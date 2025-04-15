Коли буде Радониця в Україні в 2025 році — дата, традиції поминального дня

Жінка з білою трояндою і лампадкою на цвинтарі. Фото: Freepik

Щороку українці після світлого свята Великодня згадують своїх рідних і близьких, яких вже немає на цьому світі, і роблять вони це у Радоницю. Ми розповідаємо, коли цього року будуть Гробки і що прийнято робити цього дня згідно з традиціями.

Новини.LIVE детально розповідає про Радоницю.

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Коли буде Радониця 2025 року

Радониця має кілька назв, зокрема, Гробки, Поминки, Проводи тощо, які відрізняються в залежності від регіону країни. У цього дня немає певної дати, адже вона повністю залежить від дати Великодня. Але Радониця завжди припадає на дев’ятий день після Великодня.

Оскільки щороку дата цього великого свята припадає на різні дні, дата поминального дня також змінюється. Як відомо, цього року український народ святкуватиме Великдень у неділю, 20 квітня, а тому Радониця буде 29 квітня.

Цей день є одним з найголовніших поминальних у році та має велике значення для традицій християн поминання покійних.

Віряни на службі в церкві. Фото: Daily Mail

Які традиції існують на Радоницю

У Радоницю віряни йдуть до церкви і моляться за упокій душі тих, кого з ними вже немає. Там проводять служби, де читають панахиди за померлими. Також люди згадують своїх померлих родичів вдома і на кладовищі, куди несуть квіти, де запалюють свічки на могилах і моляться за упокій душ.

Але перед цим обов'язково потрібно навести лад на могилах своїх померлих родичів. Що стосується застілля біля могил, то в церкві це робити забороняють, однак, деякі люди все ще накривають стіл на цвинтарі. Ті, хто не зміг потрапити на кладовище саме у Гробки, роблять це в інший день.

Жінка біля могили на кладовищі. Фото: Freepik

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