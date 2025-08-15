Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — найщиріші привітання

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — найщиріші привітання

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:32
З Успінням Пресвятої Богородиці 2025 — красиві листівки та привітання своїми словами
Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

Цієї п'ятниці, 15 серпня, українські віряни зустрічають велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці, або Першу Пречисту. У цю дату християни згадують важливу подію: кінець земного життя Діви Марії та її Вознесіння на небеса, де вона навічно возз'єдналася з Сином, Спасителем людства Ісусом Христом.

Новини.LIVE підготували найщиріші привітання до великого свята у листівках, віршах та своїми словами. Обов'язково привітайте зі світлою датою Успіння Пресвятої Богородиці рідних, близьких, друзів та знайомих.

Реклама
Читайте також:

Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) — щирі привітання своїми словами

У світлий день Успіння Пресвятої Богородиці щиро зичу цінувати кожен дар, яким благословенне ваше життя. Не марнуйте серце на образи чи суперечки, бережіть миті щастя, даруйте любов і не втрачайте надію навіть у найскладніші часи.

***

Вітаю з великим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай жодне випробування не зламає вашу віру та гідність, а в душі завжди горить світло надії.

***

Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай ваше серце завжди буде добрим, життя — щасливим, усмішка — щирою, а надія — незгасною.

***

У цей особливий день нехай Свята Діва Марія оберігає вас і вашу родину від бід та негараздів, наповнює серце спокоєм, а дім — здоров'ям, добрими думками та благословенням. Зі святом Успіння!

***

Зі світлим святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, терпіння, мудрості та взаємоповаги. Хай у вашій оселі завжди панують любов, доброта, благодать і щастя. 

***

Успіння Пресвятої Богородиці — свято світла та любові. Нехай воно принесе у ваше життя мир, добробут і гармонію, а серце наповнить вірою й надією на краще.

***

Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, у домі панує мир і спокій, а наша рідна Україна живе у злагоді та добробуті.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — привітання у віршах українською мовою

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

***

З Успінням Богородиці вітаю,
Із днем, коли у Вічність перейшла…
Душа її злетіла аж до раю,
Легкою, наче пташечка, була!
І вам бажаю легкості простої,
Надії на прощення і добро,
Щоб слово Богородиці святої
На небі вашим захистом було!

Автор: Вікторія Чорній

***
Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб збулися мрії всі твої!

***

Через Успіння відійшла до Бога
Пречиста Діва, Богородиця Свята.
Вінчалась успіхом земна дорога
Смиренної Раби та Матері Христа.
Ще змалку серце присвятила Богу,
Коли очікуванням жив Єрусалим.
В науці, молитвах, житті простому
Зросла чесніша херувим і серафим.
Але пройшла крізь Її серце зброя
Переживань, страждань та болю за Христа.
Нас всиновила, звідавши смак горя,
Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.
Заступницею стала для скорботних,
Їх радістю, опорою в житті земнім
І покровителькою всіх охочих,
Які пішли за Господом шляхом вузьким.

Красиві листівки до свята Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) — щирі привітання
Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Красиві листівки до свята Успіння Пресвятої Богородиці
Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — привітання
Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — листівки
Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025

 

 

 

Нагадаємо, ми писали, як правильно зустріти Успіння Пресвятої Богородиці та що не можна робити. 

Нагадаємо, ми розповідали, що можна святити у церкві на Горіховий Спас. 

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

привітання листівки 15 серпня свято Успіння Пресвятої Богородиці
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації