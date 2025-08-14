Горіховий Спас 16 серпня 2025 — які продукти можна освячувати у церкві

Віряни освячують продукти на Горіховий Спас. Фото: УНІАН

Вже цієї суботи, 16 серпня, українські віряни відзначатимуть Третій Спас — Горіховий, або Хлібний. Це одне з найтепліших і найароматніших свят серпня, коли у кошиках до церкви несуть горіхи, свіжий хліб, випічку, мед, стиглі фрукти й духмяні трави. Однак не все можна класти у святковий кошик. Церква встановила чіткі правила, що можна й що категорично заборонено освячувати.

Новини.LIVE зібрали для вас повний список продуктів і речей, які дозволено приносити до храму на Горіховий Спас, а також перелік заборон, щоб ви могли підготувати кошик правильно і зберегти святу традицію.

Реклама

Читайте також:

Коли святкують Горіховий Спас у 2025 році

З переходом на новоюліанський календар, який відбувся у 2023 році, Горіховий Спас відзначають 16 серпня. За старим стилем свято щорічно припадало на 29 серпня.

Дата встановлена на честь Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. У народі свято має кілька назв Третій, Горіховий або Хлібний Спас. І це не дивно, адже воно тісно пов'язане зі збором врожаю, із завершенням жнив і випіканням хліба з нового врожаю.

Священник проводить обряд освячення. Фото: pomisna.info

Що можна святити на Горіховий Спас

Священнослужителі зазначають, є ряд продуктів, які можна нести до храму на освячення у свято Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, серед них:

1. Горіхи — головний символ свята

волоські горіхи

лісові (фундук)

мигдаль

арахіс

Горіхи — це перше, що заведено куштувати цього дня після богослужіння. Їх їдять на голодний шлунок, як символ початку нового етапу.

2. Сезонні фрукти

яблука

груші

виноград

сливи

Ці плоди символізують щедрість літа та стають основою для домашніх заготівель.

3. Хліб і борошняні вироби

паляниця з нового врожаю пшениці

домашня випічка

борошно

У давнину хліб з перших колосків окроплювали святою водою, щоб у домі завжди панував достаток.

4. Інші продукти та символічні речі

мед

вода

колоски пшениці

трави та квіти

натуральні тканини (рушники, вишиванки, сорочки з льону)

Освячений одяг або тканина вважаються оберегами та символами здоров'я й сили.

Кошик для освячення. Фото: dostyp.com.ua

Горіховий Спас 2025 — що заборонено святити на свято

Священнослужителі наголошують: освячення має духовний сенс, а не стосунок до матеріальних благ. Тому у кошику на 16 серпня не повинно бути:

грошей, гаманців, документів, ключів;

ювелірних прикрас, годинників та інших предметів розкоші;

алкоголю;

кров'яної ковбаси та страв із кров'ю;

торішніх фруктів, овочів, трав.

Кошики для освячення. Фото: zhmerynka.city

Порада для тих, хто готує кошик на Горіховий Спас

Продукти мають бути лише з нового врожаю, а святі дари спожиті з повагою, без марнотратства. Тож, беріть до церкви тільки стільки, скільки вистачить для вашої родини та запрошених гостей.

Пам'ятайте, що викидати освячену їжу суворо заборонено. Якщо хочете освятити коштовності чи особисті речі, краще зверніться до священика у будь-який інший день, а не під час великого свята.

Раніше ми розповідали, коли будемо святкувати Успіння Пресвятої Богородиці та що не можна робити на свято.

Також ділимося з вами детальним церковним календарем свят та пам'ятних дат на серпень 2025 року.