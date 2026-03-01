Полнолуние в Деве 3 марта 2026 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Влияние полнолуния на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 3 марта нас ждут два невероятно мощных астрологических события — Кровавое полнолуние в Деве и лунное затмение. Как говорят астрологи, первая полная Луна весны будет символизировать освобождение от всего, что истощало вас в течение последнего года. И если правильно прожить этот период, он может стать точкой перезапуска.

Новини.LIVE рассказывает, как пережить Кровавое полнолуние в Деве без потрясений и привлечь в жизнь удачу.

Когда на небе появится Кровавое полнолуние — точная дата и время

Полнолуние появится на небе 3 марта в 14:38 по киевскому времени. Именно в этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся практически в одну линию, и отражение солнечного света от Луны достигнет своего пика. Украинцы смогут наблюдать яркое полнолуние уже в ночь со 2 на 3 марта и с 3 на 4 марта.

Когда произойдет лунное затмение

Затмение начнется в 10:44 по киевскому времени. Стадия полного затмения, которая продлится 58 минут, начнется в 13:04 и именно в это время спутник станет ярко-красным. Пик наступит в 13:33, а окончательно затмение завершится в 16:23.

Для Украины и Европы это затмение будет практически недоступным для наблюдения. Именно поэтому наблюдателям придется довольствоваться онлайн-трансляциями.

Полная Луна красного оттенка. Фото: shutterstock.com

Почему полнолуние в марте называют Кровавой Луной

Многих название этого весеннего полнолуния может пугать, но на самом деле его назвали так только из-за визуального эффекта — во время затмения лучи Солнца проходят через атмосферу Земли, отражаются на Луне, из-за чего спутник Земли приобретает красную окраску.

Мартовское полнолуние имеет и другие названия, к примеру:

Сонная Луна — в Китае;

Урожайная Луна или Кукурузная Луна — в Южном полушарии, где сейчас осень;

Луна Ветров — у кельтов;

Целомудренная Луна — у викканцев;

Ветреная Луна — у чероки.

Что означает полнолуние и лунное затмение в Деве

Эти два чрезвычайно мощных астрологических события произойдут в Деве — символе порядка и критического мышления. Как отмечают астрологи, затмение связано с Южным узлом Луны, а это всегда о завершении, отпускании и очищении. В то же время энергия этого полнолуния может заставить анализировать каждую деталь, будет возникать желание все исправить, переделать, довести до совершенства. Однако именно в этом и ловушка. Стоит научиться отпускать контроль.

Поэтому, этот период подсветит темы:

чрезмерного контроля;

страха ошибиться;

желание быть "идеальными" и заслужить одобрение;

изнурительного чувства долга.

Сильнее всего влияние полнолуния и лунного затмения почувствуют:

Дева;

Рыбы;

Близнецы;

Стрелец.

У представителей этих знаков Зодиака могут завершиться давние процессы, пересмотреться убеждения, измениться подход к работе или отношениям.

Тень девушки напротив Луны. Фото: collective.world

Как пережить полнолуние 3 марта 2026 года без потрясений

Чтобы этот период прошел без несчастий и потрясений, придерживайтесь простых правил:

Уменьшите нагрузку, не планируйте важных запусков, кардинальных решений или резких шагов. Наведите порядок в пространстве. Генеральная уборка, сортировка вещей, избавление от лишнего — это символическое очищение. Работайте с эмоциями, а не против них. Дайте себе право чувствовать. Записывайте мысли в дневник, проговаривайте инсайты, но не спешите действовать. Берегите нервную систему. Больше сна, тишина, прогулки, теплый душ, дыхательные практики — все, что помогает вам "заземлиться". Пересмотрите привычки.

Какой простой ритуал на полнолуние принесет удачу и ясность

Энергия Девы любит конкретику, поэтому лучший ритуал будет таким:

Найдите тихое и уютное место, где никто не будет мешать. Возьмите чистый лист бумаги и ручку. Можно зажечь ароматическую свечу и заварить чай, чтобы сконцентрироваться. В спокойствии напишите фразу: "На самом деле я хочу..." И продолжайте писать честно, без редактирования. Далее допишите: "Чтобы это стало возможным, я готова (готов) отпустить..." Перечислите страхи, привычки, обязательства, которые вас сдерживают. Прочитайте вслух и оставьте лист в чистом месте. Это простой, но сильный способ заявить о своем намерении Вселенной.

