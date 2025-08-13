Женщина молится перед иконой. Фото: freepik.com

Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших и самых почитаемых праздников в церковном календаре. Он символизирует окончание земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее вознесение на небеса. В 2025 году украинцы будут отмечать его во второй раз по новой дате, поэтому стоит знать, когда состоится праздник, какие традиции с ним связаны и чего категорически нельзя делать в эту дату.

Новини.LIVE рассказывает об истории и значении праздника Успения Пресвятой Богородицы, народные приметы и полный перечень запретов, чтобы вы смогли встретить этот день правильно и с уважением.

Когда празднуют Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Это привело к смещению большинства дат церковных праздников на 13 дней назад.

Новая дата празднования Успения — 15 августа (ежегодно). По старому стилю (юлианскому календарю) праздник отмечают 28 августа.

Верующие в церкви на праздник Успения. Фото: google.com

Успение Пресвятой Богородицы — история и духовный смысл праздника

Успение Пресвятой Богородицы входит в число 12 величайших христианских праздников. Слово "успение" означает мирное, праведное завершение земного пути и подчеркивает веру в то, что Дева Мария не умерла в обычном понимании, а спокойно перешла к вечной жизни, будучи вознесенной на небеса с телом и душой.

По церковному преданию, перед своей смертью Мария увидела Архангела Гавриила, который сообщил ей о переходе в Небесное Царство. Апостолы чудесным образом собрались, чтобы попрощаться с Ней. Через три дня после погребения, открыв гробницу, они не нашли тела — лишь ароматные цветы, что стало символом Ее вознесения.

Успение Пресвятой Богородицы. Иллюстрация: УНИАН

Традиции и обычаи на Успение Пресвятой Богородицы

Обязательно верующие посещают храм, чтобы принять участие в богослужении, помолиться Богородице и освятить плоды: хлеб, мед, орехи, фрукты и зерно.

После богослужения семьи собираются за праздничным столом. Именно в праздник Успения завершается Успенский пост, поэтому 15 августа верующие впервые после поста могут попробовать праздничные мясные и молочные блюда.

Что можно делать в церковный праздник 15 августа:

посетить богослужение и искренне помолиться;

просить в молитве у Девы Марии здоровья, мира и защиты. Считалось, что женщинам в этот день прощаются все грехи года при условии искреннего покаяния;

заниматься благотворительностью: помогать нуждающимся, угощать блюдами тех, кто в этом нуждается;

проводить время с семьей в мире и согласии;

готовить праздничные блюда и делиться ими с близкими.

Верующая в церкви целует икону. Фото: google.com

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Это большой церковный праздник, поэтому существуют строгие запреты:

Выполнять тяжелую физическую работу: шить, стирать, убирать, работать в поле или саду (исключение — поливать растения при необходимости после богослужения). Ссориться, ругаться, сплетничать, желать кому-то зла. Употреблять алкоголь и переедать. Громко праздновать, посещать развлекательные заведения. Разводить огонь и костры. Использовать острые инструменты без надобности. Ходить босиком по влажной траве (считалось, что роса символизирует слезы Богородицы). Надевать старую или неудобную обувь (чтобы избежать трудностей в жизни). Стричься и подстригать ногти. Начинать новые дела.

Народные приметы на 15 августа

Из поколения в поколение украинцы передавали наблюдения за природой в день Успения Пресвятой Богородицы. Эти приметы помогали предсказать погоду, урожай и даже ход зимы или осени:

Если в праздник гроза — осень будет дождливой и ранней.

Радуга 15 августа — на теплую осень.

Хорошая погода на Первую Пречистую — на прекрасную осень.

Иней утром — на раннюю морозную зиму.

Слышно лягушек — еще будет тепло.

Много паутины — зима будет холодной.

Утренний туман — на большой урожай грибов.

Также в народе считали, что сны в ночь на Успение являются вещими, поэтому на них обращали особое внимание и пытались правильно растолковать.

Также делимся с вами подробным церковным календарем праздников и памятных дат на август 2025 года.