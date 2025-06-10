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Головна Свята Таро-гороскоп на п'ятницю 13-те — яким знакам Зодіаку буде важко

Таро-гороскоп на п'ятницю 13-те — яким знакам Зодіаку буде важко

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Дата публікації: 10 червня 2025 03:55
У яких знаків Зодіаку будуть проблеми в п'ятницю 13-те 2025 — Таро прогноз
Процес ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Medium

Наближається "та сама" п’ятниця 13-те, тому саме час дізнатися, що нам підготували містичні карти Таро. Дізнайтеся, у яких знаків Зодіаку можуть бути певні труднощі цього дня і які тарологічні карти випали цим людям.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким буде нелегко в п’ятницю, 13 червня 2025, за Таро

Телець — карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта Таро може змусити представників Тельця попрощатися із чимось таким, що для них вважається стабільністю. Йдеться про нестабільність у фінансовому плані, втрату чогось матеріального чи зниження вже звичних уявлень про комфорт.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро свідчить про період самотності та аналізу самих себе, тому під її впливом представники цього знака Зодіаку будуть змушені в чомусь розчаруватися. У п’ятницю 13-го у Діви можуть зруйнуватися ідеали або вони можуть переоцінити цінності, що зробить їм боляче.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Королева Мечів"

Ця карта Таро вважається символом ясності розуму, логіки та об’єктивності, а також різкості чи холоду. Цього дня представники Козерогу можуть зіштовхнутися з правдою, яка може виявитися неприємною. У житті цих людей можуть виникнути конфлікти, в якиї їм може знадобитися висловити жорстоку правду.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро свідчить про якусь тривогу, страхи, безсоння і кошмари, які будуть особливо відчутними в п’ятницю 13-го. У житті Водолія можуть бути несподівані події, які викличуть емоційний дискомфорт і психологічне навантаження.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Сімка Мечів"

Ця карта Таро свідчить про обман, хитрість, крадіжку або потребу уникати непорозумінь. У п’ятницю, 13 червня, представники Скорпіону можуть постраждати від шахраїв. У них може зникнути довіра до когось чи вони дізнаються таємницю.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку буде гучне весілля влітку 2025 року за Таро. 

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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