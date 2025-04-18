Великая суббота 19 апреля 2025 — что категорически нельзя и что надо делать

Верующая возле свечей в церкви. Фото: Freepik

В последний день перед Пасхой верующие отмечают Великую, или Страстную, субботу, которая в этом году приходится на 19 апреля. Мы рассказываем, что нужно сделать в этот день, а чего, наоборот, стоит избегать, чтобы не привлечь несчастье в свой дом.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Пойти на службу в церковь

Христиане считают Великую или Страстную субботу днем скорби, поэтому они идут на службы в церкви и храмы. В народе верят, что те, кто не спят в пасхальную ночь, читая молитвы, будут счастливыми в течение целого следующего года.

Завершить подготовку к празднику

В Великую субботу все хозяйки завершают подготовку к светлому дню Воскресения Христова. Они готовят различные блюда, пекут куличи и красят яйца, чтобы освятить все это в церкви.

Извиниться, помочь и сделать хорошие поступки

Накануне Пасхи нужно извиниться перед теми, с кем вы давно поссорились. Также в Великую субботу следует совершать хорошие поступки и помогать тем, кто в этом нуждается.

Иисус Христос в гробу после распятия. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать в Страстную субботу

Есть определенную пищу, пить алкоголь и развлекаться

В этот день нужно соблюдать пост — можно есть хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи и мед, но нельзя употреблять другую пищу и термически обработанные продукты. Также запрещается пить алкоголь, развлекаться и кричать, ведь считается, что веселья этого дня потом отзовутся в виде печали и слез.

Купаться, охотиться, ходить на рыбалку и на кладбище

В Великую субботу также запрещается купаться, ходить на охоту и ловить рыбу. Еще в этот день категорически нельзя ходить на кладбище.

Заниматься физическими и домашними делами

Заниматься по дому, делать физическую работу, возиться на огороде и в саду, заниматься рукоделием, стирать одежду и гладить вещи — все это также запрещается делать в Великую субботу.

Ссориться, врать, сплетничать и осуждать

В Великую субботу самым серьезным грехом считаются конфликты и плохие слова, а также ложь, осуждение других, отказ в помощи и сплетни.

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