Успіння Пресвятої Богородиці 2025 — нова дата та важливі заборони
Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших і найшанованіших свят у церковному календарі. Воно символізує закінчення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа, та її вознесіння на небеса. У 2025 році українці відзначатимуть його вдруге за новою датою, тож варто знати, коли відбудеться свято, які традиції з ним пов'язані та чого категорично не можна робити у цю дату.
Новини.LIVE розповідає про історію та значення свята Успіння Пресвятої Богородиці, народні прикмети та повний перелік заборон, щоб ви змогли зустріти цей день правильно та з повагою.
Коли святкують Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році
З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Це призвело до зміщення більшості дат церковних свят на 13 днів назад.
Нова дата святкування Успіння — 15 серпня (щороку).
За старим стилем (юліанським календарем) свято відзначають 28 серпня.
Успіння Пресвятої Богородиці — історія та духовний зміст свята
Успіння Пресвятої Богородиці входить до числа 12 найбільших християнських свят. Слово "успіння" означає мирне, праведне завершення земного шляху і підкреслює віру у те, що Діва Марія не померла у звичайному розумінні, а спокійно перейшла до вічного життя, будучи вознесеною на небеса з тілом і душею.
За церковним переданням, перед своєю смертю Марія побачила Архангела Гавриїла, який повідомив їй про перехід до Небесного Царства. Апостоли чудесним чином зібралися, щоб попрощатися з Нею. Через три дні після поховання, відкривши гробницю, вони не знайшли тіла — лише ароматні квіти, що стало символом Її вознесіння.
Традиції та звичаї на Успіння Пресвятої Богородиці
Обов'язково віряни відвідують храм, щоб взяти участь у богослужінні, помолитися Богородиці та освятити плоди: хліб, мед, горіхи, фрукти та зерно.
Після богослужіння родини збираються за святковим столом. Саме у свято Успіння завершується Успенський піст, тож 15 серпня віряни вперше після посту можуть скуштувати святкові м'ясні та молочні страви.
Що можна робити у церковне свято 15 серпня:
- відвідати богослужіння та щиро помолитися;
- просити у молитві у Діви Марії здоров'я, миру та захисту. Вважалося, що жінкам у цей день прощаються всі гріхи року за умови щирого покаяння;
- займатися доброчинністю: допомагати нужденним, пригощати стравами тих, хто цього потребує;
- проводити час із родиною у мирі та злагоді;
- готувати святкові страви та ділитися ними з близькими.
Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці
Це велике церковне свято, тож існують суворі заборони:
- Виконувати важку фізичну роботу: шити, прати, прибирати, працювати в полі чи саду (виняток — поливати рослини за потреби після богослужіння).
- Сваритися, лаятися, пліткувати, бажати комусь зла.
- Вживати алкоголь та переїдати.
- Гучно святкувати, відвідувати розважальні заклади.
- Розводити вогонь та багаття.
- Використовувати гострі інструменти без потреби.
- Ходити босоніж по вологій траві (вважалося, що роса символізує сльози Богородиці).
- Одягати старе або незручне взуття (щоб уникнути труднощів у житті).
- Стригтися та підстригати нігті.
- Починати нові справи.
Народні прикмети на 15 серпня
З покоління в покоління українці передавали спостереження за природою у день Успіння Пресвятої Богородиці. Ці прикмети допомагали передбачити погоду, врожай та навіть перебіг зими чи осені:
- Якщо у свято гроза — осінь буде дощовою і ранньою.
- Веселка 15 серпня — на теплу осінь.
- Гарна погода на Першу Пречисту — на чудову осінь.
- Іній вранці — на ранню морозну зиму.
- Чути жаб — ще буде тепло.
- Багато павутиння — зима буде холодною.
- Ранковий туман — на великий врожай грибів.
Також у народі вважали, що сни в ніч на Успіння є віщими, тому на них звертали особливу увагу та намагалися правильно розтлумачити.
Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят та пам'ятних дат на серпень 2025 року.
