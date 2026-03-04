Які знаки Зодіаку поринуть у кохання з головою до кінця тижня 2-8 березня 2026

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Початок весни принесе хвилю романтики і доленосних рішень п'ятьом знакам Зодіаку. За прогнозом астрологів, з 2 по 8 березня енергія планет підштовхуватиме щасливчиків до відвертих розмов та сміливих кроків у коханні.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола пірне у романтику з головою на цьому тижні 2-8 березня.

Діва

На початку тижня Марс перейшов у Риби, активувавши вашу сферу стосунків. Зараз саме час проявити ініціативу. Цей період сприятливий для романтичних зізнань, побачень та зміцнення відносин з коханою людиною. Дозвольте собі більше романтики.

Риби

Цей тиждень принесе вам зцілення від старих образ та страхів. Можливі примирення або відверта розмова. Цей час особливо сприятливий для обговорення спільного майбутнього.

Терези

Для вас тиждень 2-8 березня стане періодом, коли кохання виходить на перший план. З 6 березня Венера входить у знак Овна, а це означає, що події почнуть розвиватися швидше, ніж ви очікуєте. Якщо ви у парі, можливі важливі розмови про майбутнє. Якщо ви самотні, з'явиться шанс на нове знайомство.

Скорпіон

7 березня відбувається особлива астрологічна подія — поєднання Меркурія із Сонцем у знаку Риб, що принесе вам ясність у питаннях почуттів. Це шанс почати новий етап у стосунках або остаточно визначитися зі своїми бажаннями.

Стрілець

Перехід Марса у Риби активує сферу дому та стабільності. Ви прагнутимете не гучних пригод, а теплоти й затишку поруч із близькою людиною. Це ідеальний час для зміцнення вже існуючих стосунків. Влаштуйте домашні побачення, готуйте разом, говоріть про майбутнє. Якщо ж ви самотні, ви почнете притягувати саме тих людей, які налаштовані на довготривалий союз.

