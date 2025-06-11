Каким знакам Зодиака очень повезет в пятницу, 13-го 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Zenler

Есть много примет касательно того, что пятница 13-е — это очень плохой день, который может принести много несчастий, однако, некоторым, все же, это не грозит. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака очень повезет в этот день, несмотря на многие приметы.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые будут самыми счастливыми в пятницу, 13 июня 2025, по картам Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта карта Таро считается символом нового начала, прилива сил и энтузиазма. Речь может идти об успехе в поиске нового пути после уничтожения старого или шансе использовать перемены в свою пользу, начав что-то совершенно новое.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Лев — карта Таро "Император"

Эта тарологическая карта свидетельствует о лидерстве, контроле, авторитете и структуре. В пятницу, 13 июня, представители Льва могут иметь успех в том, чтобы быть спокойными и держать ситуацию под контролем. В этом случае речь может идти о возможности взять на себя ответственность и успешно справиться с препятствиями.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта карта Таро считается символом удачи, неожиданных поворотов и новых возможностей. Любые "разрушения" могут только приносить представителям Стрельца пользу, открывая перед ними новые пути, которые ранее не были для них доступны.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Луна"

Эта тарологическая карта свидетельствует о прояснении неизвестного, раскрытии секретов, выходе из иллюзий и решении страхов. Представители этого знака Зодиака в пятницу, 13-го, могут увидеть скрытую правду или освободятся от неопределенности, даже если придется ощутить резкие перемены.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака состоится большая свадьба летом 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака отправятся в путешествие летом 2025 года по картам Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут влюбиться в июне 2025 года по прогнозам карт Таро.