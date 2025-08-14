Ореховый Спас 2025 — новая дата, что нельзя делать и как провести праздник

Как отпраздновать Ореховый Спас 2025 — главные запреты и обычаи
Приближается один из крупнейших религиозных праздников августа — перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который в народе более известен как Ореховый Спас. По новому церковному календарю, украинцы будут праздновать его 16 августа. Это особая дата, когда в храмах освящают дары нового урожая, пекут хлеб из молодого зерна и делятся вкусностями и хорошим настроением с близкими. Однако важно знать не только, что стоит делать в этот день, но и что категорически запрещено, чтобы не грешить и не отворотить от себя удачу.
Новини.LIVE делится с вами главными традициями, обычаями и приметами Третьего Спаса, а также рассказывает, что нельзя делать в эту праздничную дату.
Ореховый Спас — смысл праздника
Православная церковь Украины 16 августа отмечает перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. По христианским преданиям, лик Иисуса Христа чудесным образом появился на полотне, которым Он вытер лицо. Это полотно стало святыней, которую и по сей день считают целебной.
В народе же праздник имеет несколько названий:
- Третий Спас — третий по счету Спас, который отмечается после Медового и Яблочного;
- Ореховый Спас — в этот период собирают урожай орехов;
- Хлебный Спас — завершение жатвы и выпекание хлеба из свежего урожая;
- Полотняный Спас — связано с Нерукотворным образом, в праздник освящали натуральную ткань, вышитые полотенца;
- Спас Нерукотворный — связано с основным названием религиозного праздника.
Образ Нерукотворного Спаса имеет большое значение в христианской традиции, особенно в православии и греко-католицизме. Нерукотворный Спас является символом воплощения Иисуса, Его страданий, смерти и искупления грехов.
В народе смысл праздника заключается в завершении лета и сборе урожая, в частности орехов, а также в освящении нового хлеба и меда. Оно символизирует благодарность за дары природы и начало подготовки к осени.
Какие главные традиции Орехового Спаса
В этот день украинские верующие придерживаются таких традиций и обычаев:
1 Освящение даров природы
В церковь собирают праздничную корзину, в которую обычно кладут: орехи, свежеиспеченный хлеб и мучные изделия из нового урожая, колосья пшеницы, мед и воду, букеты из трав и натуральные ткани (лен, хлопок, вышитые полотенца).
2. Праздничная трапеза
После службы верующие собираются за праздничным столом. На нем обязательно должны быть блюда с орехами: медово-ореховые кексы, пироги, рулеты с маком и ореховой начинкой, компоты с сухофруктами.
Поскольку Успенский пост завершился, можно готовить блюда с молочными продуктами, яйцами и даже мясом — например, салаты или мясо с ореховыми соусами.
3. Добрые поступки
По народному обычаю, хозяйки делились выпечкой и сладостями не только с семьей, но и с соседями и нуждающимися, чтобы привлечь в дом счастье и благословение.
Как провести праздник правильно
Чтобы Ореховый Спас принес в дом добро и благословение:
- Утром посетите богослужение с корзиной даров природы.
- Соберите на столе традиционные блюда с плодами нового урожая и с орехами.
- Проведите день без ссор и тяжелого труда.
- Поделитесь частью праздничных блюд с теми, кто в этом нуждается.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
В этот день следует воздержаться от всего, что может испортить праздничную и духовную атмосферу. Запрещено:
- ругаться и оскорблять людей;
- выбрасывать еду, особенно освященную;
- отказывать в помощи;
- переедать;
- заниматься тяжелой домашней работой (стирка, уборка, копание земли, мытье окон);
- женщинам — шить, мужчинам — занимать деньги.
Все домашние дела стоит завершить накануне, чтобы сам день посвятить молитве, отдыху и общению с близкими.
