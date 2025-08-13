Жінка молиться перед іконою. Фото: freepik.com

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших і найшанованіших свят у церковному календарі. Воно символізує закінчення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа, та її вознесіння на небеса. У 2025 році українці відзначатимуть його вдруге за новою датою, тож варто знати, коли відбудеться свято, які традиції з ним пов'язані та чого категорично не можна робити у цю дату.

Новини.LIVE розповідає про історію та значення свята Успіння Пресвятої Богородиці, народні прикмети та повний перелік заборон, щоб ви змогли зустріти цей день правильно та з повагою.

Коли святкують Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Це призвело до зміщення більшості дат церковних свят на 13 днів назад.

Нова дата святкування Успіння — 15 серпня (щороку).

За старим стилем (юліанським календарем) свято відзначають 28 серпня.

Віряни у церкві на свято Успіння. Фото: google.com

Успіння Пресвятої Богородиці — історія та духовний зміст свята

Успіння Пресвятої Богородиці входить до числа 12 найбільших християнських свят. Слово "успіння" означає мирне, праведне завершення земного шляху і підкреслює віру у те, що Діва Марія не померла у звичайному розумінні, а спокійно перейшла до вічного життя, будучи вознесеною на небеса з тілом і душею.

За церковним переданням, перед своєю смертю Марія побачила Архангела Гавриїла, який повідомив їй про перехід до Небесного Царства. Апостоли чудесним чином зібралися, щоб попрощатися з Нею. Через три дні після поховання, відкривши гробницю, вони не знайшли тіла — лише ароматні квіти, що стало символом Її вознесіння.

Успіння Пресвятої Богородиці. Ілюстрація: УНІАН

Традиції та звичаї на Успіння Пресвятої Богородиці

Обов'язково віряни відвідують храм, щоб взяти участь у богослужінні, помолитися Богородиці та освятити плоди: хліб, мед, горіхи, фрукти та зерно.

Після богослужіння родини збираються за святковим столом. Саме у свято Успіння завершується Успенський піст, тож 15 серпня віряни вперше після посту можуть скуштувати святкові м'ясні та молочні страви.

Що можна робити у церковне свято 15 серпня:

відвідати богослужіння та щиро помолитися;

просити у молитві у Діви Марії здоров'я, миру та захисту. Вважалося, що жінкам у цей день прощаються всі гріхи року за умови щирого покаяння;

займатися доброчинністю: допомагати нужденним, пригощати стравами тих, хто цього потребує;

проводити час із родиною у мирі та злагоді;

готувати святкові страви та ділитися ними з близькими.

Вірянка у церкві цілує ікону. Фото: google.com

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

Це велике церковне свято, тож існують суворі заборони:

Виконувати важку фізичну роботу: шити, прати, прибирати, працювати в полі чи саду (виняток — поливати рослини за потреби після богослужіння). Сваритися, лаятися, пліткувати, бажати комусь зла. Вживати алкоголь та переїдати. Гучно святкувати, відвідувати розважальні заклади. Розводити вогонь та багаття. Використовувати гострі інструменти без потреби. Ходити босоніж по вологій траві (вважалося, що роса символізує сльози Богородиці). Одягати старе або незручне взуття (щоб уникнути труднощів у житті). Стригтися та підстригати нігті. Починати нові справи.

Народні прикмети на 15 серпня

З покоління в покоління українці передавали спостереження за природою у день Успіння Пресвятої Богородиці. Ці прикмети допомагали передбачити погоду, врожай та навіть перебіг зими чи осені:

Якщо у свято гроза — осінь буде дощовою і ранньою.

Веселка 15 серпня — на теплу осінь.

Гарна погода на Першу Пречисту — на чудову осінь.

Іній вранці — на ранню морозну зиму.

Чути жаб — ще буде тепло.

Багато павутиння — зима буде холодною.

Ранковий туман — на великий врожай грибів.

Також у народі вважали, що сни в ніч на Успіння є віщими, тому на них звертали особливу увагу та намагалися правильно розтлумачити.

Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят та пам'ятних дат на серпень 2025 року.