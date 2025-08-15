З Успінням Пресвятої Богородиці 2025 — красиві листівки та привітання своїми словами

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — найщиріші привітання
Цієї п'ятниці, 15 серпня, українські віряни зустрічають велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці, або Першу Пречисту. У цю дату християни згадують важливу подію: кінець земного життя Діви Марії та її Вознесіння на небеса, де вона навічно возз'єдналася з Сином, Спасителем людства Ісусом Христом.
Новини.LIVE підготували найщиріші привітання до великого свята у листівках, віршах та своїми словами. Обов'язково привітайте зі світлою датою Успіння Пресвятої Богородиці рідних, близьких, друзів та знайомих.
Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) — щирі привітання своїми словами
У світлий день Успіння Пресвятої Богородиці щиро зичу цінувати кожен дар, яким благословенне ваше життя. Не марнуйте серце на образи чи суперечки, бережіть миті щастя, даруйте любов і не втрачайте надію навіть у найскладніші часи.
***
Вітаю з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай жодне випробування не зламає вашу віру та гідність, а в душі завжди горить світло надії.
***
Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай ваше серце завжди буде добрим, життя — щасливим, усмішка — щирою, а надія — незгасною.
***
У цей особливий день нехай Свята Діва Марія оберігає вас і вашу родину від бід та негараздів, наповнює серце спокоєм, а дім — здоров'ям, добрими думками та благословенням. Зі святом Успіння!
***
Зі світлим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, терпіння, мудрості та взаємоповаги. Хай у вашій оселі завжди панують любов, доброта, благодать і щастя.
***
Успіння Пресвятої Богородиці — свято світла та любові. Нехай воно принесе у ваше життя мир, добробут і гармонію, а серце наповнить вірою й надією на краще.
***
Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, у домі панує мир і спокій, а наша рідна Україна живе у злагоді та добробуті.
Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою
Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!
***
З Успінням Богородиці вітаю,
Із днем, коли у Вічність перейшла…
Душа її злетіла аж до раю,
Легкою, наче пташечка, була!
І вам бажаю легкості простої,
Надії на прощення і добро,
Щоб слово Богородиці святої
На небі вашим захистом було!
Автор: Вікторія Чорній
***
Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб збулися мрії всі твої!
***
Через Успіння відійшла до Бога
Пречиста Діва, Богородиця Свята.
Вінчалась успіхом земна дорога
Смиренної Раби та Матері Христа.
Ще змалку серце присвятила Богу,
Коли очікуванням жив Єрусалим.
В науці, молитвах, житті простому
Зросла чесніша херувим і серафим.
Але пройшла крізь Її серце зброя
Переживань, страждань та болю за Христа.
Нас всиновила, звідавши смак горя,
Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.
Заступницею стала для скорботних,
Їх радістю, опорою в житті земнім
І покровителькою всіх охочих,
Які пішли за Господом шляхом вузьким.
Красиві листівки до свята Успіння Пресвятої Богородиці
Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025
