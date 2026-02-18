Відео
Головна Свята Ці знаки Зодіаку почують те, на що давно чекали, наприкінці лютого

Ці знаки Зодіаку почують те, на що давно чекали, наприкінці лютого

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:01
Які знаки Зодіаку почують довгоочікуване зізнання наприкінці лютого 2026
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці лютого Всесвіт готує особливий момент істини для деяких знаків Зодіаку. Вони нарешті почують зізнання, на які чекали давно. Астрологи попереджають, почуте може кардинально змінити життя.

Новини.LIVE розповідає, хто почує довгоочікувані слова наприкінці лютого.

Рак

Кінець лютого стане для вас часом довгоочікуваної щирості. Людина, до якої ви давно маєте почуття, нарешті наважиться сказати те, що приховувала місяцями, а можливо й роками. Астрологи радять бути відкритими, але не приймати рішення на емоціях.

Терези

Почуті слова у лютому можуть змінити ваш погляд на стосунки. Якщо ви довго сумнівалися у почуттях другої половинки або не розуміли, на якому ви етапі, все нарешті стане на свої місця. Це буде момент, коли маски спадуть, а слова звучатимуть максимально щиро. Астрологи радять не тікати від розмови, навіть якщо вона здається складною.

Козеріг

Для вас цей період стане несподівано емоційним. Ви звикли тримати почуття під контролем і рідко чекаєте від інших відкритості. Але наприкінці лютого хтось вас приємно здивує. Цей момент допоможе вам повірити у себе і свої почуття. Не ігноруйте емоції, бо саме вони зараз ведуть вас у правильному напрямку.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
