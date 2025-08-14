Горіховий Спас 2025 — нова дата, що не можна робити та як провести свято

Як відсвяткувати Горіховий Спас 2025 — головні заборони та звичаї
Наближається одне з найбільших релігійних свят серпня — перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа, яке у народі більш відоме як Горіховий Спас. За новим церковним календарем, українці святкуватимуть його 16 серпня. Це особлива дата, коли у храмах освячують дари нового врожаю, печуть хліб із молодого зерна та діляться смаколиками й гарним настроєм з близькими. Проте важливо знати не лише, що варто робити у цей день, а й що категорично заборонено, щоб не грішити та не відвернути від себе удачу.
Горіховий Спас — сенс свята
Православна церква України 16 серпня відзначає перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Iсуса Христа. За християнскими переказами, лик Ісуса Христа чудесним чином з'явився на полотні, яким Він витер обличчя. Це полотно стало святинею, яку й донині вважають цілющою.
У народі ж свято має кілька назв:
- Третій Спас — третій по рахунки Спас, який відзначається після Медового та Яблучного;
- Горіховий Спас — у цей період збирають врожай горіхів;
- Хлібний Спас — завершення жнив та випікання хліба зі свіжого врожаю;
- Полотняний Спас — пов'язано з Нерукотворним образом, у свято освячували натуральну тканину, вишиті рушники;
- Спас Нерукотворний — пов'язано з основною назвою релігійного свята.
Образ Нерукотворного Спаса має велике значення в християнській традиції, особливо в православ'ї та греко-католицизмі. Нерукотворний Спас є символом втілення Ісуса, Його страждань, смерті та спокути гріхів.
У народі сенс свята полягає у завершенні літа та збиранні урожаю, зокрема горіхів, а також у освяченні нового хліба та меду. Воно символізує подяку за дари природи та початок підготовки до осені.
Які головні традиції Горіхового Спасу
Цього дня українські віряни дотримуються таких традицій та звичаїв:
1. Освячення дарів природи
До церкви складають святковий кошик, у який зазвичай кладуть: горіхи, свіжоспечений хліб і борошняні вироби з нового врожаю, колосся пшениці, мед та воду, букети з трав та натуральні тканини (льон, бавовна, вишиті рушники).
2. Святкова трапеза
Після служби віряни збираються за святковим столом. На ньому обов'язково мають бути страви з горіхами: медово-горіхові кекси, пироги, рулети з маком і горіховою начинкою, узвари з сухофруктами.
Оскільки Успенський піст завершився, можна готувати страви з молочними продуктами, яйцями та навіть м'ясом — наприклад, салати чи м'ясо з горіховими соусами.
3. Добрі вчинки
За народним звичаєм, господині ділилися випічкою та смаколиками не лише з родиною, а й із сусідами та нужденними, щоб залучити в дім щастя та благословення.
Як провести свято правильно
Щоб Горіховий Спас приніс у дім добро і благословення:
- Зранку відвідайте богослужіння з кошиком дарів природи.
- Зберіть на столі традиційні страви з плодами нового урожаю та з горіхами.
- Проведіть день без сварок і тяжкої праці.
- Поділіться частиною святкових страв із тими, хто цього потребує.
Що не можна робити на Горіховий Спас
У цей день слід утриматися від усього, що може зіпсувати святкову та духовну атмосферу. Заборонено:
- лаятися та ображати людей;
- викидати їжу, особливо освячену;
- відмовляти у допомозі;
- переїдати;
- займатися важкою хатньою роботою (прання, прибирання, копання землі, миття вікон);
- жінкам — шити, чоловікам — позичати гроші.
Всі домашні справи варто завершити напередодні, щоб сам день присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню з близькими.
