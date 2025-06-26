Новий церковний календар на липень 2025 — коли День хрещення Русі-України

Церковний календар на липень 2025 — головні свята за новим стилем
У липні 2025 року православні віряни в Україні зустрічатимуть кілька важливих свят та пам'ятних дат. Відповідно до церковного календаря головними релігійними подіями будуть: День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Рівноапостольного великого князя Володимира, Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також День хрещення Русі-України.
Новини.LIVE підготував актуальний церковний календар свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події другого місяця літа.
Православний календар на липень 2025 року — повний перелік свят за новим календарем
Церковні свята, які зустрінемо у липні 2025 року:
- 1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна, перенесення мощів преподобного Іоана Рильського;
- 2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні, святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси;
- 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;
- 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії;
- 5 липня — преподобного Афанасія Афонського;
- 6 липня — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах;
- 7 липня — преподобних Іва та Феодосія Манявських, мученика Євангел;
- 8 липня — великомученика Прокопія;
- 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
- 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;
- 11 липня — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ’я утвердилося;
- 12 липня — мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві;
- 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла, пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта;
- 14 липня — благовірного князя Аскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая;
- 15 липня — День пам'яті Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, День хрещення Руси-України;
- 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;
- 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської;
- 18 липня — мученика Еміліана, мученика Якинта Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;
- 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах;
- 20 липня — день пам'яті святого славного пророка Іллі;
- 21 липня — пророка Єзекиїла, преподобних Симеона й Івана;
- 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини;
- 23 липня — почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Теофіла та інших;
- 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини;
- 25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 26 липня — Поминальний день перед Успенським постом, мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
- 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента;
- 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
- 29 липня — мученика Калиніка;
- 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
- 31 липня — Заговини на Успенський піст, праведного Євдокима.
Коли батьківська субота у липні 2025 року
Дні, які називають батьківські суботи, присвячені поминанню покійних і молитві за них. Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу.
У липні 2025 року буде лише одна поминальна субота — 26 липня, перед Успенським постом. Своєю чергою Успенський піст розпочнеться 1 серпня (п'ятниця) та завершиться 14 серпня (четвер).
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