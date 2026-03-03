Какие знаки Зодиака войдут в белую полосу после лунного затмения 3 марта 2026

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Даже один день способен кардинально изменить жизнь. И именно таким для пяти знаков Зодиака будет 3 марта. Лунное затмение и полнолуние в Деве запустят энергетический импульс, который для счастливчиков станет началом белой полосы в жизни. Они смогут избавиться от страхов, сомнений и вещей, которые мешали двигаться вперед.

Новини.LIVE рассказывает, у кого из представителей зодиакального круга начнется белая полоса после лунного затмения 3 марта.

Реклама

Читайте также:

Овен

После лунного затмения чрезмерная нагрузка и стресс наконец уйдут в прошлое. Вы начнете лучше понимать свои границы и сосредоточитесь на том, что действительно важно. Это создаст пространство для новых возможностей в карьере и отношениях. 3 марта особенно полезно будет составить перечень важнейших задач, распределить время и ответственность.

Телец

Энергия затмения поможет вам найти новые источники финансового благополучия. Составьте детальный финансовый план на ближайшие 2-3 месяца и разберитесь, где можно сохранить или приумножить ресурсы. Новые контакты и проекты начнут формироваться естественно, без чрезмерного напряжения.

Близнецы

3 марта — о внутренней ясности и освобождении от информационного шума. Вы можете почувствовать, что многие мысли, которые раньше держали вас в напряжении, теперь начинают растворяться. Сфокусируйтесь на важном: откажитесь от суеты, очищайте рабочее и бытовое пространство от лишнего.

Лев

Для вас затмение может стать точкой переосмысления своей самооценки и творческого потенциала. Определите, какие творческие или профессиональные проекты приносят вам истинное удовольствие. После 3 марта жизнь начнет возвращаться в фазу, где творческий успех и внутренняя гармония растут вместе.

Стрелец

Это время освобождения от лишних ограничений в обучении, самореализации. Запланируйте новые шаги в профессиональном или образовательном развитии. Настоящие возможности появятся тогда, когда вы не просто будете мечтать о большем, а трезво оцените свои силы и будете действовать там, где есть реальные шансы на успех.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака первый месяц весны принесет огромное вдохновение.

Каким знакам Зодиака март принесет большое счастье.

Кто рискует потерять работу в марте из-за ретроградного Меркурия.