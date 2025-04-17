Коли категорично не можна працювати до Великодня 2025 — заборонені дні Страсного тижня

Люди за святковим столом на Великдень. Фото: Freepik

Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним, коли віряни дотримуються певних традицій і заборон. Дізнайтеся, в які дні Страсного тижня категорично не можна займатися важкою фізичною працею, а присвятити ці дні молитвам і роздумам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама

Читайте також:

Впродовж семи днів до Великодня всі християни намагаються дотримуватися Великого посту, щоб очистити себе перед світлим днем. Але є дні в Страсний тиждень, коли вірянам краще молитися і роздумувати, ніж працювати.

Дізнайтеся, в які дні категорично не можна працювати до Великодня, щоб не згрішити.

Паски і крашанки на Великдень. Фото: Pinterest

В які дні Страсного тижня не варто працювати

Страсна п’ятниця

Страсна п’ятниця, яка цього року припадає на 18 квітня, вважається найскорботнішим днем, тому вірянам радять не займатися фізичною працею і хатніми справами. Цього дня в церкві згадують розп’яття Ісуса Христа на хресті на горі Голгофі.

Віряни, в свою чергу, нічого не їдять до вечірнього богослужіння в церкві, де виносять так звану плащаницю, тобто, полотно з зображенням Господа. Тому цього дня категорично не можна розважатися і веселитися, а краще присвятити його молитвам і духовним роздумам.

Велика субота

Цей день нагадує про поховання Ісуса Христа, тому людям категорично не можна працювати. За традицією, християни закінчують підготовку святкового кошика напередодні Великодня, куди кладуть паски, яйця та іншу їжу.

Саме у Велику суботу в деяких храмах починають святити страви на Великдень, тому цього дня вірянам категорично не можна займатися будь-якою працею.

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не варто пекти паски на Великдень у Страсну п’ятницю.

Раніше ми розповідали про те, коли потрібно пекти паски на Великдень 2025.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити у Великдень 2025.