Когда категорически нельзя работать до Пасхи 2025 — запрещенные дни Страстной недели

Люди за праздничным столом на Пасху. Фото: Freepik

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной, когда верующие придерживаются определенных традиций и запретов. Узнайте, в какие дни Страстной недели категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а посвятить эти дни молитвам и размышлениям.

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В течение семи дней до Пасхи все христиане стараются придерживаться Великого поста, чтобы очистить себя перед светлым днем. Но есть дни в Страстную неделю, когда верующим лучше молиться и размышлять, чем работать.

Узнайте, в какие дни категорически нельзя работать до Пасхи, чтобы не согрешить.

Куличи и крашенки на Пасху. Фото: Pinterest

В какие дни Страстной недели не стоит работать

Страстная пятница

Страстная пятница, которая в этом году приходится на 18 апреля, считается самым скорбным днем, поэтому верующим советуют не заниматься физическим трудом и домашними делами. В этот день в церкви вспоминают распятие Иисуса Христа на кресте на горе Голгофе.

Верующие, в свою очередь, ничего не едят до вечернего богослужения в церкви, где выносят так называемую плащаницу, то есть, полотно с изображением Господа. Поэтому в этот день категорически нельзя развлекаться и веселиться, а лучше посвятить его молитвам и духовным размышлениям.

Великая суббота

Этот день напоминает о погребении Иисуса Христа, поэтому людям категорически нельзя работать. По традиции, христиане заканчивают подготовку праздничной корзины накануне Пасхи, куда кладут куличи, яйца и другую еду.

Именно в Великую субботу в некоторых храмах начинают святить блюда на Пасху, поэтому в этот день верующим категорически нельзя заниматься каким-либо трудом.

Напомним, мы писали о том, почему категорически не стоит печь куличи на Пасху в Страстную пятницу.

Ранее мы рассказывали о том, когда нужно печь куличи на Пасху 2025.

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