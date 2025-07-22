Успенський піст 2025 — коли починається, що можна і не можна їсти, заборони

Дівчина з яблуками біля церкви. Фото: google.com

Більша частина літа вже позаду й наближається серпень, який для багатьох вірян є часом особливого духовного очищення. Саме у цей період розпочинається Успенський піст, який ще здавна в народі називають Спасівкою. Він присвячений Богородиці та завершує церковний рік, даючи нагоду переосмислити своє життя, очистити серце та зміцнити віру.

Тож саме час дізнатися, коли Успенський піст у 2025 році, які заборони та традиції супроводжують цей період, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

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Коли Успенський піст у 2025 році

Успенський піст починається 1 серпня і триває до 14 серпня включно. Це зміщення пов'язане з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар. Раніше піст тривав із 14 по 27 серпня за старим стилем.

Завершується піст святом Успіння Пресвятої Богородиці — днем, коли вшановують завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса.

Жінка молиться перед іконою. Фото: freepik.com

Чому Успенський піст називають Спасівкою і яке його значення

У народі Успенський піст часто називають Спасівкою, адже на цей період припадають важливі святкування — три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) та Горіховий (16 серпня). Хоча останній вже після посту, його теж асоціюють із цим періодом.

Успенський піст має глибоке духовне значення — це час наслідування покори, чистоти та любові Богородиці. Церква закликає вірян не лише обмежувати себе в їжі, а й очистити душу від заздрості, гніву та інших пристрастей. Це можливість уповільнитися, очистити серце, віднайти спокій і глибше відчути присутність Бога в житті перед завершенням церковного року.

Ікона Успіння пресвятої Богородиці. Фото: google.com

Що не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст належить до суворих — вірянам не можна їсти:

м'ясо;

рибу (крім 6 серпня — на Преображення Господнє);

яйця;

молоко та молочні продукти;

страви з тваринних жирів.

Продукти для посту. Фото: depositphotos.com

Успенський піст 2025 — що можна їсти у Спасівку

Успенський піст має особливу структуру харчування:

Понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдіння (хліб, фрукти, овочі, горіхи, мед, вода). Вівторок і четвер — гаряча їжа без олії. Субота і неділя — гаряча їжа з олією, можна трохи вина. 6 серпня (Преображення Господнє) — дозволена риба.

Важливо поступово виходити з посту, аби не перевантажити організм після суворих обмежень.

Мед, яблука та квіти. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити під час Успенського посту

Піст — це не лише про їжу. Спасівка — це також період стриманості в думках, словах і вчинках.

Церква забороняє:

гучні вечірки, розваги та танці;

конфлікти, лайку, осуд інших;

надмірне споживання інформації (це час тиші та роздумів);

шкідливі звички;

сварки в родині та на роботі;

інтимну близькість (для подружжя — за згодою й благословенням).

Замість цього варто:

більше молитися;

читати духовну літературу;

відвідувати богослужіння;

робити добрі справи;

присвятити час тиші, роздумам і щирій розмові з Богом.

Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Що дозволено робити під час Спасівки

Побутові справи не під забороною. Успенський піст припадає на гарячий сезон городніх робіт, тож дозволяється:

збирати врожай;

поливати рослини;

прополювати грядки;

доглядати за садом і квітами.

Єдине, від чого варто утриматися — фізично виснажлива праця, якщо вона не є життєво необхідною.

Хто може не дотримуватися посту

Церква підкреслює: головна мета посту — не обмеження, а внутрішнє очищення. Якщо ж піст може зашкодити здоров'ю, від нього можна відмовитися. Не зобов'язані постити:

діти до 14 років;

люди похилого віку;

вагітні жінки та матері-годувальниці;

люди з хронічними захворюваннями;

ті, хто займається важкою фізичною працею.

У таких випадках краще порадитися зі священником і лікарем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україні святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас у 2025 році.