Коли можна прибирати на цвинтарі — до чи після Великодня — поради та традиції

Чоловік протирає пам'ятник на цвинтарі. Фото: istockphoto.com

До Великодня 2025 року залишилося зовсім небагато часу. Важливо не тільки підготуватися до свята, яке ми зустрінемо 20 квітня, а й подумати про тих, кого вже немає поруч з нами. Саме у цей період багато українців дотримуються звичаю вшановувати пам'ять покійних, прибирати могили рідних та прикрашати їх квітами.

Які дні підходять для прибирання на цвинтарі, коли це краще робити — до чи після Великодня, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Прибирання могил перед Великоднем — чи варто це робити

Традиційно Великодню передує Страсний тиждень — особливий період, присвячений суворому посту, духовному очищенню та згадкам останніх днів земного життя Ісуса Христа.

Вважається, що найбільш сприятливими для прибирання на цвинтарі є понеділок, вівторок та середа Страсного тижня. Якщо ви не встигли впорядкувати могили рідних до Чистого четверга, то краще відкласти прибирання на післясвятковий період.

У які дні категорично не можна прибирати могили

Є певні дні, коли прибирання на кладовищі вважається недоречним:

Вербна неділя (13 квітня) — це велике свято, під час якого заборонено виконувати важку фізичну працю, зокрема і на цвинтарі.

— це велике свято, під час якого заборонено виконувати важку фізичну працю, зокрема і на цвинтарі. Чистий четвер (17 квітня) — день, коли варто навести лад у домі, а не на кладовищі.

— день, коли варто навести лад у домі, а не на кладовищі. Страсна п'ятниця (18 квітня) — день глибокої жалоби, у який слід утриматися від будь-яких господарських справ.

— день глибокої жалоби, у який слід утриматися від будь-яких господарських справ. Велика субота (19 квітня) — хоча багато хто саме в цей день іде прибирати на цвинтар, це не вважається правильним рішенням, адже день призначений для духовного та підготовки до Воскресіння Христового.

Дівчина прибирає на могилі. Фото: shutterstock.com

Прибирання на цвинтарі — коли найкращий час

Найкращим днем, коли варто зайнятися прибиранням на кладовищі та вшанувати пам'ять померлих, вважається 9-й день після Великодня — Радониця — це перший поминальний день після Воскресіння Христового. 2025 року він припадає на 28 квітня.

У цю дату християни моляться за упокій душ покійних, і прибирання на могилах та їх прикрашання квітами є проявом любові, поваги й пам'яті про рідних.

Раніше ми розповідали, в який день Страсного тижня варто пекти паски.

Нагадаємо, також ми писали, що категорично не можна робити у Великдень.