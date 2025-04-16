Коли краще пекти паски на Великдень 2025 — найкращі дні Страсного тижня, поради

Великдень 2025 — в який день Страсного тижня варто пекти паски
Світле свято Великодня цього року припадає на 20 квітня, тому саме час починати підготовку до цього важливого дня, зокрема, наводити лад вдома, пекти паски і фарбувати яйця, але не в усі дні можна це робити. Дізнайтеся, в який день Страсного тижня варто готувати паски.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
В який день краще пекти паски на Великдень
Згідно з церковними традиціями, пекти паски краще наприкінці Страсного тижня, коли люди закінчують буденні справи і концентрують свою увагу на підготовці до Великодня. Якщо ви збираєтеся пекти паски, то робити це краще в певні дні тижня.
Четвер, який в Страсний тиждень називається Чистим, вважається найсприятливішим днем для готування пасок. У народі вірять, що цього дня потрібно очищати душу і дім. Багато господинь роблять паски до Великодня саме в Чистий четвер.
Ті, хто не встиг спекти паски у Чистий четвер, можуть зробити це у Велику суботу. Цього дня ви можете робити паски, фарбувати яйця і збирати кошик, з яким вирушите на великодню службу в свято.
Що стосується Страсної п’ятниці, то робити це все категорично не можна цього дня. Справа в тому, що в останню п’ятницю перед Великоднем люди згадують страждання і смерть Ісуса.
Які прикмети є при готуванні паски
У народі в давні часи вважалося, що те, якими вийдуть паски, залежить не тільки від рецепта, а й від настрою господині та атмосфери вдома. Зокрема, люди вірять, що:
- Те, як підніметься паска, вказує на те, як мине цей рік — якщо вона вийшла пишною, в сім’ї буде радість і достаток
- Забороняється шуміти, сваритися чи поспішати кудись, адже вважається, що паска може "образитися" — пекти варто в тиші з гарними думками
- Паска тріснула — до змін у житті, але велика тріщина попереджає про погане, а маленька свідчить про приємні та неочікувані новини
- Паска довго не черствіє — тоді вдома буде спокій і здоров’я
- Паска вийшла гарною — тоді влітку буде великий врожай
Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна класти до кошика на Великдень.
Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити у Великдень.
Також ми повідомляли про те, куди можна поїхати відпочити із сім’єю на Великдень.
Читайте Новини.LIVE!