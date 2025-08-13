Успение Пресвятой Богородицы 2025 — новая дата и важные запреты
Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших и самых почитаемых праздников в церковном календаре. Он символизирует окончание земной жизни Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее вознесение на небеса. В 2025 году украинцы будут отмечать его во второй раз по новой дате, поэтому стоит знать, когда состоится праздник, какие традиции с ним связаны и чего категорически нельзя делать в эту дату.
Когда празднуют Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Это привело к смещению большинства дат церковных праздников на 13 дней назад.
Новая дата празднования Успения — 15 августа (ежегодно). По старому стилю (юлианскому календарю) праздник отмечают 28 августа.
Успение Пресвятой Богородицы — история и духовный смысл праздника
Успение Пресвятой Богородицы входит в число 12 величайших христианских праздников. Слово "успение" означает мирное, праведное завершение земного пути и подчеркивает веру в то, что Дева Мария не умерла в обычном понимании, а спокойно перешла к вечной жизни, будучи вознесенной на небеса с телом и душой.
По церковному преданию, перед своей смертью Мария увидела Архангела Гавриила, который сообщил ей о переходе в Небесное Царство. Апостолы чудесным образом собрались, чтобы попрощаться с Ней. Через три дня после погребения, открыв гробницу, они не нашли тела — лишь ароматные цветы, что стало символом Ее вознесения.
Традиции и обычаи на Успение Пресвятой Богородицы
Обязательно верующие посещают храм, чтобы принять участие в богослужении, помолиться Богородице и освятить плоды: хлеб, мед, орехи, фрукты и зерно.
После богослужения семьи собираются за праздничным столом. Именно в праздник Успения завершается Успенский пост, поэтому 15 августа верующие впервые после поста могут попробовать праздничные мясные и молочные блюда.
Что можно делать в церковный праздник 15 августа:
- посетить богослужение и искренне помолиться;
- просить в молитве у Девы Марии здоровья, мира и защиты. Считалось, что женщинам в этот день прощаются все грехи года при условии искреннего покаяния;
- заниматься благотворительностью: помогать нуждающимся, угощать блюдами тех, кто в этом нуждается;
- проводить время с семьей в мире и согласии;
- готовить праздничные блюда и делиться ими с близкими.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
Это большой церковный праздник, поэтому существуют строгие запреты:
- Выполнять тяжелую физическую работу: шить, стирать, убирать, работать в поле или саду (исключение — поливать растения при необходимости после богослужения).
- Ссориться, ругаться, сплетничать, желать кому-то зла.
- Употреблять алкоголь и переедать.
- Громко праздновать, посещать развлекательные заведения.
- Разводить огонь и костры.
- Использовать острые инструменты без надобности.
- Ходить босиком по влажной траве (считалось, что роса символизирует слезы Богородицы).
- Надевать старую или неудобную обувь (чтобы избежать трудностей в жизни).
- Стричься и подстригать ногти.
- Начинать новые дела.
Народные приметы на 15 августа
Из поколения в поколение украинцы передавали наблюдения за природой в день Успения Пресвятой Богородицы. Эти приметы помогали предсказать погоду, урожай и даже ход зимы или осени:
- Если в праздник гроза — осень будет дождливой и ранней.
- Радуга 15 августа — на теплую осень.
- Хорошая погода на Первую Пречистую — на прекрасную осень.
- Иней утром — на раннюю морозную зиму.
- Слышно лягушек — еще будет тепло.
- Много паутины — зима будет холодной.
- Утренний туман — на большой урожай грибов.
Также в народе считали, что сны в ночь на Успение являются вещими, поэтому на них обращали особое внимание и пытались правильно растолковать.
