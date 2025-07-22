Успенський піст 2025 — коли починається, що можна і не можна їсти, заборони

Коли Успенський піст 2025 — нові дати і головні заборони Спасівки
Більша частина літа вже позаду й наближається серпень, який для багатьох вірян є часом особливого духовного очищення. Саме у цей період розпочинається Успенський піст, який ще здавна в народі називають Спасівкою. Він присвячений Богородиці та завершує церковний рік, даючи нагоду переосмислити своє життя, очистити серце та зміцнити віру.
Тож саме час дізнатися, коли Успенський піст у 2025 році, які заборони та традиції супроводжують цей період, що дозволено їсти, а що категорично не можна.
Коли Успенський піст у 2025 році
Успенський піст починається 1 серпня і триває до 14 серпня включно. Це зміщення пов'язане з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар. Раніше піст тривав із 14 по 27 серпня за старим стилем.
Завершується піст святом Успіння Пресвятої Богородиці — днем, коли вшановують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса.
Чому Успенський піст називають Спасівкою і яке його значення
У народі Успенський піст часто називають Спасівкою, адже на цей період припадають важливі святкування — три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) та Горіховий (16 серпня). Хоча останній вже після посту, його теж асоціюють із цим періодом.
Успенський піст має глибоке духовне значення — це час наслідування покори, чистоти та любові Богородиці. Церква закликає вірян не лише обмежувати себе в їжі, а й очистити душу від заздрості, гніву та інших пристрастей. Це можливість уповільнитися, очистити серце, віднайти спокій і глибше відчути присутність Бога в житті перед завершенням церковного року.
Що не можна їсти під час Успенського посту
Успенський піст належить до суворих — вірянам не можна їсти:
- м'ясо;
- рибу (крім 6 серпня — на Преображення Господнє);
- яйця;
- молоко та молочні продукти;
- страви з тваринних жирів.
Успенський піст 2025 — що можна їсти у Спасівку
Успенський піст має особливу структуру харчування:
- Понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, горіхи, мед, вода).
- Вівторок і четвер — гаряча їжа без олії.
- Субота і неділя — гаряча їжа з олією, можна трохи вина.
- 6 серпня (Преображення Господнє) — дозволена риба.
Важливо поступово виходити з посту, аби не перевантажити організм після суворих обмежень.
Що не можна робити під час Успенського посту
Піст — це не лише про їжу. Спасівка — це також період стриманості в думках, словах і вчинках.
Церква забороняє:
- гучні вечірки, розваги та танці;
- конфлікти, лайку, осуд інших;
- надмірне споживання інформації (це час тиші та роздумів);
- шкідливі звички;
- сварки в родині та на роботі;
- інтимну близькість (для подружжя — за згодою й благословенням).
Замість цього варто:
- більше молитися;
- читати духовну літературу;
- відвідувати богослужіння;
- робити добрі справи;
- присвятити час тиші, роздумам і щирій розмові з Богом.
Що дозволено робити під час Спасівки
Побутові справи не під забороною. Успенський піст припадає на гарячий сезон городніх робіт, тож дозволяється:
- збирати врожай;
- поливати рослини;
- прополювати грядки;
- доглядати за садом і квітами.
Єдине, від чого варто утриматися — фізично виснажлива праця, якщо вона не є життєво необхідною.
Хто може не дотримуватися посту
Церква підкреслює: головна мета посту — не обмеження, а внутрішнє очищення. Якщо ж піст може зашкодити здоров'ю, від нього можна відмовитися. Не зобов'язані постити:
- діти до 14 років;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки та матері-годувальниці;
- люди з хронічними захворюваннями;
- ті, хто займається важкою фізичною працею.
У таких випадках краще порадитися зі священником і лікарем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україні святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році.
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