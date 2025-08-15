З Успінням Пресвятої Богородиці 2025 — красиві листівки та привітання своїми словами

Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

Цієї п'ятниці, 15 серпня, українські віряни зустрічають велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці, або Першу Пречисту. У цю дату християни згадують важливу подію: кінець земного життя Діви Марії та її Вознесіння на небеса, де вона навічно возз'єдналася з Сином, Спасителем людства Ісусом Христом.

Новини.LIVE підготували найщиріші привітання до великого свята у листівках, віршах та своїми словами. Обов'язково привітайте зі світлою датою Успіння Пресвятої Богородиці рідних, близьких, друзів та знайомих.

Реклама

Читайте також:

Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) — щирі привітання своїми словами

У світлий день Успіння Пресвятої Богородиці щиро зичу цінувати кожен дар, яким благословенне ваше життя. Не марнуйте серце на образи чи суперечки, бережіть миті щастя, даруйте любов і не втрачайте надію навіть у найскладніші часи.

***

Вітаю з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай жодне випробування не зламає вашу віру та гідність, а в душі завжди горить світло надії.

***

Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай ваше серце завжди буде добрим, життя — щасливим, усмішка — щирою, а надія — незгасною.

***

У цей особливий день нехай Свята Діва Марія оберігає вас і вашу родину від бід та негараздів, наповнює серце спокоєм, а дім — здоров'ям, добрими думками та благословенням. Зі святом Успіння!

***

Зі світлим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, терпіння, мудрості та взаємоповаги. Хай у вашій оселі завжди панують любов, доброта, благодать і щастя.

***

Успіння Пресвятої Богородиці — свято світла та любові. Нехай воно принесе у ваше життя мир, добробут і гармонію, а серце наповнить вірою й надією на краще.

***

Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, у домі панує мир і спокій, а наша рідна Україна живе у злагоді та добробуті.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

З Успінням Богородиці вітаю,

Із днем, коли у Вічність перейшла…

Душа її злетіла аж до раю,

Легкою, наче пташечка, була!

І вам бажаю легкості простої,

Надії на прощення і добро,

Щоб слово Богородиці святої

На небі вашим захистом було!

Автор: Вікторія Чорній

***

Миру, легкості та всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб збулися мрії всі твої!

***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чесніша херувим і серафим.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

Красиві листівки до свята Успіння Пресвятої Богородиці

Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025

Нагадаємо, ми писали, як правильно зустріти Успіння Пресвятої Богородиці та що не можна робити.

Нагадаємо, ми розповідали, що можна святити у церкві на Горіховий Спас.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.