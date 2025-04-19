Сильні молитви на Велику суботу 2025 — як вибачитися за гріхи і подякувати Богу

Молода вірянка під час молитви в церкві. Фото: Freepik

Остання субота Страсного тижня перед Великоднем називається Великою, тому всі віряни йдуть до церкви, щоб помолитися. Дізнайтеся, які слова варто прочитати 19 квітня, щоб попросити вибачення за всі гріхи і подякувати Богу за все, що у вас є.

Новини.LIVE розповідає про ці молитви.

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Сильна молитва на прощення гріхів

Господи Ісусе Христе, мій справедливий суддя! Я знаю, що мої гріхи незліченні. Ось чому я молюся тобі в цей день, коли Йосипа і Никодима помістили в Гробницю, Ти зійшов у пекло своєю Святою душею і звідти прогнав тьму світлом Свого Божества і приніс велику радість своїм нащадкам нашим, бо ти врятував їх від страшного рабства і підніс на небо.

Похорони мої гріхи і злі і хитрі думки, щоб вони загинули від мого розуму і щоб не боролися з моєю душею. Спаліть темне пекло мого серця, прогніть темряву моїх гріхів і підніміть мій розум до неба, щоб я міг радіти перед Твоїм Обличчям.

Отже, Господи, прийми мою смиренну молитву як благоухальне вподобання, про молитви Твоєї коханої Матері, що бачила Тебе на Хресті, убитому між двома розбійниками, і за страшні болі Твої було поранено її серце; який разом із учнями та мироносицями поклав тебе в могилу, хто на третій день побачив тебе воскреслим з мертвих, а при піднесенні твоєму бачив, як ти підіймаєшся з землі на небо у супроводі святих ангелів твоїх.

Помилуй, Господи, живих і мертвих за молитви Твоїх Святих, яким я, недостойний, говорю: О благословенні раби Божі! Не переставай молитися Йому вдень і вночі про нас, недостойних, які завжди помиляються з такою кількістю незліченних гріхів! Заступайся за нас за Божий дар і допомогу, про які ми не знаємо, як правильно просити. Амінь.

Ісус Христос у труні перед воскресінням. Фото ілюстративне: Pinterest

Сильна молитва на подяку Богу

Господи Ісус Христос, мій суддя, я знаю, що моїх гріхів незліченна кількість. Тому я молюся до вас у цей день, коли, помістивши Йосипа і Никодима в гробницю, ви зійшли в пекло зі своєю Святою та Обоженою душею, і звідти ви зняли тьму світлом Свого Божества і принесли величезну радість нашим предкам, тому що ти врятував їх від страшного рабства і піднісся на небо.

Спаліть темне пекло мого серця, прогніть темряву гріхів і підніміть мій розум до неба, щоб я міг радіти Тобі. Отже, Господи, прийми мою смиренну молитву, як пахощі, про молитви Твоєї коханої Матері, що бачила Тебе на Хресті, убитому між двома розбійниками, і від страшного болю Твого було поранено її серце, яке разом з учнями і мироносицями покладено в гробу на третій день вони побачили, як Ти воскрес із мертвих, і при вознесенні Твоєму Він побачив, як Ти підіймаєшся з землі на небо у супроводі Твоїх Святих Ангелів.

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