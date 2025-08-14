Ореховый Спас 16 августа 2025 — какие продукты можно освящать в церкви

Верующие освящают продукты на Ореховый Спас. Фото: УНИАН

Уже в эту субботу, 16 августа, украинские верующие будут отмечать Третий Спас — Ореховый, или Хлебный. Это один из самых теплых и ароматных праздников августа, когда в корзинах в церковь несут орехи, свежий хлеб, выпечку, мед, спелые фрукты и ароматные травы. Однако не все можно класть в праздничную корзину. Церковь установила четкие правила, что можно и что категорически запрещено освящать.

Новини.LIVE собрали для вас полный список продуктов и вещей, которые разрешено приносить в храм на Ореховый Спас, а также перечень запретов, чтобы вы могли подготовить корзину правильно и сохранить праздничную традицию.

Когда празднуют Ореховый Спас в 2025 году

С переходом на новоюлианский календарь, который состоялся в 2023 году, Ореховый Спас отмечают 16 августа. По старому стилю праздник ежегодно приходился на 29 августа.

Дата установлена в честь Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе праздник имеет несколько названий Третий, Ореховый или Хлебный Спас. И это неудивительно, ведь он тесно связан со сбором урожая, с завершением жатвы и выпеканием хлеба из нового урожая.

Священник проводит обряд освящения. Фото: pomisna.info

Что можно святить на Ореховый Спас

Священнослужители отмечают, есть ряд продуктов, которые можно нести в храм на освящение в праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, среди них:

1. Орехи — главный символ праздника

грецкие орехи

лесные (фундук)

миндаль

арахис

Орехи — это первое, что принято пробовать в этот день после богослужения. Их едят на голодный желудок, как символ начала нового этапа.

2. Сезонные фрукты

яблоки

груши

виноград

сливы

Эти плоды символизируют щедрость лета и становятся основой для домашних заготовок.

3. Хлеб и мучные изделия

каравай из нового урожая пшеницы

домашняя выпечка

мука

В древности хлеб из первых колосков окропляли святой водой, чтобы в доме всегда царил достаток.

4. Другие продукты и символические вещи

мед

вода

колоски пшеницы

травы и цветы

натуральные ткани (полотенца, вышиванки, рубашки изо льна)

Освященная одежда или ткань считаются оберегами и символами здоровья и силы.

Корзина для освящения. Фото: dostyp.com.ua

Ореховый Спас 2025 — что запрещено святить на праздник

Священнослужители отмечают: освящение имеет духовный смысл, а не отношение к материальным благам. Поэтому в корзине на 16 августа не должно быть:

денег, кошельков, документов, ключей;

ювелирных украшений, часов и других предметов роскоши;

алкоголя;

кровяной колбасы и блюд с кровью;

прошлогодних фруктов, овощей, трав.

Корзины для освящения. Фото: zhmerynka.city

Совет для тех, кто готовит корзину на Ореховый Спас

Продукты должны быть только из нового урожая, а святые дары — потребленные с уважением, без расточительства. Поэтому, берите в церковь только столько, сколько хватит для вашей семьи и приглашенных гостей.

Помните, что выбрасывать освященную пищу строго запрещено. Если хотите освятить драгоценности или личные вещи, лучше обратитесь к священнику в любой другой день, а не во время большого праздника.

