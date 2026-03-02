Финансовый гороскоп на неделю 2-8 марта 2026 — каким знакам Зодиака повезет

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первая неделя весны станет судьбоносной в сфере финансов для трех знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют, со 2 по 8 марта на этих представителей зодиакального круга окажут влияние Марс в Рыбах, Венера в Овне и, конечно же, полнолуние в Деве, которое будет сопровождаться лунным затмением. В этот период будут появляться неожиданные возможности для заработка, смены работы или выгодных инвестиций.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким же знакам Зодиака неделя со 2 по 8 марта принесет прибыль и финансовый успех.

Реклама

Читайте также:

Водолей

Начало весны будет стартом новых побед и достижений. Со 2 марта Марс переходит в Рыбы, что активирует вашу сферу финансов. Именно на этой неделе стоит пересмотреть подход к деньгам. Возможно придет осознание, что вы больше не готовы работать только ради прибыли, а хотите получать удовольствие от дела. Если у вас есть идея дополнительного заработка, фриланс-проекта или смены профессионального направления, сейчас стоит начать ее реализовывать.

Лев

Полнолуние и лунное затмение в Деве, которые состоятся 3 марта, станут началом вашего успеха. Полнолуние всегда символизирует завершение. А именно в вашем случае это может быть результат усилий, начатых еще в августе-сентябре 2025 года. Если тогда вы запускали проект, меняли работу или вкладывали средства в развитие, то уже сейчас время "сбора урожая". В то же время затмение открывает новое направление. Поэтому, это также шанс заложить фундамент для нового финансового успеха на месяцы вперед.

Рыбы

Для вас начинается один из самых перспективных финансовых периодов года. Вы долго работали над стабильностью, но процесс шел медленно. Теперь ситуация меняется. Венера входит в Овна 6 марта, активизируя сферу доходов. Это период, когда предыдущие усилия начинают приносить реальные плоды. Возможны новые источники прибыли, дополнительные подработки или рост клиентской базы. В то же время астрологи советуют контролировать расходы. Энергия Овна побуждает к импульсивным покупкам, поэтому важно сохранять финансовую дисциплину.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Что нельзя делать в Кровавое полнолуние 3 марта, которое совпадает с лунным затмением.

Каким знакам Зодиака март принесет большое счастье.

Кто рискует потерять работу в марте из-за ретроградного Меркурия.

Каким знакам Зодиака первый месяц весны принесет огромное вдохновение.