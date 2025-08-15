С Успением Пресвятой Богородицы 2025 — красивые открытки и поздравления своими словами

Праздник Успения Пресвятой Богородицы. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 15 августа, украинские верующие встречают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы, или Первую Пречистую. В эту дату христиане вспоминают важное событие: конец земной жизни Девы Марии и ее Вознесение на небеса, где она навечно воссоединилась с Сыном, Спасителем человечества Иисусом Христом.

Новини.LIVE подготовили самые искренние поздравления к великому празднику в открытках, стихах и своими словами. Обязательно поздравьте со светлой датой Успения Пресвятой Богородицы родных, близких, друзей и знакомых.

Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) — искренние поздравления своими словами

В светлый день Успения Пресвятой Богородицы искренне желаю ценить каждый дар, которым благословенна ваша жизнь. Не тратьте сердце на обиды или споры, берегите мгновения счастья, дарите любовь и не теряйте надежду даже в самые сложные времена.

***

Поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ни одно испытание не сломает вашу веру и достоинство, а в душе всегда горит свет надежды.

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть ваше сердце всегда будет добрым, жизнь — счастливой, улыбка — искренней, а надежда — неугасимой.

***

В этот особый день пусть Святая Дева Мария оберегает вас и вашу семью от бед и невзгод, наполняет сердце спокойствием, а дом — здоровьем, добрыми мыслями и благословением. С праздником Успения!

***

Со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира, терпения, мудрости и взаимоуважения. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, доброта, благодать и счастье.

***

Успение Пресвятой Богородицы — праздник света и любви. Пусть он принесет в вашу жизнь мир, благополучие и гармонию, а сердце наполнит верой и надеждой на лучшее.

***

Искренне поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть осуществляются самые заветные мечты, в доме царит мир и покой, а наша родная Украина живет в согласии и благополучии.

Успение Пресвятой Богородицы 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

З Успінням Богородиці вітаю,

Із днем, коли у Вічність перейшла…

Душа її злетіла аж до раю,

Легкою, наче пташечка, була!

І вам бажаю легкості простої,

Надії на прощення і добро,

Щоб слово Богородиці святої

На небі вашим захистом було!

Автор: Вікторія Чорній

***

Миру, легкості та всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб збулися мрії всі твої!

***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чесніша херувим і серафим.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

Красивые открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2025

