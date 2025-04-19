Сильные молитвы на Великую субботу 2025 — как извиниться за грехи и поблагодарить Бога

Молодая верующая во время молитвы в церкви. Фото: Freepik

Последняя суббота Страстной недели перед Пасхой называется Великой, поэтому все верующие идут в церковь, чтобы помолиться. Узнайте, какие слова стоит прочитать 19 апреля, чтобы попросить прощения за все грехи и поблагодарить Бога за все, что у вас есть.

Новини.LIVE рассказывает об этих молитвах.

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Молитвы на Великую субботу

Сильная молитва на прощение грехов

Господи Иисусе Христе, мой справедливый судья! Я знаю, что мои грехи неисчислимы. Вот почему я молюсь тебе в этот день, когда Иосифа и Никодима поместили в Гробницу, Ты сошел в ад своей Святой душой и оттуда прогнал тьму светом Своего Божества и принес великую радость своим потомкам нашим, ибо ты спас их от страшного рабства и вознес на небо.

Похорони мои грехи и злые и хитрые мысли, чтобы они погибли от моего ума и чтобы не боролись с моей душой. Сожгите темный ад моего сердца, прогните тьму моих грехов и поднимите мой ум к небу, чтобы я мог радоваться перед Твоим Лицом.

Итак, Господи, прими мою смиренную молитву как благоуханное предпочтение, о молитвах Твоей любимой Матери, которая видела Тебя на Кресте, убитого между двумя разбойниками, и за страшные боли Твои было ранено ее сердце; который вместе с учениками и мироносицами положил Тебя в могилу, который на третий день увидел Тебя воскресшим из мертвых, а при вознесении Твоем видел, как Ты поднимаешься с земли на небо в сопровождении святых ангелов Твоих.

Помилуй, Господи, живых и мертвых по молитвам Твоих Святых, которым я, недостойный, говорю: О благословенные рабы Божии! Не переставай молиться Ему днем и ночью о нас, недостойных, которые всегда заблуждаются с таким количеством бесчисленных грехов! Заступайся за нас за Божий дар и помощь, о которых мы не знаем, как правильно просить. Аминь.

Иисус Христос во гробе перед воскресением. Фото иллюстративное: Pinterest

Сильная молитва на благодарность Богу

Господи Иисус Христос, мой судья, я знаю, что моих грехов бесчисленное количество. Поэтому я молюсь к вам в этот день, когда, поместив Иосифа и Никодима в гробницу, вы сошли в ад со своей Святой и Обожествленной душой, и оттуда вы сняли тьму светом Своего Божества и принесли огромную радость нашим предкам, потому что ты спас их от страшного рабства и вознесся на небо.

Сожгите темный ад моего сердца, прогните тьму грехов и поднимите мой ум к небу, чтобы я мог радоваться Тебе. Итак, Господи, прими мою смиренную молитву, как благовония, о молитвах Твоей любимой Матери, которая видела Тебя на Кресте, убитом между двумя разбойниками, и от страшной боли Твоей было ранено ее сердце, которое вместе с учениками и мироносицами положено в гробу на третий день они увидели, как Ты воскрес из мертвых, и при вознесении Твоем Он увидел, как Ты поднимаешься с земли на небо в сопровождении Твоих Святых Ангелов.

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