Ореховый Спас 2025 — новая дата, что нельзя делать и как провести праздник

Верующие в храме на Ореховый Спас. Фото: 1kr.ua

Приближается один из крупнейших религиозных праздников августа — перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который в народе более известен как Ореховый Спас. По новому церковному календарю, украинцы будут праздновать его 16 августа. Это особая дата, когда в храмах освящают дары нового урожая, пекут хлеб из молодого зерна и делятся вкусностями и хорошим настроением с близкими. Однако важно знать не только, что стоит делать в этот день, но и что категорически запрещено, чтобы не грешить и не отворотить от себя удачу.

Новини.LIVE делится с вами главными традициями, обычаями и приметами Третьего Спаса, а также рассказывает, что нельзя делать в эту праздничную дату.

Ореховый Спас — смысл праздника

Православная церковь Украины 16 августа отмечает перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. По христианским преданиям, лик Иисуса Христа чудесным образом появился на полотне, которым Он вытер лицо. Это полотно стало святыней, которую и по сей день считают целебной.

В народе же праздник имеет несколько названий:

Третий Спас — третий по счету Спас, который отмечается после Медового и Яблочного;

— третий по счету Спас, который отмечается после Медового и Яблочного; Ореховый Спас — в этот период собирают урожай орехов;

— в этот период собирают урожай орехов; Хлебный Спас — завершение жатвы и выпекание хлеба из свежего урожая;

— завершение жатвы и выпекание хлеба из свежего урожая; Полотняный Спас — связано с Нерукотворным образом, в праздник освящали натуральную ткань, вышитые полотенца;

— связано с Нерукотворным образом, в праздник освящали натуральную ткань, вышитые полотенца; Спас Нерукотворный — связано с основным названием религиозного праздника.

Образ Нерукотворного Спаса имеет большое значение в христианской традиции, особенно в православии и греко-католицизме. Нерукотворный Спас является символом воплощения Иисуса, Его страданий, смерти и искупления грехов.

В народе смысл праздника заключается в завершении лета и сборе урожая, в частности орехов, а также в освящении нового хлеба и меда. Оно символизирует благодарность за дары природы и начало подготовки к осени.

Икона Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Фото: google.com

Какие главные традиции Орехового Спаса

В этот день украинские верующие придерживаются таких традиций и обычаев:

1 Освящение даров природы

В церковь собирают праздничную корзину, в которую обычно кладут: орехи, свежеиспеченный хлеб и мучные изделия из нового урожая, колосья пшеницы, мед и воду, букеты из трав и натуральные ткани (лен, хлопок, вышитые полотенца).

2. Праздничная трапеза

После службы верующие собираются за праздничным столом. На нем обязательно должны быть блюда с орехами: медово-ореховые кексы, пироги, рулеты с маком и ореховой начинкой, компоты с сухофруктами.

Поскольку Успенский пост завершился, можно готовить блюда с молочными продуктами, яйцами и даже мясом — например, салаты или мясо с ореховыми соусами.

3. Добрые поступки

По народному обычаю, хозяйки делились выпечкой и сладостями не только с семьей, но и с соседями и нуждающимися, чтобы привлечь в дом счастье и благословение.

Как провести праздник правильно

Чтобы Ореховый Спас принес в дом добро и благословение:

Утром посетите богослужение с корзиной даров природы. Соберите на столе традиционные блюда с плодами нового урожая и с орехами. Проведите день без ссор и тяжелого труда. Поделитесь частью праздничных блюд с теми, кто в этом нуждается.

Праздничный стол на Ореховый Спас. Фото: google.com

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день следует воздержаться от всего, что может испортить праздничную и духовную атмосферу. Запрещено:

ругаться и оскорблять людей;

выбрасывать еду, особенно освященную;

отказывать в помощи;

переедать;

заниматься тяжелой домашней работой (стирка, уборка, копание земли, мытье окон);

женщинам — шить, мужчинам — занимать деньги.

Все домашние дела стоит завершить накануне, чтобы сам день посвятить молитве, отдыху и общению с близкими.

Верующие ставят свечи в церкви. Фото: google.com

