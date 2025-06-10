У каких знаков Зодиака будут проблемы в пятницу 13-е 2025 — Таро прогноз

Процесс гадания на колоде карт Таро. Фото: Medium

Приближается "та самая" пятница 13-е, поэтому самое время узнать, что нам подготовили мистические карты Таро. Узнайте, у каких знаков Зодиака могут быть определенные трудности в этот день и какие тарологические карты выпали этим людям.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым будет нелегко в пятницу, 13 июня 2025 года, по Таро

Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро может заставить представителей Тельца попрощаться с чем-то таким, что для них считается стабильностью. Речь идет о нестабильности в финансовом плане, потере чего-то материального или снижении уже привычных представлений о комфорте.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро свидетельствует о периоде одиночества и анализа самих себя, поэтому под ее влиянием представители этого знака Зодиака будут вынуждены в чем-то разочароваться. В пятницу 13-го у Девы могут разрушиться идеалы или они могут переоценить ценности, что сделает им больно.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Королева Мечей"

Эта карта Таро считается символом ясности ума, логики и объективности, а также резкости или холода. В этот день представители Козерога могут столкнуться с правдой, которая может оказаться неприятной. В жизни этих людей могут возникнуть конфликты, в которых им может понадобиться высказать жестокую правду.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро свидетельствует о какой-то тревоге, страхах, бессоннице и кошмарах, которые будут особенно ощутимыми в пятницу 13-го. В жизни Водолея могут быть неожиданные события, которые вызовут эмоциональный дискомфорт и психологическую нагрузку.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта карта Таро свидетельствует об обмане, хитрости, краже или необходимости избегать недоразумений. В пятницу, 13 июня, представители Скорпиона могут пострадать от мошенников. У них может исчезнуть доверие к кому-то или они узнают тайну.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

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