Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Церковний календар на липень 2025 — головні свята за новим стилем

Церковний календар на липень 2025 — головні свята за новим стилем

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 08:02
Новий церковний календар на липень 2025 — коли День хрещення Русі-України
Українці біля церкви у велике свято. Фото: google.com

У липні 2025 року православні віряни в Україні зустрічатимуть кілька важливих свят та пам'ятних дат. Відповідно до церковного календаря головними релігійними подіями будуть: День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Рівноапостольного великого князя Володимира, Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також День хрещення Русі-України.

Новини.LIVE підготував актуальний церковний календар свят на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найголовніші релігійні події другого місяця літа. 

Реклама
Читайте також:

Православний календар на липень 2025 року — повний перелік свят за новим календарем

Церковні свята, які зустрінемо у липні 2025 року:

  • 1 липня — святих чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна, перенесення мощів преподобного Іоана Рильського;
  • 2 липня — покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні, святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси;
  • 3 липня — мученика Якинта; Анатолія, патріарха Царгородського;
  • 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марти, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії;
  • 5 липня — преподобного Афанасія Афонського;
  • 6 липня — преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах;
  • 7 липня — преподобних Іва та Феодосія Манявських, мученика Євангел;
  • 8 липня — великомученика Прокопія;
  • 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
  • 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;
  • 11 липняДень пам'яті святої рівноапостольної княгині Київської Ольги; згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, через яке православ’я утвердилося;
  • 12 липня — мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михайла Малеїна, мучеників Федора, варяга, та сина його Іоана в Києві;
  • 13 липня — Собор святого архангела Гавриїла, пам'ять святих отців шістьох Вселенських Соборів, преподобного Стефана Савваїта;
  • 14 липня — благовірного князя Аскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая;
  • 15 липняДень пам'яті Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні ВасиліяДень хрещення Руси-України;
  • 16 липня — святого священномученика Атеногена та його учнів;
  • 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської;
  • 18 липня — мученика Еміліана, мученика Якинта Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах;
  • 19 липня — преподобної Макрини, сестри Василія Великого, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах;
  • 20 липнядень пам'яті святого славного пророка Іллі;
  • 21 липня — пророка Єзекиїла, преподобних Симеона й Івана;
  • 22 липня — рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 23 липня — почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Теофіла та інших;
  • 24 липня — мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини;
  • 25 липняУспіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 26 липня — Поминальний день перед Успенським постом, мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
  • 27 липня — великомученика Пантелеймона; Климента; 
  • 28 липня — апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
  • 29 липня — мученика Калиніка;
  • 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
  • 31 липня — Заговини на Успенський піст, праведного Євдокима.

 

Коли батьківська субота у липні 2025 року
Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Коли батьківська субота у липні 2025 року

Дні, які називають батьківські суботи, присвячені поминанню покійних і молитві за них. Також у такі дати заведено відвідувати кладовище, прибирати на могилах та залишати квіти. Вже вдома багато сімей готують поминальну трапезу. 

У липні 2025 року буде лише одна поминальна субота — 26 липня, перед Успенським постом. Своєю чергою Успенський піст розпочнеться 1 серпня (п'ятниця) та завершиться 14 серпня (четвер).

Також пропонуємо вам ознайомитися з повним календарем свят на липень — які державні, професійні свята та пам'ятні дати зустрінуть українці у другий місяць літа.

Нагадаємо, ми розповідали, чи будуть українці переводити годинники восени 2025 року. 

свята церква календар дати липень День Хрещення Русі
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації