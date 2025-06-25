Переход на зимнее время 2025 в Украине — новые правила и надо ли переводить стрелки

Перевод часов осенью 2025 — что известно о новых правилах
Ежегодно украинцы переводят часы весной и осенью. Но уже не один год идут дискуссии о необходимости перехода на зимнее время. Верховная Рада уже пыталась положить конец этому многолетнему ритуалу. Но, изменилась ли ситуация в 2025 году?
Что известно о законодательных изменениях и действительно ли мы попрощаемся с переводом стрелок навсегда — узнавайте далее в статье.
Отменят ли перевод часов в Украине в 2025 году
Несмотря на ожидания, что весна 2025 года станет последней, когда украинцы будут переводить часы, осенью мы снова вернемся к зимнему времени.
Так, законопроект № 4201 об отмене сезонного перевода стрелок, хоть и был поддержан Верховной Радой, так и не вступил в силу. Документ предусматривал оставить в стране только "киевское время" — то есть постоянное зимнее. Однако из-за отсутствия подписи президента, новые правила не были внедрены. Таким образом, переход на зимнее время осенью 2025 года все еще актуален.
Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2025 году
В 2025 году традиционный перевод стрелок состоится в ночь на воскресенье, 26 октября. В 4:00 утра часы следует перевести на один час назад. Это означает, что украинцы смогут поспать на час дольше.
Как известно, большинство современных устройств — смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки — переходят на новое время автоматически. Однако механические часы или бытовую технику со старыми настройками нужно скорректировать вручную.
Какова ситуация с переводом часов в мире
Украина до сих пор входит в число около 70 стран, которые придерживаются практики сезонного перевода времени. В то же время более 120 стран уже отказались от этого.
В большинстве случаев это объясняется географическими особенностями, например, страны, расположенные вблизи экватора, почти не испытывают изменения продолжительности светового дня в течение года, поэтому для них перевод времени просто не имеет смысла.
Возможны ли изменения в будущем
Хотя законопроект так и не вступил в силу, в украинском парламенте тему периодически поднимают. Если в будущем появится новая инициатива и ее поддержат все ветви власти, Украина теоретически может отказаться от перевода стрелок.
Но на октябрь 2025 года никаких изменений в законодательство не принято, поэтому переход на зимнее время состоится по привычному графику.
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