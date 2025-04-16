Когда лучше печь куличи на Пасху 2025 — самые лучшие дни Страстной недели, советы

Хозяйка, которая замешивает тесто на куличи на Пасху. Фото: Freepik

Светлый праздник Пасхи в этом году приходится на 20 апреля, поэтому самое время начинать подготовку к этому важному дню, в частности, наводить порядок дома, печь куличи и красить яйца, но не во все дни можно это делать. Узнайте, в какой день Страстной недели стоит готовить куличи.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В какой день лучше печь куличи на Пасху

Согласно церковным традициям, печь куличи лучше в конце Страстной недели, когда люди заканчивают будничные дела и концентрируют свое внимание на подготовке к Пасхе. Если вы собираетесь печь куличи, то делать это лучше в определенные дни недели.

Четверг, который в Страстную неделю называется Чистым, считается самым благоприятным днем для готовки куличей. В народе верят, что в этот день нужно очищать душу и дом. Многие хозяйки делают куличи к Пасхе именно в Чистый четверг.

Те, кто не успел испечь куличи в Чистый четверг, могут сделать это в Великую субботу. В этот день вы можете делать куличи, красить яйца и собирать корзину, с которой отправитесь на пасхальную службу в праздник.

Что касается Страстной пятницы, то делать это все категорически нельзя в этот день. Дело в том, что в последнюю пятницу перед Пасхой люди вспоминают страдания и смерть Иисуса.

Украшение пасхального кулича на Пасху. Фото: Pexels

Какие приметы есть при приготовлении кулича

В народе в давние времена считалось, что то, какими получатся куличи, зависит не только от рецепта, но и от настроения хозяйки и атмосферы дома. В частности, люди верят, что:

То, как поднимется кулич, указывает на то, как пройдет этот год — если он получился пышным, в семье будет радость и достаток

Запрещается шуметь, ссориться или спешить куда-то, ведь считается, что кулич может "обидеться" — печь стоит в тишине с хорошими мыслями

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Украшенные куличи на Пасху на столе. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что ни в коем случае нельзя класть в корзину на Пасху.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Пасху.

Также мы сообщали о том, куда можно поехать отдохнуть с семьей на Пасху.