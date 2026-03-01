Видео
Полнолуние в Деве 3 марта 2026 — как избежать бед и привлечь удачу

Полнолуние в Деве 3 марта 2026 — как избежать бед и привлечь удачу

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 18:43
Полнолуние в Деве 3 марта 2026 — что нельзя делать и как привлечь удачу
Влияние полнолуния на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 3 марта нас ждут два невероятно мощных астрологических события — Кровавое полнолуние в Деве и лунное затмение. Как говорят астрологи, первая полная Луна весны будет символизировать освобождение от всего, что истощало вас в течение последнего года. И если правильно прожить этот период, он может стать точкой перезапуска.

Новини.LIVE рассказывает, как пережить Кровавое полнолуние в Деве без потрясений и привлечь в жизнь удачу.

Полнолуние появится на небе 3 марта в 14:38 по киевскому времени. Именно в этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся практически в одну линию, и отражение солнечного света от Луны достигнет своего пика. Украинцы смогут наблюдать яркое полнолуние уже в ночь со 2 на 3 марта и с 3 на 4 марта.

Когда произойдет лунное затмение

Затмение начнется в 10:44 по киевскому времени. Стадия полного затмения, которая продлится 58 минут, начнется в 13:04 и именно в это время спутник станет ярко-красным. Пик наступит в 13:33, а окончательно затмение завершится в 16:23.

Для Украины и Европы это затмение будет практически недоступным для наблюдения. Именно поэтому наблюдателям придется довольствоваться онлайн-трансляциями.

 

Коли на небі з'явиться Кривава повня у березні 2026 — точна дата та час
Полная Луна красного оттенка. Фото: shutterstock.com

Почему полнолуние в марте называют Кровавой Луной

Многих название этого весеннего полнолуния может пугать, но на самом деле его назвали так только из-за визуального эффекта — во время затмения лучи Солнца проходят через атмосферу Земли, отражаются на Луне, из-за чего спутник Земли приобретает красную окраску.

Мартовское полнолуние имеет и другие названия, к примеру:

  • Сонная Луна — в Китае;
  • Урожайная Луна или Кукурузная Луна — в Южном полушарии, где сейчас осень;
  • Луна Ветров — у кельтов;
  • Целомудренная Луна — у викканцев;
  • Ветреная Луна — у чероки.

Что означает полнолуние и лунное затмение в Деве

Эти два чрезвычайно мощных астрологических события произойдут в Деве — символе порядка и критического мышления. Как отмечают астрологи, затмение связано с Южным узлом Луны, а это всегда о завершении, отпускании и очищении. В то же время энергия этого полнолуния может заставить анализировать каждую деталь, будет возникать желание все исправить, переделать, довести до совершенства. Однако именно в этом и ловушка. Стоит научиться отпускать контроль.

Поэтому, этот период подсветит темы:

  • чрезмерного контроля;
  • страха ошибиться;
  • желание быть "идеальными" и заслужить одобрение;
  • изнурительного чувства долга.

Сильнее всего влияние полнолуния и лунного затмения почувствуют:

  • Дева;
  • Рыбы;
  • Близнецы;
  • Стрелец.

У представителей этих знаков Зодиака могут завершиться давние процессы, пересмотреться убеждения, измениться подход к работе или отношениям.

 

Кривава повня у Діві 3 березня 2026 — як пережити
Тень девушки напротив Луны. Фото: collective.world

Как пережить полнолуние 3 марта 2026 года без потрясений

Чтобы этот период прошел без несчастий и потрясений, придерживайтесь простых правил:

  1. Уменьшите нагрузку, не планируйте важных запусков, кардинальных решений или резких шагов.
  2. Наведите порядок в пространстве. Генеральная уборка, сортировка вещей, избавление от лишнего — это символическое очищение.
  3. Работайте с эмоциями, а не против них. Дайте себе право чувствовать. Записывайте мысли в дневник, проговаривайте инсайты, но не спешите действовать.
  4. Берегите нервную систему. Больше сна, тишина, прогулки, теплый душ, дыхательные практики — все, что помогает вам "заземлиться".
  5. Пересмотрите привычки.

Какой простой ритуал на полнолуние принесет удачу и ясность

Энергия Девы любит конкретику, поэтому лучший ритуал будет таким:

  1. Найдите тихое и уютное место, где никто не будет мешать.
  2. Возьмите чистый лист бумаги и ручку.
  3. Можно зажечь ароматическую свечу и заварить чай, чтобы сконцентрироваться.
  4. В спокойствии напишите фразу: "На самом деле я хочу..." И продолжайте писать честно, без редактирования.
  5. Далее допишите: "Чтобы это стало возможным, я готова (готов) отпустить..."
  6. Перечислите страхи, привычки, обязательства, которые вас сдерживают.
  7. Прочитайте вслух и оставьте лист в чистом месте. Это простой, но сильный способ заявить о своем намерении Вселенной.

полнолуние прогнозы Астрология запреты полнолуние 3 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
