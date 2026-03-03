На які знаки Зодіаку чекає біла смуга після місячного затемнення 3 березня 2026

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Чи може всього один день змінити життя? Безсумнівно, так. Унікальне місячне затемнення та повня у Діві 3 березня запускають енергетичний імпульс, який для п'ятьох знаків Зодіаку стане початком білої смуги у житті. Вони зможуть позбутися страхів, сумнівів та речей, які заважали рухатися вперед.

Новини.LIVE розповідає, у кого з представників зодіакального кола почнеться біла смуга після місячного затемнення 3 березня.

Овен

Після місячного затемнення надмірне навантаження та стрес нарешті підуть у минуле. Ви почнете краще розуміти свої межі та зосередитесь на тому, що справді важливе. Це створить простір для нових можливостей у кар'єрі і стосунках. 3 березня особливо корисно буде скласти перелік найважливіших завдань, розподілити час та відповідальність.

Телець

Енергія затемнення допоможе вам знайти нові джерела фінансового добробуту. Складіть детальний фінансовий план на найближчі 2-3 місяці і розберіться, де можна зберегти або примножити ресурси. Нові контакти та проєкти почнуть формуватися природно, без надмірної напруги.

Близнюки

3 березня — про внутрішню ясність і звільнення від інформаційного шуму. Ви можете відчути, що багато думок, які раніше тримали вас у напрузі, тепер починають розчинятися. Сфокусуйтеся на важливому: відмовтеся від метушні, очищайте робочий і побутовий простір від зайвого.

Лев

Для вас затемнення може стати точкою переосмислення своєї самооцінки та творчого потенціалу. Визначте, які творчі або професійні проєкти приносять вам справжнє задоволення. Після 3 березня життя почне повертатися у фазу, де творчий успіх і внутрішня гармонія зростають разом.

Стрілець

Це час звільнення від зайвих обмежень у навчанні, самореалізації. Заплануйте нові кроки у професійному або освітньому розвитку. Справжні можливості з'являться тоді, коли ви не просто мріятимете про більше, а тверезо оціните свої сили й діятимете там, де є реальні шанси на успіх.

