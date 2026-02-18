Видео
Україна
Видео

Эти знаки Зодиака услышат то, что давно ждали, в конце февраля

Эти знаки Зодиака услышат то, что давно ждали, в конце февраля

Дата публикации 18 февраля 2026 13:01
Какие знаки Зодиака услышат долгожданное признание в конце февраля 2026
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В конце февраля Вселенная готовит особый момент истины для некоторых знаков Зодиака. Они наконец услышат признания, которые ждали давно. Астрологи предупреждают, услышанное может кардинально изменить жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, кто услышит долгожданные слова в конце февраля.

Рак

Конец февраля станет для вас временем долгожданной искренности. Человек, к которому вы давно испытываете чувства, наконец решится сказать то, что скрывал месяцами, а возможно и годами. Астрологи советуют быть открытыми, но не принимать решения на эмоциях.

Весы

Услышанные слова в феврале могут изменить ваш взгляд на отношения. Если вы долго сомневались в чувствах второй половинки или не понимали, на каком вы этапе, все наконец станет на свои места. Это будет момент, когда маски спадут, а слова будут звучать максимально искренне. Астрологи советуют не убегать от разговора, даже если он кажется сложным.

Козерог

Для вас этот период станет неожиданно эмоциональным. Вы привыкли держать чувства под контролем и редко ждете от других открытости. Но в конце февраля кто-то вас приятно удивит. Этот момент поможет вам поверить в себя и свои чувства. Не игнорируйте эмоции, потому что именно они сейчас ведут вас в правильном направлении.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака февраль обещает изменения в семейной жизни.

Кто из знаков Зодиака встретит кардинальные изменения в жизни до конца февраля.

Кому неделя 16-22 февраля принесет финансовый успех.

Какие знаки Зодиака забудут об одиночестве в феврале.

гороскоп прогнозы февраль Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
