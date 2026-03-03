Видео
Главная Праздники Пять знаков Зодиака ждет белая полоса после 3 марта 2026

Пять знаков Зодиака ждет белая полоса после 3 марта 2026

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 13:01
Какие знаки Зодиака войдут в белую полосу после лунного затмения 3 марта 2026
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Даже один день способен кардинально изменить жизнь. И именно таким для пяти знаков Зодиака будет 3 марта. Лунное затмение и полнолуние в Деве запустят энергетический импульс, который для счастливчиков станет началом белой полосы в жизни. Они смогут избавиться от страхов, сомнений и вещей, которые мешали двигаться вперед.

Новини.LIVE рассказывает, у кого из представителей зодиакального круга начнется белая полоса после лунного затмения 3 марта.

Овен

После лунного затмения чрезмерная нагрузка и стресс наконец уйдут в прошлое. Вы начнете лучше понимать свои границы и сосредоточитесь на том, что действительно важно. Это создаст пространство для новых возможностей в карьере и отношениях. 3 марта особенно полезно будет составить перечень важнейших задач, распределить время и ответственность.

Телец

Энергия затмения поможет вам найти новые источники финансового благополучия. Составьте детальный финансовый план на ближайшие 2-3 месяца и разберитесь, где можно сохранить или приумножить ресурсы. Новые контакты и проекты начнут формироваться естественно, без чрезмерного напряжения.

Близнецы

3 марта — о внутренней ясности и освобождении от информационного шума. Вы можете почувствовать, что многие мысли, которые раньше держали вас в напряжении, теперь начинают растворяться. Сфокусируйтесь на важном: откажитесь от суеты, очищайте рабочее и бытовое пространство от лишнего.

Лев

Для вас затмение может стать точкой переосмысления своей самооценки и творческого потенциала. Определите, какие творческие или профессиональные проекты приносят вам истинное удовольствие. После 3 марта жизнь начнет возвращаться в фазу, где творческий успех и внутренняя гармония растут вместе.

Стрелец

Это время освобождения от лишних ограничений в обучении, самореализации. Запланируйте новые шаги в профессиональном или образовательном развитии. Настоящие возможности появятся тогда, когда вы не просто будете мечтать о большем, а трезво оцените свои силы и будете действовать там, где есть реальные шансы на успех.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака полнолуние 3 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
