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Головна Свята Коли День ППО і День Державності — календар свят на липень 2025

Коли День ППО і День Державності — календар свят на липень 2025

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Дата публікації: 25 червня 2025 07:03
Календар свят на липень 2025 — коли важливі свята День ППО і День Державності
Українці відзначають державне свято. Фото: radiosvoboda.org

Другий місяць літа буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, українці відзначатимуть День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України, День Української Державності, а також День хрещення Русі. 

Які ще важливі свята, події та пам'ятні дати зустрічатимуть українці у липні 2025 року — дізнайтеся у детальному календарі свят, який підготували Новини.LIVE.

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Вихідні та робочі дні у липні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Таким чином у липні вихідними будуть лише субота та неділя.

У липні буде 31 день:

  • робочі — 23;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:

  • 5 та 6 липня; 
  • 12 та 13 липня;  
  • 19 та 20 липня;
  • 26 та 27 липня.

 

Вихідні та робочі дні у липні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Планування справ за календарем. Фото: freepik.com 

Календар свят на липень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на липень 2025 року:

  • 1 липня — День державного реєстратора в Україні , День архітектури України, День слідчого;
  • 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;
  • 3 липняДень армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України, Всесвітній день без поліетиленових пакетів;
  • 4 липняДень судового експерта України, День Національної поліції України;
  • 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Міжнародний день Дніпра, Всесвітній день бікіні;
  • 6 липняДень Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту, Міжнародний день поцілунків;
  • 7 липняДень військ ППО Збройних Сил України, День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;
  • 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;
  • 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня — Всесвітній день бортпровідника;
  • 13 липняДень рибалки, Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;
  • 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;
  • 15 липняДень миротворця, День Української Державності, День хрещення Київської Русі;
  • 16 липняДень прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера;
  • 17 липняДень етнографа України;
  • 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;
  • 19 липня — День тренера в Україні;
  • 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, День металурга;
  • 21 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
  • 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;
  • 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;
  • 25 липня — День системного адміністратора;
  • 26 липня — День парашутиста;
  • 27 липняДень медика, День працівників торгівлі в Україні, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;
  • 29 липняДень вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України;
  • 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;
  • 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.

Нагадаємо, також ми писали, чи будуть українці переводити годинники восени 2025 року. 

свята вихідні ППО календар липень День Української Державності
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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