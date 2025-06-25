Перехід на зимовий час 2025 в Україні — нові правила і чи треба переводити стрілки

Переведення годинників восени. Фото: Alamy/PA

Щороку українці переводять годинники навесні та восени. Але вже не один рік йдуть дискусії щодо необхідності переходу на зимовий час. Верховна Рада вже намагалася покласти край цьому багаторічному ритуалу. Але, чи змінилася ситуація у 2025 році?

Що відомо про законодавчі зміни та чи справді ми попрощаємося з переведенням стрілок назавжди — дізнавайтесь далі у статті.

Реклама

Читайте також:

Чи скасують переведення годинників в Україні у 2025 році

Попри очікування, що весна 2025 стане останньою, коли українці переводитимуть годинники, восени ми знову повернемося до зимового часу.

Так, законопроєкт № 4201 про скасування сезонного переведення стрілок, хоч і був підтриманий Верховною Радою, так і не набув чинності. Документ передбачав залишити в країні лише "київський час" — тобто постійний зимовий. Проте через відсутність підпису президента, нові правила не були впроваджені. Таким чином, перехід на зимовий час восени 2025 року все ще актуальний.

Переведення годинника на зимовий час. Фото: shutterstock.com

Коли в Україні переводять годинники на зимовий час у 2025 році

У 2025 році традиційне переведення стрілок відбудеться в ніч на неділю, 26 жовтня. О 4:00 ранку годинники слід перевести на одну годину назад. Це означає, що українці зможуть поспати на годину довше.

Як відомо, більшість сучасних пристроїв — смартфони, планшети, комп'ютери, ноутбуки — переходять на новий час автоматично. Проте механічні годинники або побутову техніку зі старими налаштуваннями потрібно скоригувати вручну.

Два будильники з різним часом. Фото: depositphotos.com

Яка ситуація з переведенням годинників у світі

Україна досі входить до числа близько 70 країн, які дотримуються практики сезонного переведення часу. Водночас понад 120 країн вже відмовилися від цього.

У більшості випадків це пояснюється географічними особливостями, наприклад, країни, розташовані поблизу екватора, майже не відчувають зміни тривалості світлового дня протягом року, тому для них переведення часу просто не має сенсу.

Чи можливі зміни в майбутньому

Хоча законопроєкт так і не набрав чинності, в українському парламенті тему періодично порушують. Якщо в майбутньому з'явиться нова ініціатива і її підтримають усі гілки влади, Україна теоретично може відмовитися від переведення стрілок.

Але на жовтень 2025 року жодних змін до законодавства не ухвалено, тому перехід на зимовий час відбудеться за звичним графіком.

Раніше ми розповідали, як не нашкодити здоров'ю при переході на зимовий час.