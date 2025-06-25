Календар свят на липень 2025 — коли важливі свята День ППО і День Державності

Українці відзначають державне свято. Фото: radiosvoboda.org

Другий місяць літа буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, українці відзначатимуть День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України, День Української Державності, а також День хрещення Русі.

Які ще важливі свята, події та пам'ятні дати зустрічатимуть українці у липні 2025 року — дізнайтеся у детальному календарі свят, який підготували Новини.LIVE.

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Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Таким чином у липні вихідними будуть лише субота та неділя.

У липні буде 31 день:

робочі — 23;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:

5 та 6 липня;

12 та 13 липня;

19 та 20 липня;

26 та 27 липня.

Планування справ за календарем. Фото: freepik.com

Календар свят на липень 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на липень 2025 року:

1 липня — День державного реєстратора в Україні , День архітектури України, День слідчого;

— День державного реєстратора в Україні , День архітектури України, День слідчого; 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;

— День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста; 3 липня — День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України , Всесвітній день без поліетиленових пакетів;

— , Всесвітній день без поліетиленових пакетів; 4 липня — День судового експерта України, День Національної поліції України ;

— ; 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Міжнародний день Дніпра, Всесвітній день бікіні;

— День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Міжнародний день Дніпра, Всесвітній день бікіні; 6 липня — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України , День працівників морського та річкового флоту, Міжнародний день поцілунків;

— , День працівників морського та річкового флоту, Міжнародний день поцілунків; 7 липня — День військ ППО Збройних Сил України , День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;

— , День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові; 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;

— Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли; 11 липня — Всесвітній день народонаселення;

— Всесвітній день народонаселення; 12 липня — Всесвітній день бортпровідника;

— Всесвітній день бортпровідника; 13 липня — День рибалки , Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;

— , Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року; 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;

— Міжнародний день небінарних людей; 15 липня — День миротворця, День Української Державності, День хрещення Київської Русі ;

— ; 16 липня — День прийняття Декларації про суверенітет України , День бухгалтера ;

— , ; 17 липня — День етнографа України ;

— ; 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;

— Міжнародний день Нельсона Мандели; 19 липня — День тренера в Україні;

— День тренера в Україні; 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, День металурга;

— Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, День металурга; 21 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

— День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості; 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;

— День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів; 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;

— День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ; 25 липня — День системного адміністратора;

— День системного адміністратора; 26 липня — День парашутиста;

— День парашутиста; 27 липня — День медика, День працівників торгівлі в Україні , Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;

— , Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку; 29 липня — День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України ;

— ; 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;

— Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби; 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.

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