Велика субота 19 квітня 2025 — що категорично не можна і що треба робити

Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Freepik

В останній день перед Великоднем віряни відзначають Велику, або Страсну, суботу, яка цього року припадає на 19 квітня. Ми розповідаємо, що потрібно зробити цього дня, а чого, навпаки, варто уникати, щоб не привернути нещастя до своєї оселі.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Піти на службу до церкви

Християни вважають Велику або Страсну суботу днем скорботи, тому вони йдуть на служби до церкв і храмів. У народі вірять, що ті, хто не сплять у великодню ніч, читаючи молитви, будуть щасливими впродовж цілого наступного року.

Завершити підготовку до свята

У Велику суботу всі господині завершують підготовку до світлого дня Воскресіння Христового. Вони готують різні страви, печуть паски і фарбують яйця, щоб освятити все це у церкві.

Вибачитися, допомогти і зробити гарні вчинки

Напередодні Великодня потрібно вибачитися перед тими, з ким ви давно посварилися. Також у Велику суботу слід робити гарні вчинки і допомагати тим, хто цього потребує.

Ісус Христос у труні після розп'яття. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити у Страсну суботу

Їсти певну їжу, пити алкоголь і розважатися

Цього дня потрібно дотримуватися посту — можна їсти хліб, сирі овочі, фрукти, горіхи і мед, але не можна вживати іншу їжу і термічно оброблені продукти. Також забороняється пити алкоголь, розважатися і кричати, адже вважається, що веселощі цього дня потім відгукнуться у вигляді суму і сліз.

Купатися, полювати, ходити на риболовлю і на цвинтар

У Велику суботу також забороняється купатися, ходити на полювання і ловити рибу. Ще цього дня категорично не можна ходити на кладовище.

Займатися фізичними і хатніми справами

Займатися по дому, робити фізичну роботу, поратися на городі та в саду, займатися рукоділлям, прати одяг і прасувати речі — все це також забороняється робити у Велику суботу.

Сваритися, брехати, пліткувати і засуджувати

У Велику суботу найсерйознішим гріхом вважаються конфлікти і погані слова, а також брехня, засудження інших, відмова у допомозі та плітки.

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