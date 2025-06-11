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Главная Праздники Этим знакам Зодиака повезет в пятницу, 13-го 2025, по Таро

Этим знакам Зодиака повезет в пятницу, 13-го 2025, по Таро

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Дата публикации 11 июня 2025 03:55
Каким знакам Зодиака очень повезет в пятницу, 13-го 2025 — Таро прогноз
Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Zenler

Есть много примет касательно того, что пятница 13-е — это очень плохой день, который может принести много несчастий, однако, некоторым, все же, это не грозит. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака очень повезет в этот день, несмотря на многие приметы.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые будут самыми счастливыми в пятницу, 13 июня 2025, по картам Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта карта Таро считается символом нового начала, прилива сил и энтузиазма. Речь может идти об успехе в поиске нового пути после уничтожения старого или шансе использовать перемены в свою пользу, начав что-то совершенно новое.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Лев — карта Таро "Император"

Эта тарологическая карта свидетельствует о лидерстве, контроле, авторитете и структуре. В пятницу, 13 июня, представители Льва могут иметь успех в том, чтобы быть спокойными и держать ситуацию под контролем. В этом случае речь может идти о возможности взять на себя ответственность и успешно справиться с препятствиями.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта карта Таро считается символом удачи, неожиданных поворотов и новых возможностей. Любые "разрушения" могут только приносить представителям Стрельца пользу, открывая перед ними новые пути, которые ранее не были для них доступны.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Луна"

Эта тарологическая карта свидетельствует о прояснении неизвестного, раскрытии секретов, выходе из иллюзий и решении страхов. Представители этого знака Зодиака в пятницу, 13-го, могут увидеть скрытую правду или освободятся от неопределенности, даже если придется ощутить резкие перемены.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака состоится большая свадьба летом 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака отправятся в путешествие летом 2025 года по картам Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут влюбиться в июне 2025 года по прогнозам карт Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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