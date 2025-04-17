Когда можно убирать на кладбище — до или после Пасхи — советы и традиции

Мужчина протирает памятник на кладбище. Фото: istockphoto.com

До Пасхи 2025 года осталось совсем немного времени. Важно не только подготовиться к празднику, который мы встретим 20 апреля, но и подумать о тех, кого уже нет рядом с нами. Именно в этот период многие украинцы придерживаются обычая чтить память усопших, убирать могилы родных и украшать их цветами.

Какие дни подходят для уборки на кладбище, когда это лучше делать — до или после Пасхи, узнавайте далее в нашей статье.

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Уборка могил перед Пасхой — стоит ли это делать

Традиционно Пасхе предшествует Страстная неделя — особый период, посвященный строгому посту, духовному очищению и воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Считается, что наиболее благоприятными для уборки на кладбище являются понедельник, вторник и среда Страстной недели. Если вы не успели привести в порядок могилы родных до Чистого четверга, то лучше отложить уборку на послепраздничный период.

В какие дни категорически нельзя убирать могилы

Есть определенные дни, когда уборка на кладбище считается неуместной:

Вербное воскресенье (13 апреля) — это большой праздник, во время которого запрещено выполнять тяжелый физический труд, в том числе и на кладбище.

— это большой праздник, во время которого запрещено выполнять тяжелый физический труд, в том числе и на кладбище. Чистый четверг (17 апреля) — день, когда стоит навести порядок в доме, а не на кладбище.

— день, когда стоит навести порядок в доме, а не на кладбище. Страстная пятница (18 апреля) — день глубокого траура, в который следует воздержаться от любых хозяйственных дел.

— день глубокого траура, в который следует воздержаться от любых хозяйственных дел. Великая суббота (19 апреля) — хотя многие именно в этот день идут убирать на кладбище, это не считается правильным решением, ведь день предназначен для духовного и подготовки к Воскресению Христовому.

Девушка убирает на могиле. Фото: shutterstock.com

Уборка на кладбище — когда лучшее время

Лучшим днем, когда стоит заняться уборкой на кладбище и почтить память умерших, считается 9-й день после Пасхи — Радоница — это первый поминальный день после Воскресения Христова. В 2025 году он приходится на 28 апреля.

В эту дату христиане молятся за упокой душ усопших, и уборка на могилах и их украшение цветами является проявлением любви, уважения и памяти о родных.

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