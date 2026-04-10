Великая суббота 11 апреля 2026: что нельзя делать, традиции и народные приметы

Великая суббота 2026: что нельзя делать, чтобы не "выбросить" удачу
Великая суббота, которая в Украине приходится на 11 апреля — особый день тишины и ожидания Светлого Христова Воскресения. В этот день важно не только завершить приготовления к празднику, но и соблюсти определенные запреты, чтобы избежать неприятностей.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в Великую субботу.
Традиции Великой субботы: что обязательно стоит сделать
Великая суббота — время для молитвы и тишины. Вечером верующие идут в церковь на праздничную службу. В храмах проходят особые богослужения, во время которых Плащаницу торжественно переносят в алтарь. А в Иерусалиме сходит Благодатный огонь — символ жизни и победы света над тьмой.
Несмотря на сдержанность дня, есть несколько дел, которые стоит сделать. Хозяйки обычно именно в субботу допекают куличи, красят яйца и собирают праздничную корзину. Также важно уделить время близким людям и родственникам.
Что нельзя делать в Великую субботу 11 апреля 2026
Нарушать пост и устраивать застолья
Последний день перед Пасхой еще относится к Великому посту. Поэтому скоромную пищу и алкоголь употреблять нельзя. Это считается грехом. Пасхальную трапезу разрешено устраивать только в воскресенье утром.
А по народным приметам, чрезмерное веселье в Великую субботу может обернуться грустью в будущем.
Заниматься тяжелой работой
Любой физический труд — ремонт, уборка, работа на огороде или в саду — нежелательны. Считается, что таким образом вы "забираете" у себя удачу и благополучие.
Стирать, гладить и заниматься рукоделием
В народной традиции эти дела нужно завершить еще до Великой субботы. Иначе можно накликать в жизнь хлопоты.
Выносить мусор и выбрасывать вещи
Существует давний народный запрет — не выносить мусор из дома и не избавляться от старых вещей. Считается, что вместе с хламом вы можете "выбросить" из дома удачу и достаток.
Ходить на кладбище
Священнослужители не рекомендуют этого делать. Этот день посвящен ожиданию Воскресения, поэтому посещение могил откладывают на другое время.
Охотиться или рыбачить
Это период тишины, а не активности. А убивать живых существ в такой важный для каждого христианина день — грех.
Ссориться, обижать и сплетничать
Самый строгий запрет касается слов и мыслей. Конфликты, ложь, зависть и отказ в помощи могут "оттолкнуть" благополучие и гармонию.
Отказывать в помощи
Если к вам обращаются с просьбой, лучше не игнорировать. Считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей.
Также делимся другими интересными праздничными темами
Какие продукты можно освящать в церкви на Пасху.
Какое количество яиц положить в пасхальную корзину, чтобы год был счастливым.
Какие пять главных запретов следует соблюдать на Пасху, чтобы не согрешить и избежать бед.
