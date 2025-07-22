Церковний календар на серпень 2025 — коли Спаси та Успіння Богородиці

Вірянки у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Серпень — місяць надзвичайно багатий на церковні свята та важливі релігійні дати. Саме у цей період ми зустрічаємо Успенський піст, Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси, Преображення Господнє. І, звичайно, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення глави Іоана Предтечі, якими по суті завершуємо церковний рік.

Щоб Ви не пропустили жодне з великих церковних свят та дат, Новини.LIVE підготував детальний церковний календар на серпень 2025 року за новоюліанським календарем (новим стилем).

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Церковні свята, які зустрінемо в останній місяць літа 2025 року:

1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас), початок Успенського посту;

Святкування Медового Спасу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

2 серпня — перенесення мощей священномученика Стефана, єпископа Римського;

— перенесення мощей священномученика Стефана, єпископа Римського; 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста;

— преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста; 4 серпня — сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Явлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна, преподобномучениці Євдокії;

— сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Явлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна, преподобномучениці Євдокії; 5 серпня — передсвято Преображення Господнього ; мученика Євсигнія, праведної Нонни, диякониси, матері святителя Григорія Богослова;

— ; мученика Євсигнія, праведної Нонни, диякониси, матері святителя Григорія Богослова; 6 серпня — Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (Яблучний Спас);

Яблуки, мед та квіти. Фото ілюстративне: depositphotos.com

7 серпня — післясвято Преображення Господнього , преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пимена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;

— , преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пимена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах; 8 серпня — святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах;

— святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах; 9 серпня — апостола Матфія, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія та Марії, патрикії;

— апостола Матфія, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія та Марії, патрикії; 10 серпня — священномученика Лаврентія, архідиякона;

— священномученика Лаврентія, архідиякона; 11 серпня — преподобномучеників Федора та Василія, Києво-Печерських, у Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, у Дальніх печерах;

— преподобномучеників Федора та Василія, Києво-Печерських, у Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, у Дальніх печерах; 12 серпня — мучеників Фотія й Аникити та багатьох із ними;

— мучеників Фотія й Аникити та багатьох із ними; 13 серпня — віддання свята Преображення Господнього , преподобного Максима Сповідника, мучеників Іполита, Іринея, Авундія та мучениці Конкордії в Римі;

— , преподобного Максима Сповідника, мучеників Іполита, Іринея, Авундія та мучениці Конкордії в Римі; 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, завершення Успенського посту, перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського;

— перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського; 15 серпня — Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії;

Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

16 серпня — післясвято Успіння Пресвятої Богородиці, Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас);

Горіхи у плетеному кошику. Фото: istockphoto.com

17 серпня — священномученика Мирона, пресвітера;

— священномученика Мирона, пресвітера; 18 серпня — мучеників Флора і Лавра, ікони Божої Матері "Всецариця";

— мучеників Флора і Лавра, ікони Божої Матері "Всецариця"; 19 серпня — мученика Андрія Стратилата та з ним 2593 мучеників;

— мученика Андрія Стратилата та з ним 2593 мучеників; 20 серпня — пророка Самуїла;

— пророка Самуїла; 21 серпня — апостола від 70-ти Фадея;

— апостола від 70-ти Фадея; 22 серпня — мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших;

— мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших; 23 серпня — віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці ;

— ; 24 серпня — священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоана Богослова;

— священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоана Богослова; 25 серпня — перенесення мощів апостола Варфоломія;

— перенесення мощів апостола Варфоломія; 26 серпня — мученика Іполита, архідиякона Римського;

— мученика Іполита, архідиякона Римського; 27 серпня — преподобного Пимена Великого;

— преподобного Пимена Великого; 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина, праведної Анни, пророчиці, дочки Фануїлової, що зустріла Господа Ісуса Христа в храмі Єрусалимському;

— преподобного Мойсея Мурина, праведної Анни, пророчиці, дочки Фануїлової, що зустріла Господа Ісуса Христа в храмі Єрусалимському; 29 серпня — Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, поминання загиблих захисників України;

Ікона Усікновення голови Івана Предтечі. Фото: uspinnya.cn.ua

30 серпня — святителів Олександра, Іоана Посника і Павла Нового, патріархів Константинопольських;

— святителів Олександра, Іоана Посника і Павла Нового, патріархів Константинопольських; 31 серпня — покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

Ікона Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.