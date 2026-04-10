Велика субота 2026: що не можна робити, щоб не "викинути" удачу

Велика субота 2026: що не можна робити, щоб не "викинути" удачу

Дата публікації: 10 квітня 2026 06:04
Велика субота 11 квітня 2026: що не можна робити, традиції і народні прикмети
Жінка зі свічкою у церкві. Фото: Pinterest

Велика субота, яка в Україні припадає на 11 квітня — особливий день тиші й очікування Світлого Христового Воскресіння. Цього дня важливо не лише завершити приготування до свята, а й дотриматися певних заборон, щоб уникнути неприємностей.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у Велику суботу.

Традиції Великої суботи: що обов'язково варто зробити

Велика субота — час для молитви та тиші. Увечері віряни йдуть до церкви на святкову службу. У храмах проходять особливі богослужіння, під час яких Плащаницю урочисто переносять до вівтаря. А у Єрусалимі сходить Благодатний вогонь — символ життя та перемоги світла над темрявою.

Попри стриманість дня, є кілька справ, які варто зробити. Господині зазвичай саме у суботу допікають паски, фарбують яйця та збирають святковий кошик. Також важливо приділити час близьким людям та родичам.

Що не можна робити у Велику суботу 11 квітня 2026

Порушувати піст і влаштовувати застілля

Останній день перед Великоднем ще належить до Великого посту. Тому скоромну їжу та алкоголь вживати не можна. Це вважається гріхом. Великодню трапезу дозволено влаштовувати лише у неділю вранці.

А за народними прикметами, надмірні веселощі у Велику суботу можуть обернутися смутком у майбутньому.

Займатися важкою роботою

Будь-яка фізична праця — ремонт, прибирання, робота на городі чи в саду — небажані. Вважається, що таким чином ви "забираєте" у себе удачу і добробут.

Прати, прасувати та займатися рукоділлям

У народній традиції ці справи потрібно завершити ще до Великої суботи. Інакше можна накликати у життя клопоти.

Виносити сміття і викидати речі

Існує давня народна заборона — не виносити сміття з дому і не позбуватися старих речей. Вважається, що разом із непотребом ви можете "викинути" з оселі удачу та достаток.

Ходити на кладовище

Священнослужителі не рекомендують цього робити. Цей день присвячений очікуванню Воскресіння, тому відвідування могил відкладають на інший час. 

Полювати або рибалити

Це період тиші, а не активності. А вбивати живих істот у такий важливий для кожного християнина день — гріх.

Сваритися, ображати і пліткувати

Найсуворіша заборона стосується слів і думок. Конфлікти, брехня, заздрість і відмова в допомозі можуть "відштовхнути" добробут і гармонію.

Відмовляти у допомозі

Якщо до вас звертаються з проханням, краще не ігнорувати. Вважається, що добро, зроблене цього дня, повертається сторицею.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
