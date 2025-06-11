Яким знакам Зодіаку дуже пощастить у п'ятницю, 13-го 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Zenler

Є багато прикмет стосовно того, що п’ятниця 13-те — це дуже поганий день, який може принести багато нещасть, однак, деяким, все ж таки, це не загрожує. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку дуже пощастить цього дня, попри багато прикмети.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які будуть найщасливішими в п’ятницю, 13 червня 2025, за картами Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлів"

Ця карта Таро вважається символом нового початку, приливу сил і ентузіазму. Може йтися про успіх у пошуку нового шляху після знищення старого або шанс використати зміни на свою користь, почавши щось зовсім нове.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Лев — карта Таро "Імператор"

Ця тарологічна карта свідчить про лідерство, контроль, авторитет і структуру. У п’ятницю, 13 червня, представники Лева можуть мати успіх у тому, щоб бути спокійними і тримати ситуацію під контролем. У цьому випадку може йтися про можливість взяти на себе відповідальність і успішно впоратися з перешкодами.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ця карта Таро вважається символом удачі, неочікуваних поворотів і нових можливостей. Будь-які "руйнування" можуть лише приносити представникам Стрільця користь, відкриваючи перед ними нові шляхи, які раніше не були для них доступними.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Місяць"

Ця тарологічна карта свідчить про прояснення невідомого, розкриття секретів, вихід з ілюзій і вирішення страхів. Представники цього знака Зодіаку в п’ятницю, 13-го, можуть побачити приховану правду або звільняться від невизначеності, навіть якщо доведеться відчути різкі зміни.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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