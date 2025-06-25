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Главная Праздники Перевод часов осенью 2025 — что известно о новых правилах

Перевод часов осенью 2025 — что известно о новых правилах

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Дата публикации 25 июня 2025 03:16
Переход на зимнее время 2025 в Украине — новые правила и надо ли переводить стрелки
Перевод часов осенью. Фото: Alamy/PA

Ежегодно украинцы переводят часы весной и осенью. Но уже не один год идут дискуссии о необходимости перехода на зимнее время. Верховная Рада уже пыталась положить конец этому многолетнему ритуалу. Но, изменилась ли ситуация в 2025 году?

Что известно о законодательных изменениях и действительно ли мы попрощаемся с переводом стрелок навсегда — узнавайте далее в статье.

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Отменят ли перевод часов в Украине в 2025 году

Несмотря на ожидания, что весна 2025 года станет последней, когда украинцы будут переводить часы, осенью мы снова вернемся к зимнему времени.

Так, законопроект № 4201 об отмене сезонного перевода стрелок, хоть и был поддержан Верховной Радой, так и не вступил в силу. Документ предусматривал оставить в стране только "киевское время" — то есть постоянное зимнее. Однако из-за отсутствия подписи президента, новые правила не были внедрены. Таким образом, переход на зимнее время осенью 2025 года все еще актуален.

 

Отменят ли перевод часов в Украине в 2025 году
Перевод часов на зимнее время. Фото: shutterstock.com

Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2025 году

В 2025 году традиционный перевод стрелок состоится в ночь на воскресенье, 26 октября. В 4:00 утра часы следует перевести на один час назад. Это означает, что украинцы смогут поспать на час дольше.

Как известно, большинство современных устройств — смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки — переходят на новое время автоматически. Однако механические часы или бытовую технику со старыми настройками нужно скорректировать вручную.

 

Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2025 году
Два будильника с разным временем. Фото: depositphotos.com

Какова ситуация с переводом часов в мире

Украина до сих пор входит в число около 70 стран, которые придерживаются практики сезонного перевода времени. В то же время более 120 стран уже отказались от этого.

В большинстве случаев это объясняется географическими особенностями, например, страны, расположенные вблизи экватора, почти не испытывают изменения продолжительности светового дня в течение года, поэтому для них перевод времени просто не имеет смысла.

Возможны ли изменения в будущем

Хотя законопроект так и не вступил в силу, в украинском парламенте тему периодически поднимают. Если в будущем появится новая инициатива и ее поддержат все ветви власти, Украина теоретически может отказаться от перевода стрелок.

Но на октябрь 2025 года никаких изменений в законодательство не принято, поэтому переход на зимнее время состоится по привычному графику.

Ранее мы рассказывали, как не навредить здоровью при переходе на зимнее время.

правила Украина перевод часов зимнее время изменения
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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