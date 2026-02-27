Кривава повня у Діві 3 березня 2026 — які знаки Зодіаку відчують вплив найбільше

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Березень стане часом завершень і сміливих рішень. Вже на початку весни на нас очікують кілька важливих астрологічних подій, які можуть суттєво вплинути на життя. Ретроградний Меркурій у Рибах, що розпочався 26 лютого, спонукатиме повернутися до минулого та виправити старі помилки. 3 березня на небі зійде Кривава повня у знаку Діви, яка збігатиметься з місячним затемненням й підсвітить питання режиму та обов'язків. А з 6 березня Венера в Овні та Юпітер у Раку відкриють шлях до нових можливостей та рішучості у коханні. Найсильніше вплив відчують Діви, Риби, Близнюки та Стрільці, адже затемнення активує їхні ключові сфери життя.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, що ж чекати кожному знаку Зодіаку від Кривавого повного Місяця та яким буде перший місяць весни.

Реклама

Читайте також:

Кривава повня у Діві 2026 — гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Овен

Повня активує сферу роботи та здоров'я. У березні можуть завершитися старі робочі проєкти або змінитися обов'язки. Важливо переглянути режим дня та не приймати важливих рішень у стані втоми.

Телець

Початок весни стане часом переосмислення кохання та творчості. Можуть з'явитися новини від людини з минулого. Не тікайте від складних розмов. З 10 березня Юпітер у Раку допоможе відновити фінансову стабільність.

Близнюки

У березні ви будете зосереджено на родині та домі. Можливі рішення щодо переїзду або завершення старих сімейних питань. Не відкладайте розмови та наведіть порядок у просторі.

Рак

Повня 3 березня вимагатиме чесності. Перш за все, чесності із собою. Але й не варто давати обіцянки, у яких ви не впевнені. Юпітер у вашому знаку відкриє нові можливості. Тож, у березні ви матимете шанс покращити фінансове становище та зміцнити свій авторитет.

Лев

У цей період на перший план вийде сфера фінансів. Повня у Діві покаже, де ви витрачаєте енергію даремно. Ви можете переосмислити власні цінності. Це сприятливий час, щоб переглянути бюджет та інвестувати у розвиток навичок. А от від зайвих витрат краще відмовитись.

Діва

Кривава повня разом із затемненням у вашому знаку принесуть важливі зміни у житті. Може завершитися певний етап у стосунках або роботі. Дозвольте собі змінюватись, слухайте тіло та не критикуйте себе надмірно.

Терези

У березні активується сфера підсвідомості. Можуть спливти старі страхи або образи. Стабілізувати емоції, особливо під час повного Місяця, допоможе чіткий графік та розумний відпочинок.

Скорпіон

Повня торкнеться кола друзів та планів на майбутнє. Деякі зв'язки можуть змінитися. Астрологи наголошують, не тримайтеся за токсичні стосунки. Також це час, коли варто дозволити собі творити без страху. Навіть невдала спроба стане фундаментом для росту.

Стрілець

Повня та затемнення підіймуть питання кар'єри. Можливо доведеться зробити складний вибір. Не бійтесь брати на себе відповідальність та не відкладайте амбіційні цілі.

Козеріг

Повний Місяць у Діві активує тему навчання, документів і подорожей. Можливе переосмислення світогляду. Астрологи радять планувати, але не поспішати.

Водолій

Питання фінансів та спільних ресурсів стануть ключовими у березні. Це сприятливий час для того, щоб закрити борги, переглянути домовленості та чітко розмежувати відповідальність.

Риби

Повний Місяць особливо сильно вплине на вашу сферу особистих стосунків. Можливі різкі розмови або завершення союзу. Але, насправді, це момент очищення і нового старту. Не уникайте правди та не погоджуйтеся на менше, ніж ви заслуговуєте.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку перший місяць весни принесе величезне натхнення.

Кому зі знаків Зодіаку ретроградний Меркурій з 26 лютого по 20 березня принесе серйозні зміни у життя.

Хто ризикує втратити роботу в березні через ретроградний Меркурій.