Главная Праздники Кровавое полнолуние в Деве 2026 — что март готовит знакам Зодиака

Кровавое полнолуние в Деве 2026 — что март готовит знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 20:20
Полнолуние в Деве 3 марта 2026 — кто из знаков Зодиака окажется в эпицентре перемен
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Март будет невероятно богат на мощные астрологические события, которые могут существенно повлиять на жизнь. Это будет время завершений и смелых решений. Ретроградный Меркурий в Рыбах, начавшийся 26 февраля, будет побуждать вернуться к прошлому и исправить старые ошибки. Уже 3 марта на небе взойдет Кровавое полнолуние в знаке Девы, которое будет совпадать с лунным затмением и подсветит вопрос режима и обязанностей. А с 6 марта Венера в Овне и Юпитер в Раке откроют путь к новым возможностям и решительности в любви. Сильнее всего влияние почувствуют Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы, ведь затмение активирует их ключевые сферы жизни.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, что же ждать каждому знаку Зодиака от Кровавого полнолуния и каким будет первый месяц весны.

Кровавое полнолуние в Деве 2026 — гороскоп для всех знаков Зодиака

Овен

Полнолуние активирует сферу работы и здоровья. В марте могут завершиться старые рабочие проекты или измениться обязанности. Важно пересмотреть режим дня и не принимать важных решений в состоянии усталости.

Телец

Начало весны станет временем переосмысления любви и творчества. Могут появиться новости от человека из прошлого. Не убегайте от сложных разговоров. С 10 марта Юпитер в Раке поможет восстановить финансовую стабильность.

Близнецы

В марте вы будете сосредоточены на семье и доме. Возможны решения по переезду или завершение старых семейных вопросов. Не откладывайте разговоры и наведите порядок в пространстве.

Рак

Полнолуние 3 марта будет требовать честности. Прежде всего, честности с собой. Но и не стоит давать обещания, в которых вы не уверены. Юпитер в вашем знаке откроет новые возможности. Поэтому, в марте у вас будет шанс улучшить финансовое положение и укрепить свой авторитет.

Лев

В этот период на первый план выйдет сфера финансов. Полнолуние в Деве покажет, где вы тратите энергию впустую. Вы можете переосмыслить собственные ценности. Это благоприятное время, чтобы пересмотреть бюджет и инвестировать в развитие навыков. А вот от лишних расходов лучше отказаться.

Дева

Кровавое полнолуние вместе с затмением в вашем знаке принесут важные изменения в жизни. Может завершиться определенный этап в отношениях или работе. Позвольте себе меняться, слушайте тело и не критикуйте себя чрезмерно.

Весы

В марте активируется сфера подсознания. Могут всплыть старые страхи или обиды. Стабилизировать эмоции, особенно во время полнолуния, поможет четкий график и разумный отдых.

Скорпион

Полнолуние коснется круга друзей и планов на будущее. Некоторые связи могут измениться. Астрологи отмечают, не держитесь за токсичные отношения. Также это время, когда стоит позволить себе творить без страха. Даже неудачная попытка станет фундаментом для роста.

Стрелец

Полнолуние и затмение поднимут вопрос карьеры. Возможно придется сделать сложный выбор. Не бойтесь брать на себя ответственность и не откладывайте амбициозные цели.

Козерог

Полнолуние в Деве активирует тему обучения, документов и путешествий. Возможно переосмысление мировоззрения. Астрологи советуют планировать, но не спешить.

Водолей

Вопросы финансов и общих ресурсов станут ключевыми в марте. Это благоприятное время для того, чтобы закрыть долги, пересмотреть договоренности и четко разграничить ответственность.

Рыбы

Полнолуние особенно сильно повлияет на вашу сферу личных отношений. Возможны резкие разговоры или завершение союза. Но, на самом деле, это момент очищения и нового старта. Не избегайте правды и не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
