Когда лучше печь куличи на Пасху 2025 — самые лучшие дни Страстной недели, советы

Пасха 2025 — в какой день Страстной недели стоит печь куличи
Светлый праздник Пасхи в этом году приходится на 20 апреля, поэтому самое время начинать подготовку к этому важному дню, в частности, наводить порядок дома, печь куличи и красить яйца, но не во все дни можно это делать. Узнайте, в какой день Страстной недели стоит готовить куличи.
Новини.LIVE делится полезными советами.
В какой день лучше печь куличи на Пасху
Согласно церковным традициям, печь куличи лучше в конце Страстной недели, когда люди заканчивают будничные дела и концентрируют свое внимание на подготовке к Пасхе. Если вы собираетесь печь куличи, то делать это лучше в определенные дни недели.
Четверг, который в Страстную неделю называется Чистым, считается самым благоприятным днем для готовки куличей. В народе верят, что в этот день нужно очищать душу и дом. Многие хозяйки делают куличи к Пасхе именно в Чистый четверг.
Те, кто не успел испечь куличи в Чистый четверг, могут сделать это в Великую субботу. В этот день вы можете делать куличи, красить яйца и собирать корзину, с которой отправитесь на пасхальную службу в праздник.
Что касается Страстной пятницы, то делать это все категорически нельзя в этот день. Дело в том, что в последнюю пятницу перед Пасхой люди вспоминают страдания и смерть Иисуса.
Какие приметы есть при приготовлении кулича
В народе в давние времена считалось, что то, какими получатся куличи, зависит не только от рецепта, но и от настроения хозяйки и атмосферы дома. В частности, люди верят, что:
- То, как поднимется кулич, указывает на то, как пройдет этот год — если он получился пышным, в семье будет радость и достаток
- Запрещается шуметь, ссориться или спешить куда-то, ведь считается, что кулич может "обидеться" — печь стоит в тишине с хорошими мыслями
- Пасха треснула — к изменениям в жизни, но большая трещина предупреждает о плохом, а маленькая свидетельствует о приятных и неожиданных новостях
- Пасха долго не черствеет — тогда дома будет спокойствие и здоровье
- Пасха получилась красивой — тогда летом будет большой урожай
Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя класть в корзину на Пасху.
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