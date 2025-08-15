С Успением Пресвятой Богородицы 2025 — красивые открытки и поздравления своими словами

Успение Пресвятой Богородицы 2025 — самые искренние поздравления
В эту пятницу, 15 августа, украинские верующие встречают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую. В эту дату христиане вспоминают важное событие: конец земной жизни Девы Марии и ее Вознесение на небеса, где она навечно воссоединилась с Сыном, Спасителем человечества Иисусом Христом.
Новини.LIVE подготовили самые искренние поздравления к великому празднику в открытках, стихах и своими словами. Обязательно поздравьте со светлой датой Успения Пресвятой Богородицы родных, близких, друзей и знакомых.
Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) — искренние поздравления своими словами
В светлый день Успения Пресвятой Богородицы искренне желаю ценить каждый дар, которым благословенна ваша жизнь. Не тратьте сердце на обиды или споры, берегите мгновения счастья, дарите любовь и не теряйте надежду даже в самые сложные времена.
***
Поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ни одно испытание не сломает вашу веру и достоинство, а в душе всегда горит свет надежды.
***
С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ваше сердце всегда будет добрым, жизнь — счастливой, улыбка — искренней, а надежда — неугасимой.
***
В этот особый день пусть Святая Дева Мария оберегает вас и вашу семью от бед и невзгод, наполняет сердце спокойствием, а дом — здоровьем, добрыми мыслями и благословением. С праздником Успения!
***
Со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира, терпения, мудрости и взаимоуважения. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, доброта, благодать и счастье.
***
Успение Пресвятой Богородицы — праздник света и любви. Пусть он принесет в вашу жизнь мир, благополучие и гармонию, а сердце наполнит верой и надеждой на лучшее.
***
Искренне поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть осуществляются самые заветные мечты, в доме царит мир и покой, а наша родная Украина живет в согласии и благополучии.
Успение Пресвятой Богородицы 2025 — поздравления в стихах на украинском языке
Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!
***
З Успінням Богородиці вітаю,
Із днем, коли у Вічність перейшла…
Душа її злетіла аж до раю,
Легкою, наче пташечка, була!
І вам бажаю легкості простої,
Надії на прощення і добро,
Щоб слово Богородиці святої
На небі вашим захистом було!
Автор: Вікторія Чорній
***
Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб збулися мрії всі твої!
***
Через Успіння відійшла до Бога
Пречиста Діва, Богородиця Свята.
Вінчалась успіхом земна дорога
Смиренної Раби та Матері Христа.
Ще змалку серце присвятила Богу,
Коли очікуванням жив Єрусалим.
В науці, молитвах, житті простому
Зросла чесніша херувим і серафим.
Але пройшла крізь Її серце зброя
Переживань, страждань та болю за Христа.
Нас всиновила, звідавши смак горя,
Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.
Заступницею стала для скорботних,
Їх радістю, опорою в житті земнім
І покровителькою всіх охочих,
Які пішли за Господом шляхом вузьким.
Красивые открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы
Видеопоздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2025
