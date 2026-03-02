Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки у перший тиждень весни 2026

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Перший тиждень весни готує грошові сюрпризи трьом знакам Зодіаку. Як кажуть астрологи, з 2 по 8 березня на фінанси цих представників зодіакального кола впливатимуть Марс, що 2 березня перейде у Риби, повня та місячне затемнення, які відбудуться 3 березня, а також Венера в Овні. У цей період з'являтимуться неочікувані можливості для заробітку, зміни роботи або вигідних інвестицій.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким же знакам Зодіаку тиждень з 2 по 8 березня принесе прибутки та фінансовий успіх.

Водолій

Початок весни буде стартом нових перемог та досягнень. З 2 березня Марс переходить у Риби, що активує вашу сферу фінансів. Саме цього тижня варто переглянути підхід до грошей. Можливо прийде усвідомлення, що ви більше не готові працювати лише заради прибутку, а бажаєте отримувати задоволення від справи. Якщо у вас є ідея додаткового заробітку, фриланс-проєкту або зміни професійного напрямку, зараз варто почати її реалізовувати.

Лев

Повня та місячне затемнення у Діві, які відбудуться 3 березня, стануть початком вашого успіху. Повний Місяць завжди символізує завершення. А саме у вашому випадку це може бути результат зусиль, розпочатих ще в серпні–вересні 2025 року. Якщо тоді ви запускали проєкт, змінювали роботу або вкладали кошти в розвиток, то вже зараз час "збору врожаю". Водночас затемнення відкриває новий напрямок. Тож, це також шанс закласти фундамент для нового фінансового успіху на місяці вперед.

Риби

Для вас починається один із найперспективніших фінансових періодів року. Ви довго працювали над стабільністю, але процес ішов повільно. Тепер ситуація змінюється. Венера входить в Овна 6 березня, активізуючи сферу доходів. Це період, коли попередні зусилля починають приносити реальні плоди. Можливі нові джерела прибутку, додаткові підробітки або зростання клієнтської бази. Водночас астрологи радять контролювати витрати. Енергія Овна спонукає до імпульсивних покупок, тому важливо зберігати фінансову дисципліну.

