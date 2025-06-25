Календар свят на липень 2025 — коли важливі свята День ППО і День Державності

Коли День ППО і День Державності — календар свят на липень 2025
Другий місяць літа буде багатим на державні та професійні свята. Зокрема, українці відзначатимуть День військ ППО Збройних Сил України, День Військово-морських Сил України, День Української Державності, а також День хрещення Русі.
Які ще важливі свята, події та пам'ятні дати зустрічатимуть українці у липні 2025 року — дізнайтеся у детальному календарі свят, який підготували Новини.LIVE.
Вихідні та робочі дні у липні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Таким чином у липні вихідними будуть лише субота та неділя.
У липні буде 31 день:
- робочі — 23;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними у другий літній місяць стануть такі дати:
- 5 та 6 липня;
- 12 та 13 липня;
- 19 та 20 липня;
- 26 та 27 липня.
Календар свят на липень 2025 року
Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на липень 2025 року:
- 1 липня — День державного реєстратора в Україні , День архітектури України, День слідчого;
- 2 липня — День податківця, Міжнародний день спортивного журналіста;
- 3 липня — День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України, Всесвітній день без поліетиленових пакетів;
- 4 липня — День судового експерта України, День Національної поліції України;
- 5 липня — День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів, День звільнення міста Слов'янська від проросійських терористів, Міжнародний день Дніпра, Всесвітній день бікіні;
- 6 липня — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту, Міжнародний день поцілунків;
- 7 липня — День військ ППО Збройних Сил України, День працівника природно-заповідної справи, Міжнародний день миру та любові;
- 10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності, День Ніколи Тесли;
- 11 липня — Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня — Всесвітній день бортпровідника;
- 13 липня — День рибалки, Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року;
- 14 липня — Міжнародний день небінарних людей;
- 15 липня — День миротворця, День Української Державності, День хрещення Київської Русі;
- 16 липня — День прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера;
- 17 липня — День етнографа України;
- 18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели;
- 19 липня — День тренера в Україні;
- 20 липня — Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, День металурга;
- 21 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів;
- 24 липня — День фінансового працівника в Україні, Всесвітній день БДСМ;
- 25 липня — День системного адміністратора;
- 26 липня — День парашутиста;
- 27 липня — День медика, День працівників торгівлі в Україні, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку;
- 29 липня — День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України;
- 30 липня — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби;
- 31 липня — Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, Міжнародний день рятувальника, День народження Гаррі Поттера.
Нагадаємо, також ми писали, чи будуть українці переводити годинники восени 2025 року.
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