Великая суббота 11 апреля 2026: что нельзя делать, традиции и народные приметы

Великая суббота, которая в Украине приходится на 11 апреля — особый день тишины и ожидания Светлого Христова Воскресения. В этот день важно не только завершить приготовления к празднику, но и соблюсти определенные запреты, чтобы избежать неприятностей.

Традиции Великой субботы: что обязательно стоит сделать

Великая суббота — время для молитвы и тишины. Вечером верующие идут в церковь на праздничную службу. В храмах проходят особые богослужения, во время которых Плащаницу торжественно переносят в алтарь. А в Иерусалиме сходит Благодатный огонь — символ жизни и победы света над тьмой.

Несмотря на сдержанность дня, есть несколько дел, которые стоит сделать. Хозяйки обычно именно в субботу допекают куличи, красят яйца и собирают праздничную корзину. Также важно уделить время близким людям и родственникам.

Что нельзя делать в Великую субботу 11 апреля 2026

Нарушать пост и устраивать застолья

Последний день перед Пасхой еще относится к Великому посту. Поэтому скоромную пищу и алкоголь употреблять нельзя. Это считается грехом. Пасхальную трапезу разрешено устраивать только в воскресенье утром.

А по народным приметам, чрезмерное веселье в Великую субботу может обернуться грустью в будущем.

Заниматься тяжелой работой

Любой физический труд — ремонт, уборка, работа на огороде или в саду — нежелательны. Считается, что таким образом вы "забираете" у себя удачу и благополучие.

Стирать, гладить и заниматься рукоделием

В народной традиции эти дела нужно завершить еще до Великой субботы. Иначе можно накликать в жизнь хлопоты.

Выносить мусор и выбрасывать вещи

Существует давний народный запрет — не выносить мусор из дома и не избавляться от старых вещей. Считается, что вместе с хламом вы можете "выбросить" из дома удачу и достаток.

Ходить на кладбище

Священнослужители не рекомендуют этого делать. Этот день посвящен ожиданию Воскресения, поэтому посещение могил откладывают на другое время.

Охотиться или рыбачить

Это период тишины, а не активности. А убивать живых существ в такой важный для каждого христианина день — грех.

Ссориться, обижать и сплетничать

Самый строгий запрет касается слов и мыслей. Конфликты, ложь, зависть и отказ в помощи могут "оттолкнуть" благополучие и гармонию.

Отказывать в помощи

Если к вам обращаются с просьбой, лучше не игнорировать. Считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей.

Также делимся другими интересными праздничными темами

Какие продукты можно освящать в церкви на Пасху.

Какое количество яиц положить в пасхальную корзину, чтобы год был счастливым.

Какие пять главных запретов следует соблюдать на Пасху, чтобы не согрешить и избежать бед.