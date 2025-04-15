Когда будет Радоница в Украине в 2025 году — дата, традиции поминального дня

Женщина с белой розой и лампадкой на кладбище. Фото: Freepik

Каждый год украинцы после светлого праздника Пасхи вспоминают своих родных и близких, которых уже нет на этом свете, и делают они это в Радоницу. Мы рассказываем, когда в этом году будут Гробки и что принято делать в этот день согласно традициям.

Новини.LIVE подробно рассказывает о Радонице.

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Когда будет Радоница 2025 года

Радоница имеет несколько названий, в частности, Гробки, Поминки, Проводы и т.д., которые отличаются в зависимости от региона страны. У этого дня нет определенной даты, ведь она полностью зависит от даты Пасхи. Но Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи.

Поскольку каждый год дата этого великого праздника приходится на разные дни, дата поминального дня также меняется. Как известно, в этом году украинский народ будет праздновать Пасху в воскресенье, 20 апреля, а потому Радоница будет 29 апреля.

Этот день является одним из главных поминальных в году и имеет большое значение для традиций христиан поминания усопших.

Верующие на службе в церкви. Фото: Daily Mail

Какие традиции существуют на Радоницу

В Радоницу верующие идут в церковь и молятся за упокой души тех, кого с ними уже нет. Там проводят службы, где читают панихиды по умершим. Также люди вспоминают своих умерших родственников дома и на кладбище, куда несут цветы, где зажигают свечи на могилах и молятся за упокой душ.

Но перед этим обязательно нужно навести порядок на могилах своих умерших родственников. Что касается застолья возле могил, то в церкви это делать запрещают, однако, некоторые люди все еще накрывают стол на кладбище. Те, кто не смог попасть на кладбище именно в Гробки, делают это в другой день.

Женщина возле могилы на кладбище. Фото: Freepik

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