саме в Чистий четвер.

Ті, хто не встиг спекти паски у Чистий четвер, можуть зробити це у Велику суботу. Цього дня ви можете робити паски, фарбувати яйця і збирати кошик, з яким вирушите на великодню службу в свято.

Що стосується Страсної п’ятниці, то робити це все категорично не можна цього дня. Справа в тому, що в останню п’ятницю перед Великоднем люди згадують страждання і смерть Ісуса.

Прикрашання паски на Великдень. Фото: Pexels

Які прикмети є при готуванні паски

У народі в давні часи вважалося, що те, якими вийдуть паски, залежить не тільки від рецепта, а й від настрою господині та атмосфери вдома. Зокрема, люди вірять, що:

Те, як підніметься паска, вказує на те, як мине цей рік — якщо вона вийшла пишною, в сім’ї буде радість і достаток

Забороняється шуміти, сваритися чи поспішати кудись, адже вважається, що паска може "образитися" — пекти варто в тиші з гарними думками

Паска тріснула — до змін у житті, але велика тріщина попереджає про погане, а маленька свідчить про приємні та неочікувані новини

Паска довго не черствіє — тоді вдома буде спокій і здоров’я

Паска вийшла гарною — тоді влітку буде великий врожай

Прикрашені паски на Великдень на столі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна класти до кошика на Великдень.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити у Великдень.

Також ми повідомляли про те, куди можна поїхати відпочити із сім’єю на Великдень.