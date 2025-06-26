Новий церковний календар на липень 2025 — коли День хрещення Русі-України

Українці біля церкви у велике свято. Фото: google.com

У липні 2025 року православні віряни в Україні зустрічатимуть кілька важливих свят та пам'ятних дат. Відповідно до церковного календаря головними релігійними подіями будуть: День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Рівноапостольного великого князя Володимира, Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також День хрещення Русі-України.

Новини.LIVE підготував актуальний церковний календар свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події другого місяця літа.

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Церковні свята, які зустрінемо у липні 2025 року:

1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна, перенесення мощів преподобного Іоана Рильського;

— святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна, перенесення мощів преподобного Іоана Рильського; 2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні, святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси;

— покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні, святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси; 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;

— мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського; 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії;

— святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії; 5 липня — преподобного Афанасія Афонського;

— преподобного Афанасія Афонського; 6 липня — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах;

— преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах; 7 липня — преподобних Іва та Феодосія Манявських, мученика Євангел;

— преподобних Іва та Феодосія Манявських, мученика Євангел; 8 липня — великомученика Прокопія;

— великомученика Прокопія; 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

— священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського; 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;

— преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва; 11 липня — День пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги ; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ’я утвердилося;

— ; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ’я утвердилося; 12 липня — мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві;

— мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві; 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла , пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта;

— , пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта; 14 липня — благовірного князя Аскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая ;

— ; 15 липня — День пам'яті Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія , День хрещення Руси-України ;

— , ; 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;

— святого священномученика Атеногена та його учнів; 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської;

— великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської; 18 липня — мученика Еміліана, мученика Якинта Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;

— мученика Еміліана, мученика Якинта Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах; 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах;

— преподобної Макрини, сестри Василія Великого, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах; 20 липня — день пам'яті святого славного пророка Іллі ;

— ; 21 липня — пророка Єзекиїла , преподобних Симеона й Івана;

— , преподобних Симеона й Івана; 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини ;

— ; 23 липня — почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Теофіла та інших;

— почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Теофіла та інших; 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини ;

— ; 25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці ;

— ; 26 липня — Поминальний день перед Успенським постом , мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

— , мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви; 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента;

— великомученика Пантелеймона; Климента; 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

— апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена; 29 липня — мученика Калиніка;

— мученика Калиніка; 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;

— святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших; 31 липня — Заговини на Успенський піст, праведного Євдокима.

Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Коли батьківська субота у липні 2025 року

Дні, які називають батьківські суботи, присвячені поминанню покійних і молитві за них. Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу.

У липні 2025 року буде лише одна поминальна субота — 26 липня, перед Успенським постом. Своєю чергою Успенський піст розпочнеться 1 серпня (п'ятниця) та завершиться 14 серпня (четвер).

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