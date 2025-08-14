Ореховый Спас 16 августа 2025 — какие продукты можно освящать в церкви

Что положить в корзину на Ореховый Спас — список для освящения
Уже в эту субботу, 16 августа, украинские верующие будут отмечать Третий Спас — Ореховый, или Хлебный. Это один из самых теплых и ароматных праздников августа, когда в корзинах в церковь несут орехи, свежий хлеб, выпечку, мед, спелые фрукты и ароматные травы. Однако не все можно класть в праздничную корзину. Церковь установила четкие правила, что можно и что категорически запрещено освящать.
Новини.LIVE собрали для вас полный список продуктов и вещей, которые разрешено приносить в храм на Ореховый Спас, а также перечень запретов, чтобы вы могли подготовить корзину правильно и сохранить праздничную традицию.
Когда празднуют Ореховый Спас в 2025 году
С переходом на новоюлианский календарь, который состоялся в 2023 году, Ореховый Спас отмечают 16 августа. По старому стилю праздник ежегодно приходился на 29 августа.
Дата установлена в честь Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе праздник имеет несколько названий Третий, Ореховый или Хлебный Спас. И это неудивительно, ведь он тесно связан со сбором урожая, с завершением жатвы и выпеканием хлеба из нового урожая.
Что можно святить на Ореховый Спас
Священнослужители отмечают, есть ряд продуктов, которые можно нести в храм на освящение в праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, среди них:
1. Орехи — главный символ праздника
- грецкие орехи
- лесные (фундук)
- миндаль
- арахис
Орехи — это первое, что принято пробовать в этот день после богослужения. Их едят на голодный желудок, как символ начала нового этапа.
2. Сезонные фрукты
- яблоки
- груши
- виноград
- сливы
Эти плоды символизируют щедрость лета и становятся основой для домашних заготовок.
3. Хлеб и мучные изделия
- каравай из нового урожая пшеницы
- домашняя выпечка
- мука
В древности хлеб из первых колосков окропляли святой водой, чтобы в доме всегда царил достаток.
4. Другие продукты и символические вещи
- мед
- вода
- колоски пшеницы
- травы и цветы
- натуральные ткани (полотенца, вышиванки, рубашки изо льна)
Освященная одежда или ткань считаются оберегами и символами здоровья и силы.
Ореховый Спас 2025 — что запрещено святить на праздник
Священнослужители отмечают: освящение имеет духовный смысл, а не отношение к материальным благам. Поэтому в корзине на 16 августа не должно быть:
- денег, кошельков, документов, ключей;
- ювелирных украшений, часов и других предметов роскоши;
- алкоголя;
- кровяной колбасы и блюд с кровью;
- прошлогодних фруктов, овощей, трав.
Совет для тех, кто готовит корзину на Ореховый Спас
Продукты должны быть только из нового урожая, а святые дары — потребленные с уважением, без расточительства. Поэтому, берите в церковь только столько, сколько хватит для вашей семьи и приглашенных гостей.
Помните, что выбрасывать освященную пищу строго запрещено. Если хотите освятить драгоценности или личные вещи, лучше обратитесь к священнику в любой другой день, а не во время большого праздника.
