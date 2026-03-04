Видео
Главная Праздники Пять знаков Зодиака накроет волной любви к концу недели 2-8 марта

Пять знаков Зодиака накроет волной любви к концу недели 2-8 марта

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:01
Каким знакам Зодиака повезет в любви до конца недели 2-8 марта 2026
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первая неделя весны прынесет вместе с теплом волну романтики и судьбоносных решений пяти знакам Зодиака. Астрологи говорят, что со 2 по 8 марта энергия благоприятных планет будет подталкивать счастливчиков к откровенным разговорам и смелым шагам в любви.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга нырнет в романтику с головой уже на этой неделе 2-8 марта.

Дева

В начале недели Марс перешел в Рыбы, активировав вашу сферу отношений. Сейчас самое время проявить инициативу. Этот период благоприятен для романтических признаний, свиданий и укрепления отношений с любимым человеком. Позвольте себе больше романтики.

Рыбы

Эта неделя принесет вам исцеление от старых обид и страхов. Возможны примирение или откровенный разговор. Это время особенно благоприятно для обсуждения совместного будущего.

Весы

Для вас неделя 2-8 марта станет периодом, когда любовь выходит на первый план. С 6 марта Венера входит в знак Овна, а это значит, что события начнут развиваться быстрее, чем вы ожидаете. Если вы в паре, возможны важные разговоры о будущем. Если вы одиноки, появится шанс на новое знакомство.

Скорпион

7 марта происходит особое астрологическое событие — соединение Меркурия с Солнцем в знаке Рыб, что принесет вам ясность в вопросах чувств. Это шанс начать новый этап в отношениях или окончательно определиться со своими желаниями.

Стрелец

Переход Марса в Рыбы активирует сферу дома и стабильности. Вы будете стремиться не к громким приключениям, а к теплоте и уюту рядом с близким человеком. Это идеальное время для укрепления уже существующих отношений. Устройте домашние свидания, готовьте вместе, говорите о будущем. Если же вы одиноки, вы начнете притягивать именно тех людей, которые настроены на долговременный союз.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
