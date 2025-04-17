Коли можна прибирати на цвинтарі — до чи після Великодня — поради та традиції

Великдень 2025 — у які дні категорично не можна прибирати могили
До Великодня 2025 року залишилося зовсім небагато часу. Важливо не тільки підготуватися до свята, яке ми зустрінемо 20 квітня, а й подумати про тих, кого вже немає поруч з нами. Саме у цей період багато українців дотримуються звичаю вшановувати пам'ять покійних, прибирати могили рідних та прикрашати їх квітами.
Які дні підходять для прибирання на цвинтарі, коли це краще робити — до чи після Великодня, дізнавайтесь далі у нашій статті.
Прибирання могил перед Великоднем — чи варто це робити
Традиційно Великодню передує Страсний тиждень — особливий період, присвячений суворому посту, духовному очищенню та згадкам останніх днів земного життя Ісуса Христа.
Вважається, що найбільш сприятливими для прибирання на цвинтарі є понеділок, вівторок та середа Страсного тижня. Якщо ви не встигли впорядкувати могили рідних до Чистого четверга, то краще відкласти прибирання на післясвятковий період.
У які дні категорично не можна прибирати могили
Є певні дні, коли прибирання на кладовищі вважається недоречним:
- Вербна неділя (13 квітня) — це велике свято, під час якого заборонено виконувати важку фізичну працю, зокрема і на цвинтарі.
- Чистий четвер (17 квітня) — день, коли варто навести лад у домі, а не на кладовищі.
- Страсна п'ятниця (18 квітня) — день глибокої жалоби, у який слід утриматися від будь-яких господарських справ.
- Велика субота (19 квітня) — хоча багато хто саме в цей день іде прибирати на цвинтар, це не вважається правильним рішенням, адже день призначений для духовного та підготовки до Воскресіння Христового.
Прибирання на цвинтарі — коли найкращий час
Найкращим днем, коли варто зайнятися прибиранням на кладовищі та вшанувати пам'ять померлих, вважається 9-й день після Великодня — Радониця — це перший поминальний день після Воскресіння Христового. 2025 року він припадає на 28 квітня.
У цю дату християни моляться за упокій душ покійних, і прибирання на могилах та їх прикрашання квітами є проявом любові, поваги й пам'яті про рідних.
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